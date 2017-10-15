ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Узнать о предках Пушкина, Гоголя, Суворова, Тютчева, Чехова и других знаменитых людей России можно будет на выставке «Обратись к истокам». Экспозиция откроется в рамках октябрьского слёта московских коллекционеров. Он пройдёт с 26 по 29 октября в выставочном зала бывшего завода «Кристалл».

В эти дни посетителей также ждут аукцион и ярмарка антиквариата. Организаторы обещают представить коллекцию мужских аксессуаров инструментальной тематики «Арли» и другие винтажные предметы.

Принять участие в аукционе и разыграть любые лоты смогут все желающие. Кроме того, посетителей приглашают на мастер-классы по ручной лепке, керамике, реставрации фарфора, а также по фотографии. Участники творческих занятий смогут поработать над глиняными чашами, фигурками животных и другими керамическими изделиями.