ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как контролируется исправность систем московского метро? Как выглядит технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции? На эти и другие вопросы ответят во время экскурсий «Как устроено метро. Электродепо “Красная Пресня”». Они состоятся 12 и 13 января.

Участники познакомятся с историей работы Таганско-Краснопресненской линии и смогут выехать на поезде из депо на станцию «Белорусская». На экскурсии также можно будет заглянуть в вагон, который СССР на правах победителя вывез из Берлина. Гиды расскажут о дореволюционной промышленной архитектуре и промышленном стиле сталинской эпохи.

Ещё на одну экскурсию, посвящённую истории подземки, всех желающих приглашают 13 и 14 января. Путешествуя по московскому метро, участники прогулки «Под землёй сквозь годы» попадут на одну из самых необычных станций, а оттуда шагнут в трапезный зал средневекового замка.

На «Площади Революции» можно будет рассмотреть скульптуры Матвея Манизера и прочитать послание из первой половины ХХ века. Ближе к финалу участники окажутся внутри самолёта, а завершится путешествие под золотым небом.

Маршрут экскурсии: «Выставочная» — «Киевская» (Филевская линия) — «Киевская» (Кольцевая линия) — «Киевская» (Арбатско-Покровская линия) — «Киевская» (Филевская линия) — «Александровский сад» — «Арбатская» (Арбатско-Покровская линия) — «Площадь Революции» — «Курская» (радиальная) — «Чкаловская» — «Римская» — «Площадь Ильича» — «Авиамоторная».

Экскурсовод — историк, сотрудник народного музея метрополитена Михаил Шульга. Место встречи — станция метро «Выставочная», у экскурсионного бюро «Метротур» (первый вагон из центра, выход за турникеты, справа от эскалатора).