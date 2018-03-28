— сольный концерт пианиста, одного из ярких воспитанников легендарного класса профессора Сергея Доренского, класса, из которого вышли Денис Мацуев, Екатерина Мечетина, Николай Луганский, Вадим Руденко и многие другие талантливые исполнители.

Свою первую победу Георгий Чаидзе одержал в 11 лет, когда стал лауреатом на международном конкурсе в Китцингене-на-Майне. С тех пор молодой артист был удостоен звания лауреата на многих Всероссийских и международных конкурсах: юных пианистов имени С. Рахманинова (Великий Новгород, 2003, I премия), «Новые имена» (Ханты-Мансийск, 2004), молодых пианистов в Рочестере (США, 2004, II премия), имени С. Станчича в Загребе (Хорватия, 2007, II премия) и Honens в Калгари (Канада, 2009, I премия).

Георгий принимал участие во многих фестивалях: имени Г. Нейгауза, Ars Longa, Primаvera Classica, «К 100-летию Мессиана» (Москва), «Новое передвижничество» (Омск), «Дни памяти Рахманинова» (Великий Новгород), в Вербье, Монтрё (Швейцария), Тулузе (Франция), Казальмаджоре (Италия), Берлине, Бад-Киссингене (Германия), Торонто, Оттаве (Канада), на Лофотенских островах (Норвегия) и других. В сезоне 2011/12 гг. с большим успехом прошли дебюты молодого пианиста в Карнеги-холле в Нью-Йорке, Вигмор-холле в Лондоне, Концертхаусе в Берлине и Консертгебау в Амстердаме.

Параллельно с обучением в Московской консерватории, с 2010 года Георгий совершенствовался под руководством профессора К. Хельвига в Университете искусств в Берлине. В 2002 – 2004 гг. являлся стипендиатом Международного благотворительного фонда «Новые имена». Дважды был удостоен Гранта Президента Российской Федерации (2004, 2009).

В программе — сочинения классико-романтической эпохи: воздушная соната фа мажор Моцарта, шесть пьес для фортепиано Чайковского, созданные молодым композитором в 1873 году, и опусы Шопена: ноктюрны и драматическая Соната № 3 си минор.

МАЛЫЙ ЗАЛ

6 апреля, пятница, 19.00

Абонемент №17

«СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ ПРИГЛАШАЕТ»

Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано)

В программе:

Моцарт – Соната фа мажор, KV 280

Чайковский – Шесть пьес, соч.19

Шопен – Два ноктюрна, соч.27

– Соната №3 си минор, соч.58