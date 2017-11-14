Театр Эстрады им. А. Райкина представит третью с начала сезона премьеру
14.11.2017, 16:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр Эстрады им. А. Райкина выпускает третью с начала сезона премьеру. В музыкальном спектакле Владимира Глазкова по знаменитой пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьёзным" заняты известные актёры - лауреат "Золотой Маски" и "Золотого софита" Виктор Кривонос, Юрий Гальцев, Сергей Сафронов, Светлана Вильгельм-Плащевская и др.
Автор постановки – известный режиссёр, автор самых успешных спектаклей Театра Эстрады Владимир Глазков. Настоящий мастер «легкого жанра», он создал изящную комедию, наполненную атмосферой Англии прошлого века, стильной «джазовой» музыкой Владимира Баскина, сохранив при этом острый и афористичный язык классика английской драматургии.
Режиссёр-постановщик - Владимир Глазков
Художник-постановщик - Ирина Зайцева
Композитор - Владимир Баскин
Автор либретто - Евгений Муравьёв
Категория: 16+
Продолжительность: 2 часа с антрактом
Автор постановки – известный режиссёр, автор самых успешных спектаклей Театра Эстрады Владимир Глазков. Настоящий мастер «легкого жанра», он создал изящную комедию, наполненную атмосферой Англии прошлого века, стильной «джазовой» музыкой Владимира Баскина, сохранив при этом острый и афористичный язык классика английской драматургии.
Режиссёр-постановщик - Владимир Глазков
Художник-постановщик - Ирина Зайцева
Композитор - Владимир Баскин
Автор либретто - Евгений Муравьёв
Категория: 16+
Продолжительность: 2 часа с антрактом
Источник: Сатирикон