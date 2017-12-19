Россию за 2017 год посетят 900 тыс. "безвизовых" туристов из Китая
19.12.2017, 21:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия по итогам 2017 года примет порядка 900 тыс. китайских "безвизовых" туристов, что на 18% больше показателя 2016 года. Об этом сообщила исполнительный директор российской туристической ассоциации "Мир без границ" Светлана Пятихатка.
"Мы ожидаем в 2017 году 900 тыс. туристов из Китая. Уходящий год показал, что турбизнес стабилен, устойчив и силён перед лицом даже таких серьёзных потрясений, как банкротство крупных авиаперевозчиков вроде "ВИМ-Авиа", - отметила она.
По словам главы ассоциации, все вопросы китайских туристов, возникающие в сложных ситуациях подобного рода, туроператорам удаётся решать максимально оперативно при содействии МИД России, Ростуризма и ФСБ.
"Остаются для решения в следующем году проблемы борьбы со случаями предоставления некачественных услуг в сфере приёма туристов из КНР в России, но уже сегодня разработаны предложения, которые, надеемся, позволят эти проблемы разрешить в скором времени", - добавила Пятихатка.
Китай и РФ активно развивают взаимодействие в туристической сфере. Согласно официальной статистике, в 2016 году нашу страну посетили более 1,2 млн граждан КНР, что на 15% превысило показатель предшествующего года.
"Мы ожидаем в 2017 году 900 тыс. туристов из Китая. Уходящий год показал, что турбизнес стабилен, устойчив и силён перед лицом даже таких серьёзных потрясений, как банкротство крупных авиаперевозчиков вроде "ВИМ-Авиа", - отметила она.
По словам главы ассоциации, все вопросы китайских туристов, возникающие в сложных ситуациях подобного рода, туроператорам удаётся решать максимально оперативно при содействии МИД России, Ростуризма и ФСБ.
"Остаются для решения в следующем году проблемы борьбы со случаями предоставления некачественных услуг в сфере приёма туристов из КНР в России, но уже сегодня разработаны предложения, которые, надеемся, позволят эти проблемы разрешить в скором времени", - добавила Пятихатка.
Китай и РФ активно развивают взаимодействие в туристической сфере. Согласно официальной статистике, в 2016 году нашу страну посетили более 1,2 млн граждан КНР, что на 15% превысило показатель предшествующего года.
Источник: БРИКС