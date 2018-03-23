23.03.2018, 12:56
Солисты "Академии старинной музыки" выступят 8 апреля в МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Академия старинной музыки» Московской филармонии — топовый российский коллектив, стремительно завоевавший успех среди самых взыскательных слушателей.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ МГК
8 апреля, воскресенье, 19.00
Абонемент №49
«АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «АКАДЕМИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»
МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ»
Руководитель и солистка –
Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка)
В программе:
Локателли, Джеминиани, Марчелло
Concherti grossi
Созданный в 1982 году известной скрипачкой, лауреатом международных конкурсов Татьяной Гринденко, ансамбль зарекомендовал себя как яркое объединение солистов с универсальными исполнительскими возможностями, каждый из которых — профессионал высокого класса, способный решать сложнейшие творческие задачи.
«Академия» была одним из пионеров традиции аутентичного исполнительства старинной музыки в нашей стране. Сегодня, спустя 30 лет, «академисты» остаются верны этой манере, играя на старинных инструментах с использованием барочных смычков, передавая дух и смысл музыки далёких эпох: Монтеверди, Перголези, Вивальди, Джеминиани, Корелли, Галуппи, Перселла, Букстехуде, Баха, Генделя, Телемана, отца и сына Моцартов, Буамортье, Фомина, Бортнянского, Пашкевича и многих других авторов того времени.
Начиная c 1990-х годов, репертуар «Академии» обогащается написанными специально для ансамбля сочинениями Владимира Мартынова, Ивана Соколова, Александра Бакши и других современных композиторов.
Солисты «Академии старинной музыки» побывали с концертами во многих уголках земного шара: им аплодировали залы с мировым именем, а 8 апреля 2018 года свои двери гостеприимно распахнёт один из самых уютных столичных залов — Рахманиновский.
Музыканты представят концертную программу «Concerti grossi», тщательно составленную из сочинений Локателли, Джеминиани и Марчелло. Татьяна Гринденко и её ансамбль исполнят эти произведения в аутентичной манере.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ МГК
8 апреля, воскресенье, 19.00
Абонемент №49
«АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «АКАДЕМИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»
МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ»
Руководитель и солистка –
Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка)
В программе:
Локателли, Джеминиани, Марчелло
Concherti grossi
Созданный в 1982 году известной скрипачкой, лауреатом международных конкурсов Татьяной Гринденко, ансамбль зарекомендовал себя как яркое объединение солистов с универсальными исполнительскими возможностями, каждый из которых — профессионал высокого класса, способный решать сложнейшие творческие задачи.
«Академия» была одним из пионеров традиции аутентичного исполнительства старинной музыки в нашей стране. Сегодня, спустя 30 лет, «академисты» остаются верны этой манере, играя на старинных инструментах с использованием барочных смычков, передавая дух и смысл музыки далёких эпох: Монтеверди, Перголези, Вивальди, Джеминиани, Корелли, Галуппи, Перселла, Букстехуде, Баха, Генделя, Телемана, отца и сына Моцартов, Буамортье, Фомина, Бортнянского, Пашкевича и многих других авторов того времени.
Начиная c 1990-х годов, репертуар «Академии» обогащается написанными специально для ансамбля сочинениями Владимира Мартынова, Ивана Соколова, Александра Бакши и других современных композиторов.
Солисты «Академии старинной музыки» побывали с концертами во многих уголках земного шара: им аплодировали залы с мировым именем, а 8 апреля 2018 года свои двери гостеприимно распахнёт один из самых уютных столичных залов — Рахманиновский.
Музыканты представят концертную программу «Concerti grossi», тщательно составленную из сочинений Локателли, Джеминиани и Марчелло. Татьяна Гринденко и её ансамбль исполнят эти произведения в аутентичной манере.
Источник: МГК им. Чайковского