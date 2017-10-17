ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Крупнейшая в России выставка японских бонсай «Искусство бонсай» откроется 21 октября для гостей ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

«Посетители смогут познакомиться с древним японским искусством бонсай и проникнуться духом Страны восходящего солнца. На выставке можно будет увидеть более 60 деревьев бонсай, сформированных в разнообразных стилях», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

На выставке представят японские сливы, буки, дланевидные клены, гинкго, ели, тсуги, сосны и уникальные композиции на камне из китайского можжевельника. Возраст некоторых экспонатов достигает сотни лет. Кроме того, все желающие смогут посетить мастер-классы по выращиванию и формированию бонсай.

Выставка организована при официальной поддержке Посольства Японии в России. Посмотреть на миниатюрные деревья можно будет до 28 января.