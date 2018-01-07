ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 января 2018 года в 12:00 в Астраханской государственной филармонии в одиннадцатый раз состоится традиционный книжный издательский вернисаж, посвящённый Дню российской печати.

В рамках мероприятия будут подведены итоги года 300-летия Астраханской губернии: астраханские типографии, издательства, издательские дома, художники, фотографы покажут свои достижения, новые проекты, книги, которые опубликованы в 2017 году.

Свои работы — скетчи видов города — представит астраханская художница Анна Бабышева. Участники творческого объединения «Ковчег» выступят перед представителями школы третьего возраста. Гостям покажут документальный фильм «Астраханская губерния. 300 лет на службе Отечеству», созданный региональным каналом «Астрахань 24».

В рамках книжного издательского вернисажа состоится торжественная церемония награждения призёров конкурса «Астрахань новогодняя», организованного сообществом «Родом из Астрахани» и «Газетой ВОЛГА».

Кульминацией вернисажа станет награждение победителей журналистских конкурсов и лучших работников полиграфической отрасли, фотографов.