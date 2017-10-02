Тверской ТЮЗ приглашает на открытие 85-го сезона
02.10.2017, 16:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 октября 2017 года на сцене Тверского театра юного зрителя пройдёт торжественное открытие юбилейного 85-го сезона. В этот вечер, как и во время всего нового сезона, зрителей ждёт немало сюрпризов.
«За свою историю ТЮЗ смог стать театром для всех поколений, который дарит зрителям позитивные эмоции, знакомит с лучшими образцами отечественной и мировой драматургии. Сегодня Тверской ТЮЗ с успехом выполняет свою главную миссию - это воспитание юного поколения в лучших традициях отечественной культуры», - считает Губернатор Игорь Руденя.
В программе праздника - поздравления почётных гостей, вручение премий и наград, концертные номера от друзей и коллег. На сцене театра выступят
эстрадно-джазовый оркестр под управлением Павла Смирнова, танцевальный дуэт Арсен Агамалян и Оксана Васильева, балетмейстер Джон Шенгелия, певица и актриса Мария Тимохина, артисты Тверского академического театра драмы, Тверского театра кукол, Кимрского театра драмы и комедии, Тверской академической областной филармонии. Завершит праздничный вечер капустник от актёров Тверского театра юного зрителя.
Удивлять зрителей подарками ТЮЗ планирует на протяжении всего сезона. Так, уже 13 – 15 октября на сцене театра с гастролями выступит Московский академический молодёжный театр, который представить спектакли «Свои люди - сочтёмся», «Сказки на всякий случай», моноспектакль Нелли Уваровой.
«За свою историю ТЮЗ смог стать театром для всех поколений, который дарит зрителям позитивные эмоции, знакомит с лучшими образцами отечественной и мировой драматургии. Сегодня Тверской ТЮЗ с успехом выполняет свою главную миссию - это воспитание юного поколения в лучших традициях отечественной культуры», - считает Губернатор Игорь Руденя.
В программе праздника - поздравления почётных гостей, вручение премий и наград, концертные номера от друзей и коллег. На сцене театра выступят
эстрадно-джазовый оркестр под управлением Павла Смирнова, танцевальный дуэт Арсен Агамалян и Оксана Васильева, балетмейстер Джон Шенгелия, певица и актриса Мария Тимохина, артисты Тверского академического театра драмы, Тверского театра кукол, Кимрского театра драмы и комедии, Тверской академической областной филармонии. Завершит праздничный вечер капустник от актёров Тверского театра юного зрителя.
Удивлять зрителей подарками ТЮЗ планирует на протяжении всего сезона. Так, уже 13 – 15 октября на сцене театра с гастролями выступит Московский академический молодёжный театр, который представить спектакли «Свои люди - сочтёмся», «Сказки на всякий случай», моноспектакль Нелли Уваровой.
Источник: Правительство Тверской области