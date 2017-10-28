Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии анонсировал программу на ноябрь
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии анонсировал программу на ноябрь месяц. Начало концертов по пятницам и субботам в 20 часов. Адрес: г. Санкт-Петербург, 1 Красноармейская, дом 11.
3 ноября 2017, пятница, 20 часов
Органный концерт
Пробуждение
Бах, Бём, Каччини, Вивальди, Моцарт
Пробуждение самых светлых и чистых эмоций – под стрельчатыми сводами храма сольются воедино человеческий голос и орган. Масштабность Брунса и пронзительный лиризм Бёма в одной из самых известных его хоральных прелюдий «Отче наш». Изысканность Каччини и сверкающая радость Моцарта. Монументальность Баха, лучезарность Вивальди и уникальная звукопись Форе. «Пробуждение» – концерт лауреатов международных конкурсов певицы Юлии Ковригиной и органистки Юлии Глазковой.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Юлия Ковригина, сопрано
Юлия Глазкова, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+) Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
4 ноября 2017, суббота, 20 часов
Органный концерт "Празднество стилей. Бах, Корелли, Янг, Андриссен"
Талантливые петербургские музыканты продемонстрируют разнообразие стилей – от эпохи барокко до современности. «Празднество стилей» – чарующее звучание альта в альянсе с органом в программе Ирины Розановой и Бориса Баринова. Публика погрузится в мир стремительности и величавости Корелли и вселенской безграничности Баха. Постбаховская полифония раскроется в Церковной сонате Хенрика Андриссена, композитора и органиста, часто использовавшего в своих сочинениях монограмму B-A-C-H. Прелюдия в классическом стиле Гордона Янга – пьеса из золотого органного репертуара и исполненная проникновенной мелодичности AllaLegenda Карла ИнгвеШёльда замкнут стилистическое путешествие.
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов
Ирина Розанова, орган
Борис Баринов, альт
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
10 ноября 2017, пятница, 20 часов
Органный концерт
Вечерняя фантазия. Бах и немецкие романтики
Бах, Райнбергер, Шуман, Меркель
Скрипка и орган. Богатейшая палитра звучания романтической немецкой музыки и БАХ. Шуман, «проливающий свет в глубины человеческого сердца», и тщательно изучавший творчество Баха. Мендельсон, в жизни которого постоянно присутствовал орган, вновь вернувший своим современникам музыку Баха, преданную забвению. Малоизвестная в России музыка Райнбергера, трогающая своей напевностью и строгой красотой. Меркель, также редко звучащий в России композитор, ученик Шумана, выдающаяся фигура романтической немецкой органной музыки, автор ряда сочинений для органа в четыре руки. Разные судьбы и музыкальное мышление, одна страна, давшая миру несчетное количество ярких творцов в разные эпохи, – все они встретятся в «Вечерней фантазии» петербургских талантливых музыкантов Лилии Кузнецовой и Елены Найман.
Исполнители:
Лилия Кузнецова , орган
Елена Найман, скрипка
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
11 ноября 2017, суббота, 20 часов
Органно-инструментальный концерт
Небесные голоса. Вечер музыки для органа, флейты и голоса
Клерамбо, Бах, Штамм, Шуберт, Масканьи
В изысканной, насыщенной тончайшими тембровыми оттенками программе объединятся орган, флейта и человеческий голос. Сочинения Баха для органа соло и флейтовые сонаты. Ave Maria композиторов различных школ и эпох. Оригинальные, наполненные колоритом различных стран сочинения современного немецкого композитора Ханса Андре Штамма. Небесные голоса – программа для истинных ценителей прекрасного, подготовленная Марией Никифоровой, Надеждой Горбач и Анной Аджемовой.
Исполнители:
Лауреаты международных конкуров
Мария Никифорова, орган
Надежда Горбач, флейта
Анна Аджемова, сопрано
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
17 ноября 2017, пятница, 20 часов
Органный концерт
Большое органное путешествие
Бах, Муфат, Свелинк, Мендельсон, Таривердиев
В большое органное путешествие приглашает петербургская органистка Анна Алексеева. Барокко и романтизм. Любимые и известные мелодии. Музыкальные редкости и находки. Нидерланды, Германия, Франция и Россия. Каждый, пришедший на этот уникальный концерт, обязательно найдёт свою собственную остановку во время увлекательного и полного сюрпризов Органного Путешествия с Анной Алексеевой.
Исполнители:
Анна Алексеева, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
18 ноября 2017, суббота, 20 часов
Вечер органной и оркестровой музыки
Диалог времен. Бах и Моцарт
Торжественная оркестровая сюита № 1 Баха. Светлые, солнечные и жизнерадостные Церковные сонаты Моцарта, написанные им для исполнения во время церковной службы после чтения фрагментов Нового завета. Один из его самых известных дивертисментов – фа мажор, наполненный бесконечной любовью к красоте мира. Два гения и две эпохи в концерте Камерного оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением маэстро Аркадия Штейнлухта и органистки Ирины Климиной «Диалог времен».
Исполнители:
Камерный оркестр Санкт-Петербургской филармонии
Заслуженный артист России
Дирижёр Аркадия Штейнлухт
Лауреат международных конкуров
Ирина Климина, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
24 ноября 2017, пятница, 20 часов
Органный концерт Гении барокко: Бах, Вивальди, Гендель
Изысканная роскошь, величавость, стремительность и в то же время уравновешенность – причудливая эстетика эпохи барокко. Бах, Гендель и Вивальди в программе петербургских музыкантов – «Гении барокко». Гендель был современником Баха, они родились в один год, но ни разу не пересеклись в реальной жизни. «Если музыка Баха – это храм, то музыка Генделя – дворец», – сказал Антон Рубинштейн. Земное великолепие и бесконечность космоса. Лучезарная радость Вивальди покорила Баха – он сделал ряд блестящих переложений его инструментальных концертов для органа столь мастерски, что публика порой приписывает их Баху! Прикоснитесь к многообразному и бесконечному миру БАРОККО в программе «Гении барокко» вместе с петербургскими музыкантами – Марком Таубе (скрипка), Екатериной Маришкиной (орган) и Дмитрием Калякой (бас).
Исполнители:
Заслуженный артист России
Марк Таубе (скрипка)
Сандра Шиндер (скрипка)
Лауреаты международных конкурсов
Дмитрий Каляка (тенор)
Екатерина Маришкина (орган)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
25 ноября 2017, суббота, 20 часов
Органно-инструментальный концерт
Музыка сфер и музыка гор. Орган и дудук
Бах, армянские, русские народные мелодии и русская органная музыка
Невероятное сочетание органа с армянским национальным инструментом дудуком в программе «Музыка сфер и музыка гор». Петербургский органист Егор Колесов и Argyshty поразят публику неожиданным прочтением хорошо знакомых сочинений и редко звучащей музыкой. Малоизвестные страницы русского органного репертуара, органные транскрипции оркестровых и фортепианных сочинений, русские и армянские народные песни в переложении для дудука и органа – яркие, смелые, нестандартные решения дуэта талантливых молодых музыкантов. Король инструментов и Душа Армении – ОРГАН И ДУДУК.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Argishty, дудук
Егор Колесов, орган
Cанкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)