29.03.2018, 08:10
Санкт-Петербургская Консерватория анонсировала репертуар на апрель
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт-Петербургская Государственная Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова анонсировала репертуар на апрель 2018 года.
Концертный зал Консерватории
улица Глинки, дом 2, аудитория № 342
4 апреля в 19:00 состоится вечер камерной музыки. Вместе с исполнителями, преподавателями кафедры общего курса и методики фортепиано, публика сможет проследить историю этого инструмента – от венского классицизма до французской музыки первой половины XX века – как в сольной, так и в ансамблевой роли.
Вход свободный
6 апреля в 19:00 в рамках цикла «Студенческие концертные проекты» выступят иностранные студенты исполнительских факультетов из стран Европы, Азии и США. В многожанровой программе вечера – музыка для фортепиано, инструментальные ансамбли различных составов, арии из опер и оперетт, русские романсы и народные песни.
Вход свободный
13 апреля в 19:00 пройдёт вечер музыки для ударных инструментов. В исполнении студентов и выпускников Санкт-Петербургской консерватории прозвучат переложения известных произведений Сен-Санса и Равеля, а также оригинальные сочинения для ударных инструментов современных композиторов Франции, Сербии и Новой Зеландии.
Вход свободный
15 апреля в 15:00 пройдёт заключительная программа абонемента для семейного слушания «В содружестве с Музыкой», которая расскажет о многовековой дружбе Музыки и Театра. Фрагменты из опер и балетов, музыка из кинофильмов, а также произведения для инструментальных ансамблей разнообразных составов исполнят студенты Консерватории и учащиеся ДМШ и ДШИ.
Вход по абонементу
16 апреля в 19:00 состоится концерт класса заслуженной артистки России, народной артистки Республики Северная Осетия-Алания, доцента Ларисы Александровны Тедтоевой. В программе вечера – лучшие страницы вокальной музыки: арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Чайковского, Пуччини и Чилеа, романсы Брамса, Кюи, Римского-Корсакова и Рахманинова.
Вход свободный
19 апреля в 19:00 в рамках 46-го Смотра вокалистов-выпускников музыкальных вузов России пройдёт вечер камерной музыки «Тембр-гала». Прозвучат обработки сочинений Баха, Россини, Массне, Сен-Санса, Римского-Корсакова, которые удивят необычными тембровыми сочетаниями самых разных музыкальных инструментов – от гобоя д’амур до ударных. Автор программы – кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской консерватории Татьяна Александровна Литвинова.
Вход свободный
22 апреля в 15:00 состоится отчётный концерт Школы-студии Санкт-Петербургской консерватории. Музыка четырёх художественных эпох прозвучит в исполнении учащихся классов фортепиано, скрипки, клавесина, флейты, композиции, вокала, а также хоровых коллективов.
Вход свободный
23 апреля в 19:00 в рамках цикла «Вспоминая выдающихся учителей» состоится вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения профессора кафедры камерного ансамбля Марии Всеволодовны Карандашовой. Шедевры зарубежной и русской камерной музыки – произведения Бетховена, Брамса, Грига, Шостаковича, Уствольской – исполнят профессора Санкт-Петербургской консерватории.
Вход свободный
25 апреля в 19:00 будет представлена программа «Вокальные циклы XX века», в которую вошли редко исполняемые вокальные опусы Гранадоса, Шёнберга, Равеля, Шимановского, Мессиана и Бриттена. С музыкальной историей Европы прошлого столетия публику познакомят студенты класса доцента кафедры концертмейстерского мастерства
Елены Александровны Спист.
Вход свободный
Программы Консерватории в концертных залах города
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
улица Большая Морская, дом 45
11 апреля в 19:00 в концертном зале Союза Композиторов пройдёт одиннадцатая встреча цикла «Петербургская композиторская школа». В первом отделении программы-диалога прозвучат вокальные и инструментальные произведения петербургских композиторов XX века – Л.А. Пригожина, В.Ф. Веселова, Б.И. Тищенко. Второе отделение, по традиции, составят сочинения молодого композиторского поколения – студентов и аспирантов Консерватории.
Вход свободный
STEINWAY PIANO GALLERY SAINT-PETERSBURG
улица Восстания, дом 42а
12 апреля в 16:00 в рамках цикла «Фортепианный класс-концерт» секретами исполнительского мастерства с учениками и преподавателями музыкальных школ поделятся заслуженная артистка России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Татьяна Михайловна Загоровская и студенты её класса.
Вход свободный
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ЗАЛ МУСОРГСКОГО
улица Декабристов, дом 34
17 апреля в 19:30 цикл «Петербургские исполнительские школы. Три поколения Санкт-Петербургской консерватории» представляет яркую концертную программу для медных духовых и ударных инструментов. Сольные и ансамблевые номера для разных составов, джазовые пьесы и фрагменты из кинофильмов прозвучат в исполнении учащихся Средней специальной музыкальной школы, студентов и преподавателей Санкт-Петербургской консерватории.
Билеты можно приобрести в кассах Мариинского театра
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ЗАЛ ПРОКОФЬЕВА
улица Декабристов, дом 34
27 апреля в 19:00 состоится заключительная программа цикла «Образы русского фольклора». На сцене Зала Прокофьева (Мариинский театр-2) выступит Оркестр народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории. В программе вечера – произведения петербургских композиторов: Бибергана, Плешака, Конова, Поддубного, Фадеева, Туркиной, Лебедевой, Круглика, Панченко.
Билеты можно приобрести в кассах Мариинского театра
Концертный зал Консерватории
улица Глинки, дом 2, аудитория № 342
4 апреля в 19:00 состоится вечер камерной музыки. Вместе с исполнителями, преподавателями кафедры общего курса и методики фортепиано, публика сможет проследить историю этого инструмента – от венского классицизма до французской музыки первой половины XX века – как в сольной, так и в ансамблевой роли.
Вход свободный
6 апреля в 19:00 в рамках цикла «Студенческие концертные проекты» выступят иностранные студенты исполнительских факультетов из стран Европы, Азии и США. В многожанровой программе вечера – музыка для фортепиано, инструментальные ансамбли различных составов, арии из опер и оперетт, русские романсы и народные песни.
Вход свободный
13 апреля в 19:00 пройдёт вечер музыки для ударных инструментов. В исполнении студентов и выпускников Санкт-Петербургской консерватории прозвучат переложения известных произведений Сен-Санса и Равеля, а также оригинальные сочинения для ударных инструментов современных композиторов Франции, Сербии и Новой Зеландии.
Вход свободный
15 апреля в 15:00 пройдёт заключительная программа абонемента для семейного слушания «В содружестве с Музыкой», которая расскажет о многовековой дружбе Музыки и Театра. Фрагменты из опер и балетов, музыка из кинофильмов, а также произведения для инструментальных ансамблей разнообразных составов исполнят студенты Консерватории и учащиеся ДМШ и ДШИ.
Вход по абонементу
16 апреля в 19:00 состоится концерт класса заслуженной артистки России, народной артистки Республики Северная Осетия-Алания, доцента Ларисы Александровны Тедтоевой. В программе вечера – лучшие страницы вокальной музыки: арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Чайковского, Пуччини и Чилеа, романсы Брамса, Кюи, Римского-Корсакова и Рахманинова.
Вход свободный
19 апреля в 19:00 в рамках 46-го Смотра вокалистов-выпускников музыкальных вузов России пройдёт вечер камерной музыки «Тембр-гала». Прозвучат обработки сочинений Баха, Россини, Массне, Сен-Санса, Римского-Корсакова, которые удивят необычными тембровыми сочетаниями самых разных музыкальных инструментов – от гобоя д’амур до ударных. Автор программы – кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской консерватории Татьяна Александровна Литвинова.
Вход свободный
22 апреля в 15:00 состоится отчётный концерт Школы-студии Санкт-Петербургской консерватории. Музыка четырёх художественных эпох прозвучит в исполнении учащихся классов фортепиано, скрипки, клавесина, флейты, композиции, вокала, а также хоровых коллективов.
Вход свободный
23 апреля в 19:00 в рамках цикла «Вспоминая выдающихся учителей» состоится вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения профессора кафедры камерного ансамбля Марии Всеволодовны Карандашовой. Шедевры зарубежной и русской камерной музыки – произведения Бетховена, Брамса, Грига, Шостаковича, Уствольской – исполнят профессора Санкт-Петербургской консерватории.
Вход свободный
25 апреля в 19:00 будет представлена программа «Вокальные циклы XX века», в которую вошли редко исполняемые вокальные опусы Гранадоса, Шёнберга, Равеля, Шимановского, Мессиана и Бриттена. С музыкальной историей Европы прошлого столетия публику познакомят студенты класса доцента кафедры концертмейстерского мастерства
Елены Александровны Спист.
Вход свободный
Программы Консерватории в концертных залах города
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
улица Большая Морская, дом 45
11 апреля в 19:00 в концертном зале Союза Композиторов пройдёт одиннадцатая встреча цикла «Петербургская композиторская школа». В первом отделении программы-диалога прозвучат вокальные и инструментальные произведения петербургских композиторов XX века – Л.А. Пригожина, В.Ф. Веселова, Б.И. Тищенко. Второе отделение, по традиции, составят сочинения молодого композиторского поколения – студентов и аспирантов Консерватории.
Вход свободный
STEINWAY PIANO GALLERY SAINT-PETERSBURG
улица Восстания, дом 42а
12 апреля в 16:00 в рамках цикла «Фортепианный класс-концерт» секретами исполнительского мастерства с учениками и преподавателями музыкальных школ поделятся заслуженная артистка России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Татьяна Михайловна Загоровская и студенты её класса.
Вход свободный
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ЗАЛ МУСОРГСКОГО
улица Декабристов, дом 34
17 апреля в 19:30 цикл «Петербургские исполнительские школы. Три поколения Санкт-Петербургской консерватории» представляет яркую концертную программу для медных духовых и ударных инструментов. Сольные и ансамблевые номера для разных составов, джазовые пьесы и фрагменты из кинофильмов прозвучат в исполнении учащихся Средней специальной музыкальной школы, студентов и преподавателей Санкт-Петербургской консерватории.
Билеты можно приобрести в кассах Мариинского театра
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ЗАЛ ПРОКОФЬЕВА
улица Декабристов, дом 34
27 апреля в 19:00 состоится заключительная программа цикла «Образы русского фольклора». На сцене Зала Прокофьева (Мариинский театр-2) выступит Оркестр народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории. В программе вечера – произведения петербургских композиторов: Бибергана, Плешака, Конова, Поддубного, Фадеева, Туркиной, Лебедевой, Круглика, Панченко.
Билеты можно приобрести в кассах Мариинского театра
Источник: Ореанда