ОРЕАНДА-НОВОСТИ Концерт Ивана Кожинова «Дивертисмент для баритона» пройдет 18 ноября в Галерее Александра Шилова.



В этот вечер гости услышат вокальные номера из известных опер. Например, балладу Томского из оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского, арию Риголетто из одноименной оперы Джузеппе Верди, романс Демона из оперы «Демон» Николая Рубинштейна и пролог из оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.



За роялем — лауреат международного конкурса Роберт Марискин.



Начало концерта — в 19:00.



В репертуаре певца самые популярные арии и баллады, романсы и песни знаменитых композиторов, таких как Николай Римский-Корсаков, Рихард Вагнер, Джакомо Пуччини, Шарль Гуно, Георгий Свиридов и другие, а также русские и неаполитанские песни.