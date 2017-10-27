ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 октября в Красноярске пройдёт первый гастрономический фестиваль «Сибирский парадный обед». Мероприятие организовано Федеральным агентством по туризму и Министерством культуры Красноярского края.

С богатством и кулинарными традициями Енисейской губернии знакомы жители и путешественники ещё с XIX века. Когда-то сибирский парадный стол удивил самого цесаревича Николая Александровича: в меню попали и филе, шпигованное трюфелями, и таймень под майонезом, и королевский пунш, и земляничное парфе. И сейчас, спустя много лет, повара готовы вновь удивлять жителей на гастрономическом фестивале, где впервые пересекутся русская культура, енисейские кулинарные традиции, а также театр, музыка, перформанс и другие актуальные форматы.

Организаторы подготовили большую культурную программу и обещают настоящий великосветский прием. Так, гостей ожидают мастер-классы от ведущих поваров Красноярского края, где все желающие смогут научиться готовить домашние разносолы, запеканку с рябчиком, фаршированных перепелок и другие енисейские деликатесы.

Кроме того, на фестивале будет работать несколько гастрономических локаций: фермерский привоз, детский пряничный полдник, ремесленная лавка и хлебопечение. Каждая зона предполагает свою насыщенную программу. Гостей праздника ждут театрализованный перформанс по рассказам Чехова от драматического театра имени А.С. Пушкина, костюмированный парад с выносом сибирских блюд, театральный мастер-класс по изготовлению из домашней посуды детских игрушек от Красноярского театра кукол, музыкальные номера в лучших традициях сибирских застолий и многое другое.