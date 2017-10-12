ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Овощам и композициям из сена, которые украшали площадки фестиваля «Золотая осень», нашли применение. После завершения праздника почти 25 тысяч тыкв и тюки сена отправили на подмосковные фермы на корм коровам и козам. Об этом попросили фермеры-сыроделы, принимавшие участие в фестивале.

«Тыквы — прекрасный корм для всех животных, дающих молоко. Фермеры сообщили, что такой рацион улучшает его качество. Кроме того, коровы и козы очень любят бахчевые культуры. К примеру, корова может съесть в день одну-две крупные тыквы», — рассказали в оргкомитете «Золотой осени».

Кроме того, несколько тыкв подарят благотворительному фонду помощи бездомным животным «Рэй» для проведения фестиваля «Тыквы и коты». Он пройдёт 28 октября по адресу: улица Большая Новодмитровская, дом 36, строение 12. Из бахчевых сделают скульптуры зверей и инсталляции. Гости праздника смогут узнать больше о домашних кошках и их привычках, а главное — забрать домой четвероногого друга.

Гастрономический фестиваль «Золотая осень» проходил в столице с 22 сентября по 8 октября. В эти дни на 23 площадках и более чем 100 рынках и ярмарках в Москве можно было приобрести и продегустировать фермерские продукты и деликатесы российских производителей из 40 регионов страны — сыры, рыбу, мясо, фрукты и напитки.

За 17 дней его посетили более шести миллионов человек. На площадках в разных частях города было продано свыше 70 тонн сыров, более 70 тонн рыбы и морепродуктов, а также около 40 тонн мясных деликатесов.