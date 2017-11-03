Таллиннский молодёжный оркестр TIYO выступит с программой "Новогодний гала" в Яани Кирик
03.11.2017, 07:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 декабря в канун Нового 2018 года концертный зал Яани Кирик приглашает петербуржцев отдохнуть от предпраздничной суеты и погрузиться в волшебный мир любимых диснеевских и отечественных фильмов и мультфильмов, знаменитую музыку из которых исполнит для вас Таллиннский молодёжный оркестр TIYO под руководством Альваро Гомес Гомеса. Под эти волшебные мелодии вы снова станете моложе и счастливее, окунувшись в удивительный мир новогоднего торжества.
Таллиннский молодёжный оркестр TIYO был создан в 2011 году по инициативе студентов Таллиннской Академии музыки и театра. В составе коллектива музыканты из разных стран : Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Колумбии, Испании, Германии, России, Южной Кореи и Италии. За время своего существования оркестр выступил на многих ведущих площадках Эстонии и зарекомендовал себя как коллектив, создающий особую энергию и дарящий её зрительному залу. С большим успехом прошли гастроли оркестра в городах Европы и России, главный дирижёр и художественный руководитель оркестра – Альваро Гомес Гомес.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
30 декабря 2017 года
Начало в 19 часов
«Новогодний гала»
ТАЛЛИННСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРКЕСТР
TIYO
Дирижёр и художественный руководитель
Альваро Гомес ГОМЕС (Испания)
Таллиннский молодёжный оркестр TIYO был создан в 2011 году по инициативе студентов Таллиннской Академии музыки и театра. В составе коллектива музыканты из разных стран : Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Колумбии, Испании, Германии, России, Южной Кореи и Италии. За время своего существования оркестр выступил на многих ведущих площадках Эстонии и зарекомендовал себя как коллектив, создающий особую энергию и дарящий её зрительному залу. С большим успехом прошли гастроли оркестра в городах Европы и России, главный дирижёр и художественный руководитель оркестра – Альваро Гомес Гомес.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
30 декабря 2017 года
Начало в 19 часов
«Новогодний гала»
ТАЛЛИННСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРКЕСТР
TIYO
Дирижёр и художественный руководитель
Альваро Гомес ГОМЕС (Испания)
Источник: Ореанда