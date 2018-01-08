ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичный градоначальник Сергей Собянин поздравил с днём рождения народную артистку России Марину Неёлову.

В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:

«Выдающаяся актриса с яркой индивидуальностью и необыкновенным обаянием, Вы являетесь гордостью отечественного искусства.

Ваши блистательные роли на сцене “Современника” снискали Вам искреннюю любовь театральной Москвы и России. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего кино».

Марина Неёлова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. В кино она дебютировала ещё студенткой — исполнила сразу две роли в фильме «Старая, старая сказка» Надежды Кошеваровой. Популярность ей принесла картина «Монолог», где она сыграла вместе с Михаилом Глузским. Кроме того, Неелова снималась в фильмах Георгия Данелии, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова и других именитых режиссёров.

Сейчас актриса также продолжает работать в труппе «Современника».​