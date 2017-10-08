Собянин поздравил с днём рождения народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва
08.10.2017, 15:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Актер огромного таланта и обаяния, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного кинематографа.
Вами блистательно сыграны десятки ролей в фильмах, которые не сходят с телеэкранов и являются особо любимой классикой нашего кино. Ваши мастерство, искренность и преданность искусству покорили сердца миллионов зрителей».
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Дебютировал в кино в студенческие годы. В 1960 году он сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин», параллельно снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают».
Актер сыграл более 200 ролей в кино и телесериалах. Ему удаются самые разные образы: от простоватого парня Афанасия в «Афоне» Георгия Данелии до немецкого офицера Айсмана в «Семнадцати мгновениях весны» Татьяны Лиозновой.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Актер огромного таланта и обаяния, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного кинематографа.
Вами блистательно сыграны десятки ролей в фильмах, которые не сходят с телеэкранов и являются особо любимой классикой нашего кино. Ваши мастерство, искренность и преданность искусству покорили сердца миллионов зрителей».
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Дебютировал в кино в студенческие годы. В 1960 году он сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин», параллельно снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают».
Актер сыграл более 200 ролей в кино и телесериалах. Ему удаются самые разные образы: от простоватого парня Афанасия в «Афоне» Георгия Данелии до немецкого офицера Айсмана в «Семнадцати мгновениях весны» Татьяны Лиозновой.
Источник: https://www.mos.ru