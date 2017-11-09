Спектакль "Фетишист" пройдёт на сцене Театрального зала Дома Музыки
09.11.2017, 10:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 10 ноября 2017 года в 19:00 на сцене Театрального зала Московского Международного Дома Музыки представят спектакль «Фетишист».
В ролях: Сати Спивакова и Андрей Фомин;
Режиссёр – Василий Бархатов;
Автор пьесы: Максим Курочкин;
Композитор: Марк Тишман;
Художник: Зиновий Марголин;
Художник по свету: Александр Сиваев;
Саунд-дизайнер: Николай Крюченков;
Хореограф: Евгений Кулагин;
Фотограф: Влад Локтев;
Директор проекта: Эльвира Матулян.
Оригинальный театральный спектакль «Фетишист» режиссёра Василия Бархатова пройдёт в Театральном зале Московского международного Дома музыки 10 ноября. Главные роли в постановке, в основу которой легла пьеса Максима Курочкина об одной из самых необычных историй любви, исполнят Сати Спивакова и Андрей Фомин.
Необычный, во многом экспериментальный, спектакль для двоих – это первая совместная работа актеров Сати Спиваковой, Андрея Фомина и режиссера Василия Бархатова. Смелая театральная фантазия возникла в результате их сотрудничества с драматургом Максимом Курочкиным: каждый участник спектакля вносил свое видение в эту необыкновенную историю любви. «Любой спектакль – это все равно всегда личная история. Можешь это признавать или не признавать, кокетничать или не кокетничать. Это может быть девяносто девять процентов твоих интимных подробностей или один процент, но он должен быть», – объясняет Василий Бархатов.
В спектакле сплелись воедино и романтическая комедия, драма и даже детектив. По сюжету главный герой встречает взбалмошную незнакомку из своего прошлого, между ними завязывается роман, который сильно меняет привычный уклад жизни мужчины. Ответ на все вопросы и загадки зрители получат лишь в финале.
Участники спектакля называют постановку «дружеским проектом». Сати Спивакова отмечает: «Фетишист» - достаточно новый проект, хочется, чтоб он вырос и пожил, хочется поиграть его как можно дольше. Присутствие партнера или партнеров на сцене — это огромное счастье, по крайней мере для меня! Я вообще человек команды».
Спектакль создан при участии и поддержке основателя и директора Художественного Фонда RuArts Марианны Сардаровой.
В ролях: Сати Спивакова и Андрей Фомин;
Режиссёр – Василий Бархатов;
Автор пьесы: Максим Курочкин;
Композитор: Марк Тишман;
Художник: Зиновий Марголин;
Художник по свету: Александр Сиваев;
Саунд-дизайнер: Николай Крюченков;
Хореограф: Евгений Кулагин;
Фотограф: Влад Локтев;
Директор проекта: Эльвира Матулян.
Оригинальный театральный спектакль «Фетишист» режиссёра Василия Бархатова пройдёт в Театральном зале Московского международного Дома музыки 10 ноября. Главные роли в постановке, в основу которой легла пьеса Максима Курочкина об одной из самых необычных историй любви, исполнят Сати Спивакова и Андрей Фомин.
Необычный, во многом экспериментальный, спектакль для двоих – это первая совместная работа актеров Сати Спиваковой, Андрея Фомина и режиссера Василия Бархатова. Смелая театральная фантазия возникла в результате их сотрудничества с драматургом Максимом Курочкиным: каждый участник спектакля вносил свое видение в эту необыкновенную историю любви. «Любой спектакль – это все равно всегда личная история. Можешь это признавать или не признавать, кокетничать или не кокетничать. Это может быть девяносто девять процентов твоих интимных подробностей или один процент, но он должен быть», – объясняет Василий Бархатов.
В спектакле сплелись воедино и романтическая комедия, драма и даже детектив. По сюжету главный герой встречает взбалмошную незнакомку из своего прошлого, между ними завязывается роман, который сильно меняет привычный уклад жизни мужчины. Ответ на все вопросы и загадки зрители получат лишь в финале.
Участники спектакля называют постановку «дружеским проектом». Сати Спивакова отмечает: «Фетишист» - достаточно новый проект, хочется, чтоб он вырос и пожил, хочется поиграть его как можно дольше. Присутствие партнера или партнеров на сцене — это огромное счастье, по крайней мере для меня! Я вообще человек команды».
Спектакль создан при участии и поддержке основателя и директора Художественного Фонда RuArts Марианны Сардаровой.
Источник: ММДМ