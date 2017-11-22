ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 декабря в Государственном Дарвиновском музее выставят уникальный экспонат — единственный в России скелет дронта (додо) с острова Маврикий. В последний раз птицу додо видели в природе почти три столетия назад. Редкий экземпляр в своих коллекциях хранят всего около двух десятков музеев в мире. Среди них Галерея эволюции в Париже, Музей естествознания в Вене и Британский музей.

Известной птица стала после выхода сказки английского писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Додо — один из её персонажей. Она также упоминается в песне Dodo британского рок-певца Дэвида Боуи.

"Скелет вымершей птицы додо был завезён в Россию в 1919 году. Частью коллекции нашего музея редкий экземпляр стал в 1997 году. Последние шесть лет его не доставали из хранилища, где он находился в специальном деревянном коробе, предохраняющем экспонат от пыли", — рассказали в пресс-службе Дарвиновского музея.

Показ додо приурочен к 185-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла. Существует легенда, что писатель неслучайно сделал птицу персонажем своей сказки. Якобы когда Чарльз Лютвидж Доджсон (настоящее имя писателя) заикался, он произносил свою фамилию "До-До-Доджсон", поэтому в шутку прозвал себя Додо.

Однако додо не вымышленная, а настоящая птица дронт, некогда обитавшая на островах Маврикий и Родригес в Индийском океане. Маврикийский дронт отличался большим сильным клювом и мощными лапами. При этом дронты были упитанными, доверчивыми, не умели летать и быстро бегать. Поэтому в XVII веке они стали легкой добычей моряков и завезённых людьми домашних животных. Спустя сто лет после первого знакомства с людьми птицы были полностью истреблены, а к XIX веку их успели позабыть и даже считали мифом.

Кроме редкого экспоната, в залах музея будут представлены живописные работы тех, кто мог видеть додо. В экспозицию вошли копии рисунков дронта из судового журнала голландского корабля "Гельдерланд" (1602), рисунки из пражской коллекции императора Рудольфа II (1610), наиболее популярное изображение додо британского орнитолога Джорджа Эдвардса (1626), а также картина индийского художника Мансура (около 1610–1625). Увидеть эти работы и скелет птицы додо можно будет до 25 февраля.