Собянин поздравил с днём рождения советскую и российскую поэтессу Ларису Рубальскую
24.09.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил с днем рождения советскую и российскую поэтессу заслуженного деятеля искусств России Ларису Рубальскую.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Вы вносите яркий вклад в развитие литературы и музыкального искусства в нашей стране.
Ваше талантливое поэтическое творчество завоевало сердца миллионов поклонников. Популярные песни на Ваши замечательные стихи вошли в золотую коллекцию российской эстрады».
Лариса Рубальская родилась в 1945 году в Москве. Окончила Московский педагогический государственный университет (бывший Московский педагогический государственный институт имени Ленина) по специальности «преподаватель русского языка и литературы». Затем получила диплом переводчика японского языка.
В 1983 году начала поэтическую деятельность. На данный момент Лариса Рубальская является автором более 600 стихов и текстов ко многим, ставшим популярными песням, которые исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Караченцов, Алсу, Иосиф Кобзон.
Песня на стихи Рубальской «Сокольники», которую в 1983 году записал Михаил Боярский, стала гимном парка «Сокольники».
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Вы вносите яркий вклад в развитие литературы и музыкального искусства в нашей стране.
Ваше талантливое поэтическое творчество завоевало сердца миллионов поклонников. Популярные песни на Ваши замечательные стихи вошли в золотую коллекцию российской эстрады».
Лариса Рубальская родилась в 1945 году в Москве. Окончила Московский педагогический государственный университет (бывший Московский педагогический государственный институт имени Ленина) по специальности «преподаватель русского языка и литературы». Затем получила диплом переводчика японского языка.
В 1983 году начала поэтическую деятельность. На данный момент Лариса Рубальская является автором более 600 стихов и текстов ко многим, ставшим популярными песням, которые исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Караченцов, Алсу, Иосиф Кобзон.
Песня на стихи Рубальской «Сокольники», которую в 1983 году записал Михаил Боярский, стала гимном парка «Сокольники».
Источник: https://www.mos.ru