Театр Эстрады им. А. Райкина анонсировал репертуар на декабрь
07.11.2017, 08:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр Эстрады им. А. Райкина представил репертуар на декабрь месяц. Начало вечерних спектаклей – 19.00, если не указано иное время.
Спектакли пройдут по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Конюшенная улица, 27.
1, 2 – Дом Премьера! 12+
3 (12.00) — Каштанка 3+
3, 25 — Шоу для настоящих леди! 16+
5 – спектакль-фламенко «Собор» 16+
6 – спектакль-фламенко «Дочери Альбы» 16+
8, 9 — Феномены 16+
10 (12.00, 17.00) — Мама-Кот 6+
13 — Божественная комедия 16+
14 — Мнимый больной 16+
17 (12.00) — Рикки-Тикки-Тави 6+
17 (19.00) — Bajki. Сказки для взрослых 16+
19, 20 — ЗдраСьте, я ваша Тетя! 16+
21 — Фарс. Мажор 16+
24 – Искусство жениться Премьера! 16+
26 — Шуры-Муры 16+
27, 28 — Играем Фигаро! 12+
29, 30 — «Концерт для своих! Юрий Гальцев» 12+
30 (12.00) — Золушка 6+
31 (12.00) — Волшебное кольцо Премьера! 6+
31 (18.00) – «Новогодняя капуста. Юрий Гальцев и компания»
Спектакли пройдут по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Конюшенная улица, 27.
1, 2 – Дом Премьера! 12+
3 (12.00) — Каштанка 3+
3, 25 — Шоу для настоящих леди! 16+
5 – спектакль-фламенко «Собор» 16+
6 – спектакль-фламенко «Дочери Альбы» 16+
8, 9 — Феномены 16+
10 (12.00, 17.00) — Мама-Кот 6+
13 — Божественная комедия 16+
14 — Мнимый больной 16+
17 (12.00) — Рикки-Тикки-Тави 6+
17 (19.00) — Bajki. Сказки для взрослых 16+
19, 20 — ЗдраСьте, я ваша Тетя! 16+
21 — Фарс. Мажор 16+
24 – Искусство жениться Премьера! 16+
26 — Шуры-Муры 16+
27, 28 — Играем Фигаро! 12+
29, 30 — «Концерт для своих! Юрий Гальцев» 12+
30 (12.00) — Золушка 6+
31 (12.00) — Волшебное кольцо Премьера! 6+
31 (18.00) – «Новогодняя капуста. Юрий Гальцев и компания»
Источник: Ореанда