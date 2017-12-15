В «Горках-Ленинских» споёт Сергей Лейферкус
15.12.2017, 22:56
24 декабря в Государственном историческом музее-заповеднике "Горки-Ленинские" состоится концерт легендарного оперного певца, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, баритона Сергея Лейферкуса.
Сергей Лейферкус сегодня входит в число самых знаменитых артистов мира. Его удивительный певческий талант сочетается с замечательным актёрским дарованием, а созданные им интерпретации ролей Онегина, Рангони, Яго, Скарпиа и Мефистофеля признаны эталонными.
Сергей Лейферкус выступает во многих театрах мира, среди которых Венская государственная опера, Опера Бастиль, театр Шатле (Париж), Ла Скала (Милан) и Театр Колон (Буэнос-Айрес). Он является постоянным гостем на оперных фестивалях в Эдинбурге, Брегенце, Глайндборне, Тэнглвуде, Уэксфорде и Зальцбурге и на фестивале «Равиния» в Чикаго. Певец уделяет внимание не только сценической работе, но и много выступает с концертными и камерными программами в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Вене, Милане и других городах мира. Он сотрудничает с Бостонским, Нью-Йоркским, Монреальским, Берлинским, Лондонским симфоническими оркестрами; выступает совместно с такими выдающимися дирижёрами, как Клаудио Аббадо, Зубин Мета, Сейджи Озава, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Бернард Хайтинк, Неэме Ярви, Курт Мазур и Джеймс Ливайн.
В концертной программе "Его Величество Романс" будут представлены самые яркие произведения жанра, написанные русскими композиторами. Старинные, городские и классические романсы прозвучат в хрестоматийном исполнении под аккомпанемент одного из лучших вокальных концертмейстеров России, петербургской пианистки Екатерины Венчиковой, которая представляет Россию на лучших мировых концертных площадках, является концертмейстером Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Театра «Колон» (Аргентина, Буэнос-Айрес).
В концертной программе примут участие молодые талантливые вокалисты: лауреат международных конкурсов, участница проекта "Большая опера" на телеканале "Россия-К" Карина Хэрунц (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов, приглашённая солистка Центра оперного пения им. Г. П. Вишневской Екатерина Ясинская (сопрано).
Справки и аккредитация СМИ: +7 (495) 548-93-09, info@mgorki.ru
Начало концерта - в 14.00
Адрес: Московская область, Горки Ленинские, Центральная улица, д.1)
Сергей Лейферкус сегодня входит в число самых знаменитых артистов мира. Его удивительный певческий талант сочетается с замечательным актёрским дарованием, а созданные им интерпретации ролей Онегина, Рангони, Яго, Скарпиа и Мефистофеля признаны эталонными.
Сергей Лейферкус выступает во многих театрах мира, среди которых Венская государственная опера, Опера Бастиль, театр Шатле (Париж), Ла Скала (Милан) и Театр Колон (Буэнос-Айрес). Он является постоянным гостем на оперных фестивалях в Эдинбурге, Брегенце, Глайндборне, Тэнглвуде, Уэксфорде и Зальцбурге и на фестивале «Равиния» в Чикаго. Певец уделяет внимание не только сценической работе, но и много выступает с концертными и камерными программами в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Вене, Милане и других городах мира. Он сотрудничает с Бостонским, Нью-Йоркским, Монреальским, Берлинским, Лондонским симфоническими оркестрами; выступает совместно с такими выдающимися дирижёрами, как Клаудио Аббадо, Зубин Мета, Сейджи Озава, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Бернард Хайтинк, Неэме Ярви, Курт Мазур и Джеймс Ливайн.
В концертной программе "Его Величество Романс" будут представлены самые яркие произведения жанра, написанные русскими композиторами. Старинные, городские и классические романсы прозвучат в хрестоматийном исполнении под аккомпанемент одного из лучших вокальных концертмейстеров России, петербургской пианистки Екатерины Венчиковой, которая представляет Россию на лучших мировых концертных площадках, является концертмейстером Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Театра «Колон» (Аргентина, Буэнос-Айрес).
В концертной программе примут участие молодые талантливые вокалисты: лауреат международных конкурсов, участница проекта "Большая опера" на телеканале "Россия-К" Карина Хэрунц (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов, приглашённая солистка Центра оперного пения им. Г. П. Вишневской Екатерина Ясинская (сопрано).
Справки и аккредитация СМИ: +7 (495) 548-93-09, info@mgorki.ru
Начало концерта - в 14.00
Адрес: Московская область, Горки Ленинские, Центральная улица, д.1)
Источник: ИА "Ореанда-Новости"