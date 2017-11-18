ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Дарвиновском музее открылась выставка «Зоология созвездий», которая поможет взглянуть на звездное небо с точки зрения зоологии и познакомит с животными, чьи имена носят созвездия.

Какое насекомое единственным удостоилось звёздного статуса? Какое животное из созвездий является альбиносом? Ответы на эти вопросы посетителям поможет найти карманный путеводитель по звездным экспонатам.

В экспозиции представлены уникальные произведения искусства, редкие книги и работы мастеров-таксидермистов. А после путешествия по ночному небу посетители смогут отдохнуть на мягких пуфах и послушать космическую музыку.

Выставка продлится до 18 февраля следующего года.