ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Образовательные курсы для владельцев диких и экзотических животных, а также тех, кто только планирует их завести в квартире или в доме, открываются в Академии Московского зоопарка в апреле следующего года. Специалисты зоопарка научат горожан правильно ухаживать за игуанами, совами, хамелеонами, скунсами, карликовыми свиньями (мини-пигами), пауками-птицеедами, енотовидными собаками, домашними лисами, кинкажу (хищное млекопитающее семейства енотовых. — Прим. mos.ru), мангустами, сурикатами, африканскими карликовыми ежами, шиншиллами и многими другими. На курсах можно будет узнать, как наладить контакт с животным, обустроить ему вольер и подобрать правильный рацион питания. Во время практических занятий учеников познакомят с обитателями Московского зоопарка и условиями их содержания.

Всего запланировано шесть курсов, которые посвятят отдельным группам животных: млекопитающим, птицам, рептилиям, рыбам, беспозвоночным и амфибиям. Каждый курс будет состоять из четырех занятий, длящихся по два часа. Проходить они будут по вечерам в будни, а также в выходные дни. Обучение в Академии Московского зоопарка платное. Группы сформируют из 15–17 человек. Заявки на прохождение курсов начнут принимать с 1 марта от всех желающих в возрасте старше 14 лет по электронной почте: academy@moscowzoo.ru.

«Каждый день посетители зоосада задают нашим сотрудникам огромное количество вопросов о том, как правильно ухаживать за экзотическими домашними питомцами. Кроме того, нас часто просят забрать диких животных, которых завели дома. Причем многие обращаются, когда питомец уже серьёзно заболел. Люди забывают, что для здоровой и полноценной жизни животным нужно не только питание, но и условия содержания, максимально приближенные к естественным. С помощью обучающих занятий мы хотим повысить грамотность и ответственность хозяев диких и экзотических животных, а тем, кто только собирается ими стать, — рассказать обо всех трудностях, с которыми им придется столкнуться», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

К примеру, владелец игуаны должен быть готовым к тому, что к двум годам из маленькой ящерки его питомец превратится в полутораметровую рептилию. Поэтому нужно заранее приобрести террариум длиной не менее двух метров. Ведь только хвост у взрослой особи может достигать одного метра, а весит игуана до шести килограммов. В целом же эта рептилия неприхотлива в содержании: ее можно кормить овощами (морковкой, капустой, зеленым салатом), цветами и даже листьями деревьев и кустарников. Она неопасна для человека и миролюбива.