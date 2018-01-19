Цикл органных концертов состоится в петербургском соборе Успения
19.01.2018, 13:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии (1 Красноармейская, дом 11) представляет цикл концертов «Собор трёх органов».
2 февраля 2018, пятница, 20:15
Органный концерт
Вечер шедевров. Орган и труба
Марчелло, Вивальди, Бах
Орган в содружестве с трубой. Альянс духовых инструментов. Яркие и неожиданные сочетания тембров в программе «Вечер шедевров». В программе концерта — музыка старых мастеров в обрамлении сочинений композиторов «прекрасной эпохи» и XX столетия. Марчелло, Вивальди, Форе. Уникальные тембры и разнообразные краски. Органная часть концерта включает хоральные прелюдии Баха и его гениальные транскрипции оркестровых концертов Вивальди.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Наталья Михайлова, орган
Сергей Баев, труба
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
3 февраля 2018, суббота, 20:15
Голос и орган
Бах, Гендель, Шуберт
Голос и орган. Торжество барокко и изысканность романтизма. Вокальные шедевры Генделя и Шуберта. Сольные органные хиты Бах – тема актуальная для любой программы с участием Короля инструментов. Тембровое и стилевое богатство, неповторимая красота звучания в концерте известной органистки Ирины Розановой и обладателя прекрасного баса Владимира Шехтера.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Ирина Розанова, орган
Владимир Шехтер, бас
Санкт-Петербург Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
9 февраля 2018, пятница, 20:15
Органный концерт
Missa della Madonna (Месса Богородице)
Фрескобальди, Бах, Гендель, Моцарт
Органное путешествие по Европе предлагают совершить известный органист и исследователь органной истории Юрий Семенов и 13-летний талантливый гобоист Тимофей Яхнов. Название концерта «Месса Богородице», идеально соответствует послевкусию светлого рождественского времени. Messa della Madonna – сочинение ярчайшего представителя раннего итальянского барокко Джироламо Фрескобальди. Европейское путешествие продолжится в Германии, где следующей остановкой станет смысловой центр всей органной музыки – Бах. Другой великий представитель эпохи расцвета барокко – Гендель, дополнит яркую музыкальную картину. Особая нота программы – органная музыка Моцарта.
Исполнители:
Юрий Семёнов, орган
Тимофей Яхнов, гобой
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
10 февраля 2018, суббота, 20:15
Органный концерт
Праздник Барокко. Орган и труба
Бах, Вивальди, Альбинони
Орган и труба. Два духовых инструмента. Яркие, праздничные, звучные. Несмотря на разницу в возможностях, прекрасно сочетающиеся, и неизменно поражающие удивительными тембровыми находками в ансамбле. В программе концерта — музыка итальянского барокко и сольный органный Бах. Праздник барокко – торжество звука в концерте петербургских музыкантов Юрия Смирнова и Ольги Котляровой.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Ольга Котляров, орган
Юрий Смирнов, труба
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
I ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Великопостные концерты в Соборе трёх органов
17 февраля – 25 марта 2018
17 февраля 2018, суббота, 20:15
ГИМНЫ И ЭЛЕГИИ
Бах, Бартмусс, Бендикс
Гимны и элегии. Торжественность и нежность. Богатейшее звучание тромбона в сочетании с органом в прекрасной акустике храма. Редко звучащая музыка зарубежных композиторов, которой всегда щедро делится с публикой известный петербургский органист и музыковед Михаил Мищенко. На этот раз музыкант выступит в ансамбле с талантливым тромбонистом Даниилом Горховым. И, как центр драматургии концерта – БАХ, величайший создатель гениальных опусов для Короля инструментов. Редкий оригинальный репертуар для тромбона и органа – значит, и редкие композиторские имена: солидные немецкие мастера второго ряда, ровесники Рихард Бартмусс и Герман Бендикс.
Исполнители:
Михаил Мищенко орган
Даниил Горохов, тромбон
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
18 февраля 2018, воскресенье, 17 часов
Время красоты. Арфа и орган
Беспредельные возможности Короля инструментов в сочетании с хрустальным звучанием арфы в уникальной акустике собора. Неожиданные транскрипции – принципиально новый взгляд на знакомые мелодии. Органные сольные хиты. Баха и Франка в эксклюзивной программе петербургских музыкантов Марии Лебедевой и Антонины Шишкановой «Время красоты».
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Мария Лебедева, орган
Антонина Шишканова, арфа
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
24 февраля 2018, суббота, 20:15.
Органный концерт
Концерт-фантазия. Флейта и орган
Жанр фантазии. Необъятное и многогранное пространство для творческого полета композиторов и исполнителей. Фантазия для органиста — прекрасная возможность продемонстрировать безграничные возможности инструмента и свое мастерство. Этот жанр сыграл огромную роль в формировании органного репертуара во времена строгих канонов, давая композитору почти полную свободу. Именно в жанре фантазии рождались самые дерзкие, опережающие свою эпоху сочинения. Рожденный в эпоху барокко жанр прошел через века и актуален в наши дни. Петербургские музыканты Дарья Мееркова и Георгий Долгов проведут публику по Дороге Фантазий от Баха до Франка, пожалуй, двух самых популярных композиторов органной афиши. В концерте прозвучат сочинения для флейты в сопровождении органа и хиты сольного органного репертуара.
Исполнители:
Лауреат международного конкурса
Георгий ДОЛГОВ (флейта)
Лауреат Всероссийского и дипломант международного конкурсов
Дарья МЕЕРКОВА (орган)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
25 февраля 2018, воскресенье, 17 часов
Органный концерт
В мире открытий. Орган и саксофон
Бах, Рахманинов, Равель
В мире открытий. Контрастную программу представят известная петербургская органистка Юлия Глазкова и саксофонистка Серафима Верхолат. Многовековой пункт притяжения всех музыкантов, композиторов и публики – БАХ. Своеобразная органная Мекка, во все времена актуальная для исполнителей. Основа репертуара любого органиста и неизменная константа приоритетов слушателей. В концерте прозвучит не только музыка гениального лейпцигского кантора, но и сочинения одного из его сыновей. Особая изюминка концерта – сочетание органа и саксофона. Транскрипции сочинений Рахманинова и Равеля, неожиданно раскроются в ином звучании. Добро пожаловать в Мир открытий!
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Юлия Глазкова, орган
Серафима Верхолат, саксофон
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
2 февраля 2018, пятница, 20:15
Органный концерт
Вечер шедевров. Орган и труба
Марчелло, Вивальди, Бах
Орган в содружестве с трубой. Альянс духовых инструментов. Яркие и неожиданные сочетания тембров в программе «Вечер шедевров». В программе концерта — музыка старых мастеров в обрамлении сочинений композиторов «прекрасной эпохи» и XX столетия. Марчелло, Вивальди, Форе. Уникальные тембры и разнообразные краски. Органная часть концерта включает хоральные прелюдии Баха и его гениальные транскрипции оркестровых концертов Вивальди.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Наталья Михайлова, орган
Сергей Баев, труба
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
3 февраля 2018, суббота, 20:15
Голос и орган
Бах, Гендель, Шуберт
Голос и орган. Торжество барокко и изысканность романтизма. Вокальные шедевры Генделя и Шуберта. Сольные органные хиты Бах – тема актуальная для любой программы с участием Короля инструментов. Тембровое и стилевое богатство, неповторимая красота звучания в концерте известной органистки Ирины Розановой и обладателя прекрасного баса Владимира Шехтера.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Ирина Розанова, орган
Владимир Шехтер, бас
Санкт-Петербург Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
9 февраля 2018, пятница, 20:15
Органный концерт
Missa della Madonna (Месса Богородице)
Фрескобальди, Бах, Гендель, Моцарт
Органное путешествие по Европе предлагают совершить известный органист и исследователь органной истории Юрий Семенов и 13-летний талантливый гобоист Тимофей Яхнов. Название концерта «Месса Богородице», идеально соответствует послевкусию светлого рождественского времени. Messa della Madonna – сочинение ярчайшего представителя раннего итальянского барокко Джироламо Фрескобальди. Европейское путешествие продолжится в Германии, где следующей остановкой станет смысловой центр всей органной музыки – Бах. Другой великий представитель эпохи расцвета барокко – Гендель, дополнит яркую музыкальную картину. Особая нота программы – органная музыка Моцарта.
Исполнители:
Юрий Семёнов, орган
Тимофей Яхнов, гобой
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
10 февраля 2018, суббота, 20:15
Органный концерт
Праздник Барокко. Орган и труба
Бах, Вивальди, Альбинони
Орган и труба. Два духовых инструмента. Яркие, праздничные, звучные. Несмотря на разницу в возможностях, прекрасно сочетающиеся, и неизменно поражающие удивительными тембровыми находками в ансамбле. В программе концерта — музыка итальянского барокко и сольный органный Бах. Праздник барокко – торжество звука в концерте петербургских музыкантов Юрия Смирнова и Ольги Котляровой.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Ольга Котляров, орган
Юрий Смирнов, труба
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
I ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Великопостные концерты в Соборе трёх органов
17 февраля – 25 марта 2018
17 февраля 2018, суббота, 20:15
ГИМНЫ И ЭЛЕГИИ
Бах, Бартмусс, Бендикс
Гимны и элегии. Торжественность и нежность. Богатейшее звучание тромбона в сочетании с органом в прекрасной акустике храма. Редко звучащая музыка зарубежных композиторов, которой всегда щедро делится с публикой известный петербургский органист и музыковед Михаил Мищенко. На этот раз музыкант выступит в ансамбле с талантливым тромбонистом Даниилом Горховым. И, как центр драматургии концерта – БАХ, величайший создатель гениальных опусов для Короля инструментов. Редкий оригинальный репертуар для тромбона и органа – значит, и редкие композиторские имена: солидные немецкие мастера второго ряда, ровесники Рихард Бартмусс и Герман Бендикс.
Исполнители:
Михаил Мищенко орган
Даниил Горохов, тромбон
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
18 февраля 2018, воскресенье, 17 часов
Время красоты. Арфа и орган
Беспредельные возможности Короля инструментов в сочетании с хрустальным звучанием арфы в уникальной акустике собора. Неожиданные транскрипции – принципиально новый взгляд на знакомые мелодии. Органные сольные хиты. Баха и Франка в эксклюзивной программе петербургских музыкантов Марии Лебедевой и Антонины Шишкановой «Время красоты».
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Мария Лебедева, орган
Антонина Шишканова, арфа
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
24 февраля 2018, суббота, 20:15.
Органный концерт
Концерт-фантазия. Флейта и орган
Жанр фантазии. Необъятное и многогранное пространство для творческого полета композиторов и исполнителей. Фантазия для органиста — прекрасная возможность продемонстрировать безграничные возможности инструмента и свое мастерство. Этот жанр сыграл огромную роль в формировании органного репертуара во времена строгих канонов, давая композитору почти полную свободу. Именно в жанре фантазии рождались самые дерзкие, опережающие свою эпоху сочинения. Рожденный в эпоху барокко жанр прошел через века и актуален в наши дни. Петербургские музыканты Дарья Мееркова и Георгий Долгов проведут публику по Дороге Фантазий от Баха до Франка, пожалуй, двух самых популярных композиторов органной афиши. В концерте прозвучат сочинения для флейты в сопровождении органа и хиты сольного органного репертуара.
Исполнители:
Лауреат международного конкурса
Георгий ДОЛГОВ (флейта)
Лауреат Всероссийского и дипломант международного конкурсов
Дарья МЕЕРКОВА (орган)
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
25 февраля 2018, воскресенье, 17 часов
Органный концерт
В мире открытий. Орган и саксофон
Бах, Рахманинов, Равель
В мире открытий. Контрастную программу представят известная петербургская органистка Юлия Глазкова и саксофонистка Серафима Верхолат. Многовековой пункт притяжения всех музыкантов, композиторов и публики – БАХ. Своеобразная органная Мекка, во все времена актуальная для исполнителей. Основа репертуара любого органиста и неизменная константа приоритетов слушателей. В концерте прозвучит не только музыка гениального лейпцигского кантора, но и сочинения одного из его сыновей. Особая изюминка концерта – сочетание органа и саксофона. Транскрипции сочинений Рахманинова и Равеля, неожиданно раскроются в ином звучании. Добро пожаловать в Мир открытий!
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Юлия Глазкова, орган
Серафима Верхолат, саксофон
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
Источник: Санкт-Петербургская консерватория