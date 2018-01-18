ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Российской государственной библиотеке (РГБ) закончена реставрация интерьера читального зала № 3 — самого большого в Европе. Он находится в главном здании библиотеки по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 2. Его площадь составляет 1208 квадратных метров, а высота потолков достигает 10 метров. Читальный зал спроектирован по типу залов для коронации в европейских дворцах. Помещение рассчитано на 464 посадочных места. Кроме того, зал знаменит тем, что в нём снималась сцена из фильма «Москва слезам не верит» (1979 год, 150 минут, СССР, 16+, режиссёр Владимир Меньшов) с героиней Ирины Муравьёвой Людмилой. Обновлённый читальный зал откроется для посетителей 30 января.

«Масштабная реставрация нашего главного читального зала длилась пять лет, и мы очень рады, что он наконец откроется для посетителей. Мы не только восстановили исторический архитектурный облик зала, но и сделали его удобным для посетителей. Там появился бесплатный беспроводной интернет. Помимо этого, теперь каждый читатель может подключить собственный ноутбук или планшет к библиотечной компьютерной сети, получив таким образом доступ к электронному архиву библиотеки. Вне её стен сделать это невозможно. Кроме того, 60 мест будут оборудованы компьютерами», — рассказали в пресс-службе Российской государственной библиотеки.

Российская государственная библиотека была признана объектом культурного наследия регионального значения ещё в 1987 году. Все реставрационные работы проходили под контролем специалистов Департамента культурного наследия города Москвы.

«Впервые зал открылся для посетителей 60 лет назад, последний раз его реставрировали в 1978 году. Он всегда был очень популярен у читателей, и стало очевидно, что помещению требуется ремонт. Реставрация читального зала № 3 началась в 2012 году. За это время поверхность стен выровняли и покрасили, отреставрировали лепнину на потолке, обновили мебель. Работы также коснулись оформления зала, его деревянных элементов из шпона и массива дуба, штучного дубового паркета, латунных люстр и декоративного панно», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В прямоугольном помещении расположена деревянная галерея, выполненная из массива и шпона дуба. Она делит помещение на два яруса. На галерею ведут четыре лестницы. Вход в зале украшен множеством резных деревянных элементов, а также двумя колоннами с капителями и венками, вырезанными из массива дуба. На противоположной стороне располагается бронзовая статуя Владимира Ленина. За ней — живописное панно размером 7,7 на 11 метров. На нем картины, посвящённые медицине, космонавтике, химии, архитектуре, картографии, скульптуре и другим наукам и искусствам. Панно выполнено художниками Яковом Скрипковым (1919–2016), Дмитрием Мерпертом (1924–2008) и Борисом Казаковым (1937–2008) в 60-х годах прошлого века. Под лестницами расположены встроенные книжные шкафы со справочной литературой, а на верхнем ярусе галереи — библиотечная картотека.

За долгие годы деревянные элементы интерьера читального зала потемнели. На стеновых панелях, дверцах шкафов, пилястрах, расположенных по их краям, местами вздулся шпон, на поверхности образовались трещины, царапины и сколы, лаковое покрытие потрескалось или стерлось. На дверном портале были утрачены фрагменты резьбы. С дубового паркета стерся лак, а на втором ярусе плашки рассохлись и местами отклеились.

Сначала специалисты удалили с деревянных поверхностей загрязнения и старое лаковое покрытие, затем восполнили трещины и сколы и покрыли новым слоем лака. Стекла на дверцах шкафов заменили на новые, а 15 утраченных декоративных накладок на замочные скважины воссоздали по единственному сохранившемуся образцу. Уцелевшие петли и ручки очистили от загрязнений, устранили механические повреждения.

В отреставрированных шкафах зала на балюстраде планируется разместить библиотеку подсобного фонда РГБ. Ее дополнят печатные каталоги Баварской библиотеки, Библиотеки Конгресса США и Британской национальной библиотеки.

Неотъемлемой частью интерьера читального зала являются 12 подвесных люстр. Их штанга и рожки, расположенные в три яруса, выполнены из латуни и украшены листьями и завитками из того же материала. Плафоны сделаны из матового стекла. Во время реставрации электропроводку заменили на новую, латунные детали и стеклянные плафоны очистили от загрязнений.