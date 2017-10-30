VII Международный фестиваль современной музыки "Сoncordia" пройдёт в Казани
30.10.2017, 15:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3, 8, 11 и 15 ноября Государственный симфонический оркестр РТ приглашает гостей и жителей Казани на ежегодный международный музыкальный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной. Фестиваль – это детище его основателя и организатора, народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского. Большинство произведений, включаемых в фестивальную программу, звучат в Казани впервые.
Первый фестиваль был приурочен к 80-летнему юбилею Софии Губайдулиной, автора более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов. По личному приглашению Маэстро Сладковского, в первых фестивалях приняли участие София Губайдулина, Давид Герингас, Юрий Башмет, Гия Канчели, Андрей Эшпай, Ксения Башмет. В 2013 году фестиваль был посвящен юбилеям Б. Бриттена, К. Пендерецкого и Л. Бернстайна. В нем участвовали Сергей Накаряков, Игорь Федоров, Лукас Генюшас, Рустем Кудояров, Андрес Мустонен, Кристофер Мулдс.
3 ноября в Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева состоится открытие седьмого международного фестиваля современной музыки, где впервые примет участие выдающийся композитор, дирижер и общественный деятель, звезда мирового масштаба, почетный член Королевской Академии музыки в Лондоне – Кшиштоф Пендерецкий (Польша). Для казанцев прозвучат следующие произведения: К. Пендерецкий – Концерт для скрипки с оркестром №2 "Метаморфозы" и Симфония №4 (первое исполнение в Казани). Солистка – Е-Юн Чой К, дирижер – Кшиштоф Пендерецкий.
Музыка Пендерецкого всегда рассчитана на широкого слушателя и выгодно отличается от многих элитарных произведений композиторов XX века доступностью музыкального языка. Пендерецкий получил множество отечественных и международных наград, включая Государственные премии, премию Польского Союза композиторов, премии А. Онеггера, Я. Сибелиуса, премии «Грэмми», Императорскую премию (Япония), медаль Папского совета по культуре «Per Artem ad Deum» и другие. В 2005 году он был удостоен высшей награды Польши-Ордена Белого Орла.
В программе 8 ноября: С. Барбер – Адажио для струнного оркестра, А. Хованес – «Artik», концерт для валторны и струнного оркестра (первое исполнение в Казани), А. Пьяццолла – «Aconcagua», концерт для бандонеона с оркестром, З. Раупова – «Pentatango» для баяна с оркестром (первое исполнение в Казани), Г. Толстенко – Симфония №2 «9 Медитаций» (первое исполнение в Казани). Солист – Дмитрий Воронцов (валторна), Айдар Гайнуллин (баян). Дирижер – заслуженный артист РФ Сергей Поляничко.
11 ноября произведения С. Губайдулиной – «Поэма-сказка», соч. 1971 г., К.Бодрова – Концерт для альта с оркестром (первое исполнение в Казани), А.Танонова – Симфония №1 (первое исполнение в Казани), С. Губайдулиной – «Всадник на белом коне» для симфонического оркестра и органа. Солист – народный артист, лауреат Государственной премии СССР и четырех государственных премий РФ, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» – Юрий Башмет, дирижер – Александр Сладковский.
В программе 15 ноября: А. Шнитке – Концерт №1 для виолончели с оркестром. Солист вечера – один из самых харизматичных музыкантов своего поколения, заслуженный артист России, эксклюзивный артист Московской филармонии – Александр Князев. Д. Шостакович – Симфония №12 «1917 год», ор.112, дирижер – Александр Сладковский.
София Губайдулина о мероприятии: «Сейчас мы переживаем время, благоприятное только для искусства развлечения. Я уверена, что слушатели Казани очень отзывчивы к тому, что чувствуют и предлагают современные художники. Для меня этот фестиваль – событие. Это большая надежда».
Первый фестиваль был приурочен к 80-летнему юбилею Софии Губайдулиной, автора более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов. По личному приглашению Маэстро Сладковского, в первых фестивалях приняли участие София Губайдулина, Давид Герингас, Юрий Башмет, Гия Канчели, Андрей Эшпай, Ксения Башмет. В 2013 году фестиваль был посвящен юбилеям Б. Бриттена, К. Пендерецкого и Л. Бернстайна. В нем участвовали Сергей Накаряков, Игорь Федоров, Лукас Генюшас, Рустем Кудояров, Андрес Мустонен, Кристофер Мулдс.
3 ноября в Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева состоится открытие седьмого международного фестиваля современной музыки, где впервые примет участие выдающийся композитор, дирижер и общественный деятель, звезда мирового масштаба, почетный член Королевской Академии музыки в Лондоне – Кшиштоф Пендерецкий (Польша). Для казанцев прозвучат следующие произведения: К. Пендерецкий – Концерт для скрипки с оркестром №2 "Метаморфозы" и Симфония №4 (первое исполнение в Казани). Солистка – Е-Юн Чой К, дирижер – Кшиштоф Пендерецкий.
Музыка Пендерецкого всегда рассчитана на широкого слушателя и выгодно отличается от многих элитарных произведений композиторов XX века доступностью музыкального языка. Пендерецкий получил множество отечественных и международных наград, включая Государственные премии, премию Польского Союза композиторов, премии А. Онеггера, Я. Сибелиуса, премии «Грэмми», Императорскую премию (Япония), медаль Папского совета по культуре «Per Artem ad Deum» и другие. В 2005 году он был удостоен высшей награды Польши-Ордена Белого Орла.
В программе 8 ноября: С. Барбер – Адажио для струнного оркестра, А. Хованес – «Artik», концерт для валторны и струнного оркестра (первое исполнение в Казани), А. Пьяццолла – «Aconcagua», концерт для бандонеона с оркестром, З. Раупова – «Pentatango» для баяна с оркестром (первое исполнение в Казани), Г. Толстенко – Симфония №2 «9 Медитаций» (первое исполнение в Казани). Солист – Дмитрий Воронцов (валторна), Айдар Гайнуллин (баян). Дирижер – заслуженный артист РФ Сергей Поляничко.
11 ноября произведения С. Губайдулиной – «Поэма-сказка», соч. 1971 г., К.Бодрова – Концерт для альта с оркестром (первое исполнение в Казани), А.Танонова – Симфония №1 (первое исполнение в Казани), С. Губайдулиной – «Всадник на белом коне» для симфонического оркестра и органа. Солист – народный артист, лауреат Государственной премии СССР и четырех государственных премий РФ, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» – Юрий Башмет, дирижер – Александр Сладковский.
В программе 15 ноября: А. Шнитке – Концерт №1 для виолончели с оркестром. Солист вечера – один из самых харизматичных музыкантов своего поколения, заслуженный артист России, эксклюзивный артист Московской филармонии – Александр Князев. Д. Шостакович – Симфония №12 «1917 год», ор.112, дирижер – Александр Сладковский.
София Губайдулина о мероприятии: «Сейчас мы переживаем время, благоприятное только для искусства развлечения. Я уверена, что слушатели Казани очень отзывчивы к тому, что чувствуют и предлагают современные художники. Для меня этот фестиваль – событие. Это большая надежда».
Источник: http://mincult.tatarstan.ru