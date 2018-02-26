ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сергей Поспелов и Маргарита Поспелова выступят в Малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 7 марта в рамках абонемента №20 «ЭДУАРД ГРАЧ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…». Концерт посвящён 160-летию со дня рождения Э. Изаи.

Изаи был последним наряду с Клейслером виртуозом-композитором, продолжавшим и развивавшим традиции романтического искусства выдающихся скрипачей XIX в. Огромный масштаб мыслей и чувств, богатство фантазии, импровизационная свобода выражения, виртуозное мастерство выдвинули Изаи в число выдающихся интерпретаторов, определили самобытный характер его исполнительского и композиторского творчества.

К 160-летию со дня рождения маэстро его музыка прозвучит в Малом зале Московской консерватории. На сцену выйдет один из самых ярких современных скрипачей-виртуозов, воспитанник легендарного музыканта и педагога Эдуарда Грача, победитель престижных международных конкурсов Сергей Поспелов. «Сергей Поспелов — скрипач от Бога», — восхищается своим воспитанником народный артист СССР, профессор Эдуард Грач. Поспелов дебютировал на большой сцене в 11 лет, выступив в Ростовской филармонии в сопровождении оркестра. В 2009 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, в 2014 — консерваторию (класс Э. Грача). Музыкант активно гастролирует по городам России и зарубежья. В творческом тандеме с ним выступит лауреат международных конкурсов, пианистка Маргарита Поспелова.





МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

7 марта, среда, 19.00

Абонемент №20

«ЭДУАРД ГРАЧ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»

К 160-летию со дня рождения Э. Изаи

Сергей ПОСПЕЛОВ (скрипка)

Маргарита ПОСПЕЛОВА (фортепиано)

В программе:

Изаи – Шесть сонат для скрипки соло, соч. 27

– Элегическая поэма для скрипки и фортепиано, соч. 12

– Поэма «Экстаз» для скрипки и фортепиано, соч. 21