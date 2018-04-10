10.04.2018, 22:59
Санкт-Петербург станет столицей Международного дня джаза в этом году
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле и Посол доброй воли ЮНЕСКО, американский музыкант Херби Хэнкок объявили программу предстоящих мероприятий, посвящённых Международному дню джаза. Музыкальным руководителем вечера выбран джазовый пианист из США Джон Бисли. На концерте выступят музыканты из разных стран, в том числе Сирил Эйми из Франции, Олег Аккуратов, Вадим Эйленкриг, Игорь и Олег Бутманы из России, Фатумата Диавара из Кот-д'Ивуара, Антонио Фарао из Италии и многие другие.
29 и 30 апреля в Санкт-Петербурге любители джаза смогут побывать на бесплатных концертах, лекциях, поучаствовать в семинарах, в дискуссиях с известными музыкантами.
Джаз пришёл в Санкт-Петербург в 1927 году, когда при Государственной академической капелле Санкт-Петербурга был создан первый в городе джаз-оркестр. Санкт Петербург - единственный город в России, где существует основанная в 1989 году Филармония джазовой музыки.
Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила 30 апреля Международным днём джаза в конце 2012 года в знак признания особой роли джаза как универсального языка свободы и творчества.
29 и 30 апреля в Санкт-Петербурге любители джаза смогут побывать на бесплатных концертах, лекциях, поучаствовать в семинарах, в дискуссиях с известными музыкантами.
Джаз пришёл в Санкт-Петербург в 1927 году, когда при Государственной академической капелле Санкт-Петербурга был создан первый в городе джаз-оркестр. Санкт Петербург - единственный город в России, где существует основанная в 1989 году Филармония джазовой музыки.
Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила 30 апреля Международным днём джаза в конце 2012 года в знак признания особой роли джаза как универсального языка свободы и творчества.
Источник: ООН