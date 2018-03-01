"Студенческая филармония" приглашает на мартовские концерты
01.03.2018, 13:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Репертуар «Студенческой филармонии» на март 2018 года.
6 марта, вторник, 13 часов.
Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга
Улица Балтийская, дом 29
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов, студенты Санкт-Петербургской консерватории
Концертная программа посвящена Международному женскому дню 8 Марта. Прозвучат сочинения для флейты, баяна, а также вокальные опусы русских и западноевропейских композиторов.
Вход свободный
7 марта, среда, 18 часов
Белый зал Музея политической истории России
Улица Куйбышева, дом 2-4
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов, выпускники и студенты классов профессора Т.Д. Новиченко, доцента Н.П. Дроздовой-Вайнер, старшего преподавателя А.А. Шестаковой-Реймерс.
Партия фортепиано:
Студенты кафедры концертмейстерского мастерства преподавателей С.В. Заборина, Д.П. Павлия.
В концертной программе «Март улыбкою сияет» прозвучат вокальные шедевры – арии и романсы Шуберта, Моцарта, Пуччини, Глинки, Римского-Корсакова, Рахманинова, а также редко исполняемые сочинения петербургских композиторов Фалика, Рогалёва и Иванова.
Вход по билетам, льготы для студентов и пенсионеров
7 марта, среда, 19:30
Фрейлинский корпус ЦПКиО им. С.М. Кирова
Елагин остров, дом 4 литер Л
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов:
Юлия Культина
Иван Кишкин
Антон Теплинский
В преддверии Международного женского дня публику ждёт яркая праздничная программа «Когда звучит аккордеон...». Прелестные мелодии Моцарта, страстные танго Пьяццоллы, а также блестящие виртуозные пьесы, созданные специально для аккордеона современными зарубежными и русскими композиторами, подарят прекрасное настроение и станут истинным подарком для меломанов.
Вход по билетам, льготы для студентов и пенсионеров
13 марта, вторник 18 часов
Библиотека «Старая Коломна»
Никольская площадь, дом 2
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Камилла Норова, фортепиано
Серафим Волков, виолончель
Партия фортепиано:
Лауреат международных конкурсов Виктор Николаев.
Приглашаем на вечер камерной музыки «Век девятнадцатый – от классицизма к романтизму». Наряду с фортепианными сочинениями композиторов-романтиков – Шопена, Шумана и Брамса, – прозвучит соната для виолончели и фортепиано № 4, созданная в начале XIX столетия величайшим венским классиком Бетховеном.
Вход свободный
16 марта, пятница, 17 часов
Конференц-зал Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих
Улица Стрельнинская, дом 11
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Владислав Петрачёв, тромбон
Квартет тромбонов:
Александр Иванченко
Илья Бельский,
Александр Лагутин
Никита Валик.
Фортепианный квартет:
Мария Чистякова, фортепиано
Елизавета Карикова, скрипка
Татьяна Зубова, альт
Лили Лыу, виолончель
В концертной программе «Весны прекрасные мотивы» органично соединятся тембры самых разных инструментов. Прозвучит музыка, охватывающая три века: от XVIII до XX, а также фортепианный квартет Шумана, оригинальные сочинения для тромбона соло и переложения для квартета тромбонов.
Вход свободный
22 марта, четверг, 18 часов
Концертный зале Российской национальной библиотеки
Набережная реки Фонтанки, дом 36
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Татьяна Серова, Лариса Минякова, домра
Сергей Крюков, балалайка
Иван Миняков, баян
Партия фортепиано – лауреаты международных конкурсов
Инна Курганова, Мария Чистякова.
Вечер музыки для народных инструментов «Новый академизм» представит широчайший репертуар домры, балалайки и баяна. Помимо фантазий на народные темы, будут исполнены виртуозные пьесы композиторов XX века, а также транскрипции фортепианного и скрипичного репертуара.
Вход свободный
28 марта, среда, 18 часов
Белый зал Музея политической истории России
Улица Куйбышева, дом 2-4
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Евгения Петрова, домра
Наталия Учитель, фортепиано
Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Алина Медведева.
В концертной программе «Музыкальная анфилада» будут представлены сочинения Баха, Бетховена и Шумана для фортепиано, транскрипции для домры сочинений Моцарта, Вьетана, специально созданные для домры пьесы Шалова, Цыганкова, Волкова.
Вход по билетам, льготы для студентов и пенсионеров
6 марта, вторник, 13 часов.
Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга
Улица Балтийская, дом 29
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов, студенты Санкт-Петербургской консерватории
Концертная программа посвящена Международному женскому дню 8 Марта. Прозвучат сочинения для флейты, баяна, а также вокальные опусы русских и западноевропейских композиторов.
Вход свободный
7 марта, среда, 18 часов
Белый зал Музея политической истории России
Улица Куйбышева, дом 2-4
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов, выпускники и студенты классов профессора Т.Д. Новиченко, доцента Н.П. Дроздовой-Вайнер, старшего преподавателя А.А. Шестаковой-Реймерс.
Партия фортепиано:
Студенты кафедры концертмейстерского мастерства преподавателей С.В. Заборина, Д.П. Павлия.
В концертной программе «Март улыбкою сияет» прозвучат вокальные шедевры – арии и романсы Шуберта, Моцарта, Пуччини, Глинки, Римского-Корсакова, Рахманинова, а также редко исполняемые сочинения петербургских композиторов Фалика, Рогалёва и Иванова.
Вход по билетам, льготы для студентов и пенсионеров
7 марта, среда, 19:30
Фрейлинский корпус ЦПКиО им. С.М. Кирова
Елагин остров, дом 4 литер Л
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов:
Юлия Культина
Иван Кишкин
Антон Теплинский
В преддверии Международного женского дня публику ждёт яркая праздничная программа «Когда звучит аккордеон...». Прелестные мелодии Моцарта, страстные танго Пьяццоллы, а также блестящие виртуозные пьесы, созданные специально для аккордеона современными зарубежными и русскими композиторами, подарят прекрасное настроение и станут истинным подарком для меломанов.
Вход по билетам, льготы для студентов и пенсионеров
13 марта, вторник 18 часов
Библиотека «Старая Коломна»
Никольская площадь, дом 2
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Камилла Норова, фортепиано
Серафим Волков, виолончель
Партия фортепиано:
Лауреат международных конкурсов Виктор Николаев.
Приглашаем на вечер камерной музыки «Век девятнадцатый – от классицизма к романтизму». Наряду с фортепианными сочинениями композиторов-романтиков – Шопена, Шумана и Брамса, – прозвучит соната для виолончели и фортепиано № 4, созданная в начале XIX столетия величайшим венским классиком Бетховеном.
Вход свободный
16 марта, пятница, 17 часов
Конференц-зал Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих
Улица Стрельнинская, дом 11
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Владислав Петрачёв, тромбон
Квартет тромбонов:
Александр Иванченко
Илья Бельский,
Александр Лагутин
Никита Валик.
Фортепианный квартет:
Мария Чистякова, фортепиано
Елизавета Карикова, скрипка
Татьяна Зубова, альт
Лили Лыу, виолончель
В концертной программе «Весны прекрасные мотивы» органично соединятся тембры самых разных инструментов. Прозвучит музыка, охватывающая три века: от XVIII до XX, а также фортепианный квартет Шумана, оригинальные сочинения для тромбона соло и переложения для квартета тромбонов.
Вход свободный
22 марта, четверг, 18 часов
Концертный зале Российской национальной библиотеки
Набережная реки Фонтанки, дом 36
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Татьяна Серова, Лариса Минякова, домра
Сергей Крюков, балалайка
Иван Миняков, баян
Партия фортепиано – лауреаты международных конкурсов
Инна Курганова, Мария Чистякова.
Вечер музыки для народных инструментов «Новый академизм» представит широчайший репертуар домры, балалайки и баяна. Помимо фантазий на народные темы, будут исполнены виртуозные пьесы композиторов XX века, а также транскрипции фортепианного и скрипичного репертуара.
Вход свободный
28 марта, среда, 18 часов
Белый зал Музея политической истории России
Улица Куйбышева, дом 2-4
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Евгения Петрова, домра
Наталия Учитель, фортепиано
Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Алина Медведева.
В концертной программе «Музыкальная анфилада» будут представлены сочинения Баха, Бетховена и Шумана для фортепиано, транскрипции для домры сочинений Моцарта, Вьетана, специально созданные для домры пьесы Шалова, Цыганкова, Волкова.
Вход по билетам, льготы для студентов и пенсионеров
Источник: Санкт-Петербургская консерватория