ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии анонсировал программу на ноябрь месяц. Начало концертов по пятницам и субботам в 20 часов. Адрес: г. Санкт-Петербург, 1 Красноармейская, дом 11.



3 ноября 2017, пятница, 20 часов

Органный концерт

Пробуждение

Бах, Бём, Каччини, Вивальди, Моцарт

Пробуждение самых светлых и чистых эмоций – под стрельчатыми сводами храма сольются воедино человеческий голос и орган. Масштабность Брунса и пронзительный лиризм Бёма в одной из самых известных его хоральных прелюдий «Отче наш». Изысканность Каччини и сверкающая радость Моцарта. Монументальность Баха, лучезарность Вивальди и уникальная звукопись Форе. «Пробуждение» – концерт лауреатов международных конкурсов певицы Юлии Ковригиной и органистки Юлии Глазковой.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Юлия Ковригина, сопрано

Юлия Глазкова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+) Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

4 ноября 2017, суббота, 20 часов

Органный концерт "Празднество стилей. Бах, Корелли, Янг, Андриссен"

Талантливые петербургские музыканты продемонстрируют разнообразие стилей – от эпохи барокко до современности. «Празднество стилей» – чарующее звучание альта в альянсе с органом в программе Ирины Розановой и Бориса Баринова. Публика погрузится в мир стремительности и величавости Корелли и вселенской безграничности Баха. Постбаховская полифония раскроется в Церковной сонате Хенрика Андриссена, композитора и органиста, часто использовавшего в своих сочинениях монограмму B-A-C-H. Прелюдия в классическом стиле Гордона Янга – пьеса из золотого органного репертуара и исполненная проникновенной мелодичности AllaLegenda Карла ИнгвеШёльда замкнут стилистическое путешествие.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Ирина Розанова, орган

Борис Баринов, альт

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

10 ноября 2017, пятница, 20 часов

Органный концерт

Вечерняя фантазия. Бах и немецкие романтики

Бах, Райнбергер, Шуман, Меркель

Скрипка и орган. Богатейшая палитра звучания романтической немецкой музыки и БАХ. Шуман, «проливающий свет в глубины человеческого сердца», и тщательно изучавший творчество Баха. Мендельсон, в жизни которого постоянно присутствовал орган, вновь вернувший своим современникам музыку Баха, преданную забвению. Малоизвестная в России музыка Райнбергера, трогающая своей напевностью и строгой красотой. Меркель, также редко звучащий в России композитор, ученик Шумана, выдающаяся фигура романтической немецкой органной музыки, автор ряда сочинений для органа в четыре руки. Разные судьбы и музыкальное мышление, одна страна, давшая миру несчетное количество ярких творцов в разные эпохи, – все они встретятся в «Вечерней фантазии» петербургских талантливых музыкантов Лилии Кузнецовой и Елены Найман.

Исполнители:



Лилия Кузнецова , орган

Елена Найман, скрипка

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

11 ноября 2017, суббота, 20 часов

Органно-инструментальный концерт

Небесные голоса. Вечер музыки для органа, флейты и голоса

Клерамбо, Бах, Штамм, Шуберт, Масканьи

В изысканной, насыщенной тончайшими тембровыми оттенками программе объединятся орган, флейта и человеческий голос. Сочинения Баха для органа соло и флейтовые сонаты. Ave Maria композиторов различных школ и эпох. Оригинальные, наполненные колоритом различных стран сочинения современного немецкого композитора Ханса Андре Штамма. Небесные голоса – программа для истинных ценителей прекрасного, подготовленная Марией Никифоровой, Надеждой Горбач и Анной Аджемовой.



Исполнители:

Лауреаты международных конкуров

Мария Никифорова, орган

Надежда Горбач, флейта

Анна Аджемова, сопрано

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

17 ноября 2017, пятница, 20 часов

Органный концерт

Большое органное путешествие

Бах, Муфат, Свелинк, Мендельсон, Таривердиев

В большое органное путешествие приглашает петербургская органистка Анна Алексеева. Барокко и романтизм. Любимые и известные мелодии. Музыкальные редкости и находки. Нидерланды, Германия, Франция и Россия. Каждый, пришедший на этот уникальный концерт, обязательно найдёт свою собственную остановку во время увлекательного и полного сюрпризов Органного Путешествия с Анной Алексеевой.



Исполнители:

Анна Алексеева, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

18 ноября 2017, суббота, 20 часов

Вечер органной и оркестровой музыки

Диалог времен. Бах и Моцарт

Торжественная оркестровая сюита № 1 Баха. Светлые, солнечные и жизнерадостные Церковные сонаты Моцарта, написанные им для исполнения во время церковной службы после чтения фрагментов Нового завета. Один из его самых известных дивертисментов – фа мажор, наполненный бесконечной любовью к красоте мира. Два гения и две эпохи в концерте Камерного оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением маэстро Аркадия Штейнлухта и органистки Ирины Климиной «Диалог времен».

Исполнители:



Камерный оркестр Санкт-Петербургской филармонии

Заслуженный артист России

Дирижёр Аркадия Штейнлухт

Лауреат международных конкуров

Ирина Климина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

24 ноября 2017, пятница, 20 часов

Органный концерт Гении барокко: Бах, Вивальди, Гендель

Изысканная роскошь, величавость, стремительность и в то же время уравновешенность – причудливая эстетика эпохи барокко. Бах, Гендель и Вивальди в программе петербургских музыкантов – «Гении барокко». Гендель был современником Баха, они родились в один год, но ни разу не пересеклись в реальной жизни. «Если музыка Баха – это храм, то музыка Генделя – дворец», – сказал Антон Рубинштейн. Земное великолепие и бесконечность космоса. Лучезарная радость Вивальди покорила Баха – он сделал ряд блестящих переложений его инструментальных концертов для органа столь мастерски, что публика порой приписывает их Баху! Прикоснитесь к многообразному и бесконечному миру БАРОККО в программе «Гении барокко» вместе с петербургскими музыкантами – Марком Таубе (скрипка), Екатериной Маришкиной (орган) и Дмитрием Калякой (бас).

Исполнители:

Заслуженный артист России

Марк Таубе (скрипка)

Сандра Шиндер (скрипка)

Лауреаты международных конкурсов

Дмитрий Каляка (тенор)

Екатерина Маришкина (орган)

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

25 ноября 2017, суббота, 20 часов

Органно-инструментальный концерт

Музыка сфер и музыка гор. Орган и дудук

Бах, армянские, русские народные мелодии и русская органная музыка

Невероятное сочетание органа с армянским национальным инструментом дудуком в программе «Музыка сфер и музыка гор». Петербургский органист Егор Колесов и Argyshty поразят публику неожиданным прочтением хорошо знакомых сочинений и редко звучащей музыкой. Малоизвестные страницы русского органного репертуара, органные транскрипции оркестровых и фортепианных сочинений, русские и армянские народные песни в переложении для дудука и органа – яркие, смелые, нестандартные решения дуэта талантливых молодых музыкантов. Король инструментов и Душа Армении – ОРГАН И ДУДУК.

Исполнители:



Лауреаты международных конкурсов

Argishty, дудук

Егор Колесов, орган

Cанкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)