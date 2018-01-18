Российский ансамбль старинной музыки исполнит ВИВАЛЬДИ ДЖАЗ
18.01.2018, 09:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 февраля в концертном зале Яани Кирик состоится 2-й концерт абонемента «Джазовая фурибунда». На этот раз Российский ансамбль старинной музыки предстанет перед публикой в неожиданном качестве: помимо барочной музыки Антонио Вивальди в исполнении ансамбля под управлением Владимира Шуляковского прозвучат джазовые обработки и импровизации. А помогут коллективу в этот вечер известные петербургские джазовые музыканты - Андрей Кондаков и Владимир Волков.
Всё чаще джаз звучит в филармонических залах в сочетании с классикой, барокко, романтикой и даже авангардом. Возможности этого жанра поистине безграничны. Что ещё раз доказывают своим искусством известные петербургские музыканты Андрей Кондаков и Владимир Волков. Их визави — не менее известные барочные музыканты — ансамбль Владимира Шуляковского и его солисты. Одна из общих черт барокко, в частности музыки Антонио Вивальди, и джаза — импровизационность, свобода творческого выражения.
Импровизации в старинной манере на популярные в XVIII века темы – своеобразный джаз той далёкой эпохи – будут представлены в этот вечер солистами Российского ансамбля старинной музыки. Свое прочтение этих же мелодий покажут также и джазмены.
Как утверждает автор проекта Владимир Шуляковский, в таком сочетании нет ничего необычного, так как европейская музыка XVII-XVIII в.в. несёт в себе многое из того, что два века спустя было успешно использовано джазовыми исполнителями и композиторами. Популярные произведения Антонио Вивальди прозвучат на этом концерте и в оригинале, и в современной джазовой обработке.
Кульминацией концерта станет настоящий джем-сейшн, где в совместной импровизации на тему Фолии Вивальди сойдутся все участники концерта, преодолевающие своим искусством временные рамки и стилистические условности.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
10 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
2 концерт абонемента
«ДЖАЗОВАЯ ФУРИБУНДА»
ВИВАЛЬДИ ДЖАЗ
РОССИЙСКИЙ АНСАМБЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
Руководитель - Владимир Шуляковский (скрипка)
Солисты:
Виктория Евтодьева (сопрано)
Андрей Кондаков (фортепиано) Владимир Волков (контрабас)
ВИВАЛЬДИ
Концерты из цикла «Времена года»
Концерт «Ночь» для флейты и струнных
Арии из опер и ораторий
Оригинальные джазовые композиции и импровизации
Всё чаще джаз звучит в филармонических залах в сочетании с классикой, барокко, романтикой и даже авангардом. Возможности этого жанра поистине безграничны. Что ещё раз доказывают своим искусством известные петербургские музыканты Андрей Кондаков и Владимир Волков. Их визави — не менее известные барочные музыканты — ансамбль Владимира Шуляковского и его солисты. Одна из общих черт барокко, в частности музыки Антонио Вивальди, и джаза — импровизационность, свобода творческого выражения.
Импровизации в старинной манере на популярные в XVIII века темы – своеобразный джаз той далёкой эпохи – будут представлены в этот вечер солистами Российского ансамбля старинной музыки. Свое прочтение этих же мелодий покажут также и джазмены.
Как утверждает автор проекта Владимир Шуляковский, в таком сочетании нет ничего необычного, так как европейская музыка XVII-XVIII в.в. несёт в себе многое из того, что два века спустя было успешно использовано джазовыми исполнителями и композиторами. Популярные произведения Антонио Вивальди прозвучат на этом концерте и в оригинале, и в современной джазовой обработке.
Кульминацией концерта станет настоящий джем-сейшн, где в совместной импровизации на тему Фолии Вивальди сойдутся все участники концерта, преодолевающие своим искусством временные рамки и стилистические условности.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
10 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
2 концерт абонемента
«ДЖАЗОВАЯ ФУРИБУНДА»
ВИВАЛЬДИ ДЖАЗ
РОССИЙСКИЙ АНСАМБЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
Руководитель - Владимир Шуляковский (скрипка)
Солисты:
Виктория Евтодьева (сопрано)
Андрей Кондаков (фортепиано) Владимир Волков (контрабас)
ВИВАЛЬДИ
Концерты из цикла «Времена года»
Концерт «Ночь» для флейты и струнных
Арии из опер и ораторий
Оригинальные джазовые композиции и импровизации
Источник: Ореанда