12.04.2018, 12:14
Спектакль Большого театра "Дама с камелиями" сегодня будет представлен в Новосибирске
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня спектакль Большого театра «Дама с камелиями» будет представлен в Новосибирске. Два показа пройдут в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля.
12 и 13 апреля на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) будет представлен спектакль Большого театра в постановке Джона Ноймайера «Дама с камелиями». Показы станут специальным проектом в рамках пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, художественным руководителем которого выступает Вадим Репин, уроженец Новосибирска, всемирно известный скрипач.
«Для нас крайне важно, что в этом году Транссибирский Арт-Фестиваль представит в Новосибирске, на сцене НОВАТа, два спектакля Большого театра “Дама с камелиями”, – отмечает Вадим Репин, художественный руководитель фестиваля, – Это уникальное событие, поскольку довольно большое количество лет Большой театр не гастролировал по России, и Новосибирск станет первым городом, куда в полном составе будет вывезен его спектакль. Более того, эта постановка Джона Ноймайера с момента премьеры в 2014-м году никогда стен Большого театра не покидала». Привезти балет в Новосибирск, по признанию Олега Белого, директора Транссибирского Арт-Фестиваля, было непросто: «Нам пришлось сильно постараться чтобы организовать два показа, для которых из Москвы приедет 210 человек».
В спектакле 12 апреля партию Маргариты Готье исполнит прима Большого театра, народная артистка России, лауреат государственной премии РФ Светлана Захарова. Специалисты признают, что балерина раскрывается в спектакле Ноймайера как глубокая драматическая актриса, бесконечно правдиво проживающая трагическую историю своей героини. Партию Армана Дюваля танцует Денис Родькин, премьер Большого, в 2017 году ставший лауреатом балетной премии «Бенуа де ла данс». 13 апреля в партии Маргариты выступит прима Большого театра, лауреат «Бенуа де ла данс» 2013 года Ольга Смирнова. Арман – лауреат международных конкурсов, премьер Артём Овчаренко. В спектаклях также заняты премьеры, ведущие и первые солисты и артисты Большого театра Мария Виноградова, Руслан Скворцов, Виктория Литвинова, Михаил Лобухин, Виталий Биктимиров, Дарья Хохлова. Дирижёр – Павел Сорокин. Партию фортепиано в оркестре исполнит Пётр Чухнов.
Спектакль «Дама с камелиями» выдающийся современный хореограф Джон Ноймайер впервые представил в 1978 году в Штутгарте. Сегодня он входит в число наиболее востребованных полнометражных балетов второй половины XX столетия.
Ключевую роль в возникновении спектакля сыграла Марсия Хайде, прима-балерина Штутгартского балета, актриса огромного дарования, ставшая первой исполнительницей партии Маргариты Готье. Своим сотворчеством и исполнением она предопределила счастливую судьбу балета. Сегодня его включают в репертуар ведущие театры мира, в их числе Балет Парижской оперы, Королевский Датский балет, Баварский государственный балет, балет театра Ла Скала, Американский театр балета. Премьера спектакля в Большом театре, над которой работал Джон Ноймайер, состоялась в 2014-м году.
Основу либретто балета составил сюжет романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». По словам постановщика, пронзительная история циничной и «материальной» женщины, внезапно постигающей смысл и ценность истинной любви, актуальна во все времена. В спектакле использована музыка Фредерика Шопена. Из романа-первоисточника Ноймайер привнёс в свой спектакль параллель с историей Манон Леско – Манон становится в балете отражением главной героини, куртизанки Маргариты Готье.
Сценическое оформление балета, созданное немецким художником Юргеном Розе, подчёркнуто лаконично и достоверно: детали интерьера приобретались на парижском блошином рынке, как потребовал постановщик, а более 300 изысканных костюмов, созданных к спектаклю, максимально соответствуют исторической эпохе.
Основная программа пятого Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске завершилась 2 апреля мировой премьерой сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты», которую осуществили Вадим Репин и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Андреса Мустонена. На концерте присутствовала её автор, одна из крупнейших современных композиторов. Также в этот вечер прозвучали сочинение Губайдулиной «Всадник на белом коне», «Неоконченная симфония» Шуберта и Концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солистом в котором выступил известный японский пианист Юкио Йокояма.
События V Транссибирского Арт-Фестиваля прошли в 2018 году в Новосибирске с 9 марта по 2 апреля при поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг». Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля – Вадим Репин.
Наряду с городами Новосибирской области концерты фестиваля в этом году представлены также в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В июне и июле фестиваль отправится на гастроли в США и Японию.
Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценен Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Новосибирск сохраняет ключевое положение в фестивальной программе: здесь проходит большинство концертов, звучат мировые премьеры. В этом году в родном городе Вадима Репина было представлено 19 концертных программ, 5 из них прошли в городах Новосибирской области: всемирно известные музыканты выступили в Бердске, Искитиме, Тогучине, а также впервые посетили с концертами отдаленные Карасукский и Краснозёрский районы.
Программа форума включила пять мировых премьер, все они созданы по заказу фестиваля. Четыре премьеры состоялись в Новосибирске: наряду с сочинением Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» в их числе – Концерт для скрипки с оркестром новосибирского композитора Андрея Молчанова, прозвучавший в исполнении Антона Бараховского и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Томаса Зандерлинга, и Кончерто гроссо для скрипки, виолончели и двух юных солистов-скрипачей «iGeneration» Даниэля Шнидера, осуществленная Вадимом Репиным, Александром Бузловым, Илвой Эйгус, Софи Брэнсон и Филармоническим камерным оркестром под управлением Алима Шахмаметьева. Четвёртой мировой премьерой фестиваля стала пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром Алексея Игудесмана, исполненная Вадимом Репиным, Кларой-Джуми Кан и камерным оркестром Sejong Soloists сначала в Красноярске, а затем в Новосибирске и Москве. Пятая мировая премьера фестиваля, «Концерт для Повара с Оркестром» Михаила Крутика, прозвучала в Красноярске 4 апреля.
Впервые в рамках образовательного направления Фестиваля работала Академия арт-журналистики, собравшая ведущих экспертов и более 75 участников со всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Куратор академии – Андрей Устинов, главный редактор газеты «Музыкальное обозрение». Второй год на высоком уровне прошла программа мастер-классов «Просто общайся со звездой»: ключевым партнёром в её организации и основной площадкой проведения остается ДК «Энергия». В этом году звёзды фестиваля провели около 20 мастер-классов для юных музыкантов из сибирских городов, Москвы и Италии. Их посетило более 3000 слушателей, около 1000 из них составили педагоги-музыканты.
Также программа фестиваля включила концерт Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Кента Нагано, для которого дирижёр выбрал сочинения, отразившие его впечатления о Сибири; российскую премьеру нового фильма Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок», который вслед за новосибирцами увидели зрители Тогучина; эксклюзивный проект «Сделано в Сибири», который собрал на сцене музыкантов-уроженцев региона; первый за последние 30 лет сольный концерт Вадима Репина в Новосибирске, который он посвятил своей маме; второе в истории фестиваля исполнение монументального вокально-симфонического сочинения (Месса си минор Баха прозвучала в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, Филармонического камерного оркестра и международной команды певцов под управлением Ильи Короля); выступление камерного оркестра Sejong Soloists – почетного посла Олимпиады в Пхёнчхане; концерт Гидона Кремера, посвящённый музыке Мечислава Вайнберга, и другие проекты.
28 марта, в День траура, была изменена запланированная программа: немецкий певец Томас Квастхофф, его квартет, а также звёзды фестиваля и новосибирские музыканты посвятили концерт In memoriam памяти погибших в пожаре в Кемерово, собранные средства были направлены пострадавшим и семьям жертв трагедии.
В числе звёзд пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, выступивших в Новосибирске – дирижёры Кент Нагано (США), Жан-Клод Казадезюс (Франция), Лио Куокман (Макао), Томас Зандерлинг, Илья Король (Австрия), Андрес Мустонен (Эстония), скрипачи Вадим Репин, Гидон Кремер (Латвия), Клара-Джуми Кан (Германия), Антон Бараховский (Германия), пианисты Константин Лифшиц (Швейцария), Мари Кодама (Япония), Андрей Коробейников, Юкио Йокояма (Япония), альтист Максим Рысанов (Великобритания), виолончелисты Пабло Феррандес (Испания) и Александр Бузлов, певец Томас Квастхофф (Германия), саксофонист Даниэль Шнидер и другие музыканты.
Одним из ключевых участников Транссибирского Арт-Фестиваля неизменно остаётся Новосибирский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Томас Зандерлинг): в этом году вместе со звёздами мировой музыки коллектив вышел на сцену в шести программах. Также в концертах фестиваля выступили такие коллективы Новосибирской филармонии как Филармонический камерный оркестр (главный дирижёр – Алим Шахмаметьев) и Новосибирская хоровая капелла (художественный руководитель и главный дирижёр – Игорь Юдин).
В программу форума в этом году также вошла выставка картин художницы Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка официального фотографа Транссибирского Арт-Фестиваля Александра Иванова.
В Красноярске, втором по значимости городе в программе Транссибирского Арт-Фестиваля, его события прошли с 16 марта по 6 апреля. Здесь была представлена выставка Марии Кононовой «Симфония красок», состоялся показ киноленты Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок»; выступили юные музыканты-участники культурно-просветительского проекта TONALi скрипачка Йоханна Руперт (Германия), виолончелистка Лаура Моиниан-Багхери (Иран), пианист Александр Воронцов (Россия); сочинения Вайнберга, Дворжака и Брамса прозвучали в исполнении пианиста Льва Винокура и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде – 13 мая музыканты выступят в Концертном зале Мариинского театра, где осуществят российскую премьеру сочинения Сметаны «Макбет и ведьмы». 1 апреля Лев Винокур провёл мастер-класс для студентов Красноярского колледжа искусств, а затем, глубокий знаток творчества и исполнитель роли великого композитора, представил единственный в России показ документального фильма о Ференце Листе. 4 апреля красноярской публике был представлен эксклюзивный проект «Сделано в Сибири». На сцену вышли музыканты, судьбы которых в большинстве своём связаны с регионом: Вадим Репин, Антон Бараховский, Андрей Гридчук, Петр Мигунов и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. В этот вечер прозвучала пятая мировая премьера фестивальной программы – «Концерт для Повара с Оркестром» Михаила Крутика. Транссибирский Арт-Фестиваль в Красноярске завершился 6 апреля концертом Вадима Репина и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде: прозвучала музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Дворжака.
В Москве в рамках фестивальной программы Вадим Репин выступил с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Лио Куокмана, открылась выставка Марии Кононовой «Симфония красок», программа «Стороны света», включившая мировую премьеру пьесы “Koberia” для двух скрипок с оркестром Алексея Игудесмана прозвучала в исполнении Вадима Репина, Клары-Джуми Кан и камерного оркестра Sejong Soloists. 16 апреля в московской Центральной музыкальной школе Транссибирский Арт-Фестиваль представит программу «Встречай, ЦМШ!», в которой выступят молодые музыканты-участники Транссибирского TONALi-тура и участники мастер-классов Вадима Репина.
В Санкт-Петербурге Транссибирский Арт-Фестиваль представил джазовую программу Томаса Квастхоффа и его квартета, 13 апреля здесь, в Концертном зале Мариинского театра, выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга, солист – Александр Бузлов, 28 апреля в городе откроется выставка Марии Кононовой «Симфония красок», 13 мая пройдёт выступление Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, солист – Лев Винокур.
Программа Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре откроется 14 апреля выступлением Вадима Репина с Самарским академическим симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова. Также в городе прозвучат программа камерной музыки в исполнении Вадима Репина, Александра Бузлова и Константина Лифшица, пройдёт концерт юных музыкантов-участников программы Транссибирский TONALi–тур.
12 и 13 апреля на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) будет представлен спектакль Большого театра в постановке Джона Ноймайера «Дама с камелиями». Показы станут специальным проектом в рамках пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, художественным руководителем которого выступает Вадим Репин, уроженец Новосибирска, всемирно известный скрипач.
«Для нас крайне важно, что в этом году Транссибирский Арт-Фестиваль представит в Новосибирске, на сцене НОВАТа, два спектакля Большого театра “Дама с камелиями”, – отмечает Вадим Репин, художественный руководитель фестиваля, – Это уникальное событие, поскольку довольно большое количество лет Большой театр не гастролировал по России, и Новосибирск станет первым городом, куда в полном составе будет вывезен его спектакль. Более того, эта постановка Джона Ноймайера с момента премьеры в 2014-м году никогда стен Большого театра не покидала». Привезти балет в Новосибирск, по признанию Олега Белого, директора Транссибирского Арт-Фестиваля, было непросто: «Нам пришлось сильно постараться чтобы организовать два показа, для которых из Москвы приедет 210 человек».
В спектакле 12 апреля партию Маргариты Готье исполнит прима Большого театра, народная артистка России, лауреат государственной премии РФ Светлана Захарова. Специалисты признают, что балерина раскрывается в спектакле Ноймайера как глубокая драматическая актриса, бесконечно правдиво проживающая трагическую историю своей героини. Партию Армана Дюваля танцует Денис Родькин, премьер Большого, в 2017 году ставший лауреатом балетной премии «Бенуа де ла данс». 13 апреля в партии Маргариты выступит прима Большого театра, лауреат «Бенуа де ла данс» 2013 года Ольга Смирнова. Арман – лауреат международных конкурсов, премьер Артём Овчаренко. В спектаклях также заняты премьеры, ведущие и первые солисты и артисты Большого театра Мария Виноградова, Руслан Скворцов, Виктория Литвинова, Михаил Лобухин, Виталий Биктимиров, Дарья Хохлова. Дирижёр – Павел Сорокин. Партию фортепиано в оркестре исполнит Пётр Чухнов.
Спектакль «Дама с камелиями» выдающийся современный хореограф Джон Ноймайер впервые представил в 1978 году в Штутгарте. Сегодня он входит в число наиболее востребованных полнометражных балетов второй половины XX столетия.
Ключевую роль в возникновении спектакля сыграла Марсия Хайде, прима-балерина Штутгартского балета, актриса огромного дарования, ставшая первой исполнительницей партии Маргариты Готье. Своим сотворчеством и исполнением она предопределила счастливую судьбу балета. Сегодня его включают в репертуар ведущие театры мира, в их числе Балет Парижской оперы, Королевский Датский балет, Баварский государственный балет, балет театра Ла Скала, Американский театр балета. Премьера спектакля в Большом театре, над которой работал Джон Ноймайер, состоялась в 2014-м году.
Основу либретто балета составил сюжет романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». По словам постановщика, пронзительная история циничной и «материальной» женщины, внезапно постигающей смысл и ценность истинной любви, актуальна во все времена. В спектакле использована музыка Фредерика Шопена. Из романа-первоисточника Ноймайер привнёс в свой спектакль параллель с историей Манон Леско – Манон становится в балете отражением главной героини, куртизанки Маргариты Готье.
Сценическое оформление балета, созданное немецким художником Юргеном Розе, подчёркнуто лаконично и достоверно: детали интерьера приобретались на парижском блошином рынке, как потребовал постановщик, а более 300 изысканных костюмов, созданных к спектаклю, максимально соответствуют исторической эпохе.
Основная программа пятого Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске завершилась 2 апреля мировой премьерой сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты», которую осуществили Вадим Репин и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Андреса Мустонена. На концерте присутствовала её автор, одна из крупнейших современных композиторов. Также в этот вечер прозвучали сочинение Губайдулиной «Всадник на белом коне», «Неоконченная симфония» Шуберта и Концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солистом в котором выступил известный японский пианист Юкио Йокояма.
События V Транссибирского Арт-Фестиваля прошли в 2018 году в Новосибирске с 9 марта по 2 апреля при поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг». Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля – Вадим Репин.
Наряду с городами Новосибирской области концерты фестиваля в этом году представлены также в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В июне и июле фестиваль отправится на гастроли в США и Японию.
Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценен Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Новосибирск сохраняет ключевое положение в фестивальной программе: здесь проходит большинство концертов, звучат мировые премьеры. В этом году в родном городе Вадима Репина было представлено 19 концертных программ, 5 из них прошли в городах Новосибирской области: всемирно известные музыканты выступили в Бердске, Искитиме, Тогучине, а также впервые посетили с концертами отдаленные Карасукский и Краснозёрский районы.
Программа форума включила пять мировых премьер, все они созданы по заказу фестиваля. Четыре премьеры состоялись в Новосибирске: наряду с сочинением Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» в их числе – Концерт для скрипки с оркестром новосибирского композитора Андрея Молчанова, прозвучавший в исполнении Антона Бараховского и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Томаса Зандерлинга, и Кончерто гроссо для скрипки, виолончели и двух юных солистов-скрипачей «iGeneration» Даниэля Шнидера, осуществленная Вадимом Репиным, Александром Бузловым, Илвой Эйгус, Софи Брэнсон и Филармоническим камерным оркестром под управлением Алима Шахмаметьева. Четвёртой мировой премьерой фестиваля стала пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром Алексея Игудесмана, исполненная Вадимом Репиным, Кларой-Джуми Кан и камерным оркестром Sejong Soloists сначала в Красноярске, а затем в Новосибирске и Москве. Пятая мировая премьера фестиваля, «Концерт для Повара с Оркестром» Михаила Крутика, прозвучала в Красноярске 4 апреля.
Впервые в рамках образовательного направления Фестиваля работала Академия арт-журналистики, собравшая ведущих экспертов и более 75 участников со всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Куратор академии – Андрей Устинов, главный редактор газеты «Музыкальное обозрение». Второй год на высоком уровне прошла программа мастер-классов «Просто общайся со звездой»: ключевым партнёром в её организации и основной площадкой проведения остается ДК «Энергия». В этом году звёзды фестиваля провели около 20 мастер-классов для юных музыкантов из сибирских городов, Москвы и Италии. Их посетило более 3000 слушателей, около 1000 из них составили педагоги-музыканты.
Также программа фестиваля включила концерт Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Кента Нагано, для которого дирижёр выбрал сочинения, отразившие его впечатления о Сибири; российскую премьеру нового фильма Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок», который вслед за новосибирцами увидели зрители Тогучина; эксклюзивный проект «Сделано в Сибири», который собрал на сцене музыкантов-уроженцев региона; первый за последние 30 лет сольный концерт Вадима Репина в Новосибирске, который он посвятил своей маме; второе в истории фестиваля исполнение монументального вокально-симфонического сочинения (Месса си минор Баха прозвучала в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, Филармонического камерного оркестра и международной команды певцов под управлением Ильи Короля); выступление камерного оркестра Sejong Soloists – почетного посла Олимпиады в Пхёнчхане; концерт Гидона Кремера, посвящённый музыке Мечислава Вайнберга, и другие проекты.
28 марта, в День траура, была изменена запланированная программа: немецкий певец Томас Квастхофф, его квартет, а также звёзды фестиваля и новосибирские музыканты посвятили концерт In memoriam памяти погибших в пожаре в Кемерово, собранные средства были направлены пострадавшим и семьям жертв трагедии.
В числе звёзд пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, выступивших в Новосибирске – дирижёры Кент Нагано (США), Жан-Клод Казадезюс (Франция), Лио Куокман (Макао), Томас Зандерлинг, Илья Король (Австрия), Андрес Мустонен (Эстония), скрипачи Вадим Репин, Гидон Кремер (Латвия), Клара-Джуми Кан (Германия), Антон Бараховский (Германия), пианисты Константин Лифшиц (Швейцария), Мари Кодама (Япония), Андрей Коробейников, Юкио Йокояма (Япония), альтист Максим Рысанов (Великобритания), виолончелисты Пабло Феррандес (Испания) и Александр Бузлов, певец Томас Квастхофф (Германия), саксофонист Даниэль Шнидер и другие музыканты.
Одним из ключевых участников Транссибирского Арт-Фестиваля неизменно остаётся Новосибирский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Томас Зандерлинг): в этом году вместе со звёздами мировой музыки коллектив вышел на сцену в шести программах. Также в концертах фестиваля выступили такие коллективы Новосибирской филармонии как Филармонический камерный оркестр (главный дирижёр – Алим Шахмаметьев) и Новосибирская хоровая капелла (художественный руководитель и главный дирижёр – Игорь Юдин).
В программу форума в этом году также вошла выставка картин художницы Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка официального фотографа Транссибирского Арт-Фестиваля Александра Иванова.
В Красноярске, втором по значимости городе в программе Транссибирского Арт-Фестиваля, его события прошли с 16 марта по 6 апреля. Здесь была представлена выставка Марии Кононовой «Симфония красок», состоялся показ киноленты Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок»; выступили юные музыканты-участники культурно-просветительского проекта TONALi скрипачка Йоханна Руперт (Германия), виолончелистка Лаура Моиниан-Багхери (Иран), пианист Александр Воронцов (Россия); сочинения Вайнберга, Дворжака и Брамса прозвучали в исполнении пианиста Льва Винокура и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде – 13 мая музыканты выступят в Концертном зале Мариинского театра, где осуществят российскую премьеру сочинения Сметаны «Макбет и ведьмы». 1 апреля Лев Винокур провёл мастер-класс для студентов Красноярского колледжа искусств, а затем, глубокий знаток творчества и исполнитель роли великого композитора, представил единственный в России показ документального фильма о Ференце Листе. 4 апреля красноярской публике был представлен эксклюзивный проект «Сделано в Сибири». На сцену вышли музыканты, судьбы которых в большинстве своём связаны с регионом: Вадим Репин, Антон Бараховский, Андрей Гридчук, Петр Мигунов и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. В этот вечер прозвучала пятая мировая премьера фестивальной программы – «Концерт для Повара с Оркестром» Михаила Крутика. Транссибирский Арт-Фестиваль в Красноярске завершился 6 апреля концертом Вадима Репина и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде: прозвучала музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Дворжака.
В Москве в рамках фестивальной программы Вадим Репин выступил с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Лио Куокмана, открылась выставка Марии Кононовой «Симфония красок», программа «Стороны света», включившая мировую премьеру пьесы “Koberia” для двух скрипок с оркестром Алексея Игудесмана прозвучала в исполнении Вадима Репина, Клары-Джуми Кан и камерного оркестра Sejong Soloists. 16 апреля в московской Центральной музыкальной школе Транссибирский Арт-Фестиваль представит программу «Встречай, ЦМШ!», в которой выступят молодые музыканты-участники Транссибирского TONALi-тура и участники мастер-классов Вадима Репина.
В Санкт-Петербурге Транссибирский Арт-Фестиваль представил джазовую программу Томаса Квастхоффа и его квартета, 13 апреля здесь, в Концертном зале Мариинского театра, выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга, солист – Александр Бузлов, 28 апреля в городе откроется выставка Марии Кононовой «Симфония красок», 13 мая пройдёт выступление Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, солист – Лев Винокур.
Программа Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре откроется 14 апреля выступлением Вадима Репина с Самарским академическим симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова. Также в городе прозвучат программа камерной музыки в исполнении Вадима Репина, Александра Бузлова и Константина Лифшица, пройдёт концерт юных музыкантов-участников программы Транссибирский TONALi–тур.
Источник: Ореанда