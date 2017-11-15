ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В «Аптекарском огороде», в Театре С.А.Д., 20 декабря покажут семейное шоу. В программе «Рождества на Новый год» — песни Jingle Bells, Happy New Year, праздничные композиции Фрэнка Синатры в исполнении солистов знаменитого московского оперного дуэта Open Opera Project Виталия Макаренко (баритон) и Марии Гридневой (сопрано).

Ведущий — Алекс Долль, российско-швейцарский художник, член Российской академии художеств и самый молодой кавалер ордена «За служение искусству». Он расскажет о композициях, которые прозвучат в этот вечер, а также представит несколько картин, посвященных Рождеству.

«Талантливые артисты из России и Швейцарии объединились, чтобы досрочно порадовать гостей сада сказочной культурной программой, атмосферой чуда, ароматами мандаринов, ели и печенья, а также всеми любимой музыкой», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.