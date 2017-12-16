Сергей Собянин пригласил москвичей оценить праздничное оформление города
16.12.2017, 14:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздничную подсветку включили на столичных улицах и площадях. Об этом Сергей Собянин написал в своём микроблоге в "Твиттере".
Архитектурно-художественная подсветка украсила 1800 объектов, среди которых здания, мосты, эстакады и памятники. Также к Новому году и Рождеству в Москве установили около четырёх тысяч светящихся арт-объектов: тоннели и навесы из гирлянд, арки, гигантские ёлочные шары и конструкции на театральную тематику.
На Бульварном кольце и в пешеходных зонах в центре столицы можно увидеть музыкальные шкатулки, маски, веера и канделябры. Световые арки, напоминающие архитектуру Большого и Малого театров и Эрмитажа, установили на Тверской, Манежной, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках.
Кроме того, праздничное настроение создадут и более 260 елей, украшенных гирляндами, световыми и матовыми шарами разных цветов.
Архитектурно-художественная подсветка украсила 1800 объектов, среди которых здания, мосты, эстакады и памятники. Также к Новому году и Рождеству в Москве установили около четырёх тысяч светящихся арт-объектов: тоннели и навесы из гирлянд, арки, гигантские ёлочные шары и конструкции на театральную тематику.
На Бульварном кольце и в пешеходных зонах в центре столицы можно увидеть музыкальные шкатулки, маски, веера и канделябры. Световые арки, напоминающие архитектуру Большого и Малого театров и Эрмитажа, установили на Тверской, Манежной, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках.
Кроме того, праздничное настроение создадут и более 260 елей, украшенных гирляндами, световыми и матовыми шарами разных цветов.