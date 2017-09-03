ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 9 сентября по 10 декабря 2017 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь в четырёх залах первого этажа пройдёт выставка "Сокровища Древнего Египта".

Уникальная экспозиция познакомит вас с богатством и историей целой цивилизации, полной загадок и мифов. Среди множества экспонатов представлены погребальная маска Тутанхамона, загадочный Сфинкс, статуя божества Ку, мумии, папирусы, ювелирные украшения и многое другое.

Созданная совместно с музеями по всему миру экспозиция включает более 300 экспонатов, среди которых есть саркофаги, амулеты и папирусы, выполненные в соответствии с технологиями того времени.

Выставка разделена на 6 тематических зон. Проходя по залам экспозиции, посетители узнают о повседневной жизни древних египтян, увидят, как велось сельское хозяйство, получат представление о военных технологиях и кораблестроении, познакомятся с династиями правителей, а также раскроют секреты культа загробной жизни.