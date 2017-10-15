Уникальный небоскрёб построили в Чикаго
15.10.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый небоскрёб 150 North Riverside вырос на земельном участке на берегу реки в Чикаго. Ранее эта территория представляла собой малопривлекательную местность, на которой, казалось, не может вырасти ничего хорошего по причине небольшого размера под застройку, сложностей с доступом и перегруженной железнодорожной ветки неподалёку. Прежде чем здесь выросла башня 150 North Riverside – проект, реализованный компанией Goettsch Partners, скептически настроенные эксперты говорили, что участок площадью всего в 1360 квадратных метров не может быть местом для чего-то стоящего, тем более с технически сложным заданием.
Студия Goettsch Partners, выполняя заказ клиента, не побоялась сложностей. Создающие много шума железнодорожные пути были спрятаны под землёй, сверху организовали подземный паркинг, который, в свою очередь, прикрыли зелёным сквером.
Сам небоскрёб представляет собой 54-этажное строение офисного предназначения. Он отделяется от реки прекрасной озеленённой набережной. В итоге Чикаго вместо очень неприглядного пейзажа с железной дорогой появилось новое общественное пространство с общедоступным парком, прекрасную набережную плюс множество дополнительных офисных помещений, сдаваемых в аренду.
Башня 150 North Riverside включает не только офисы, но и гостиницу, ресторан, конференц-центр, фитнес-центр.
Студия Goettsch Partners, выполняя заказ клиента, не побоялась сложностей. Создающие много шума железнодорожные пути были спрятаны под землёй, сверху организовали подземный паркинг, который, в свою очередь, прикрыли зелёным сквером.
Сам небоскрёб представляет собой 54-этажное строение офисного предназначения. Он отделяется от реки прекрасной озеленённой набережной. В итоге Чикаго вместо очень неприглядного пейзажа с железной дорогой появилось новое общественное пространство с общедоступным парком, прекрасную набережную плюс множество дополнительных офисных помещений, сдаваемых в аренду.
Башня 150 North Riverside включает не только офисы, но и гостиницу, ресторан, конференц-центр, фитнес-центр.
Источник: ГК Олимпстрой