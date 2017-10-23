23 октября в Красноярске на сцене Большого академического концертного зала Государственного Института Искусств состоится концерт камерной музыки, в котором примут участие Глеб Степанов (виолончель, Москва) и Галина Ефимова (фортепиано, Санкт-Петербург). Концерт пройдёт в рамках гастрольного тура по Сибири, посвященного 90-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича.



В программе концерта:



И.С.Бах. Сюита № 3 для виолончели соло



Л.Ван Бетховен. 7 вариаций на тему из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта»



Й.Брамс. Соната № 2 op.99



Ф.Шуберт. Соната Арпеджионе D 821



П.И.Чайковский. Ноктюрн, cоч.19 № 4



К.Ю. Давыдов. Концертное аллегро, соч.11



Глеб СТЕПАНОВ – выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, ученик прославленной виолончелистки Натальи Гутман, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Крымского фестиваля. В его активе выступления с такими мастерами, как Ирина Бочкова, Мария Гамбарян, Михаил Воскресенский, Владимир Сканави и др. Выступает в лучших залах Москвы и Санкт-Петербурга, Австрии, Германии, Италии, Испании, Франции и др. Музыкант играет на виолончели Марко Новелло 1776 г., предоставленной Государственной Коллекцией.



Галина ЕФИМОВА – ассистент–стажёр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Ведёт активную концертную деятельность в лучших залах России. Неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов, последний из которых "Mirabello in Musica" (Италия, 2017). Участвовала в мастер-классах профессора РАМ им. Гнесиных, заслуженной артистки Марии Гамбарян, профессора МГК им. Чайковского, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Троппа, доцента РАМ им. Гнесиных Дениса Бурштейна, профессора Амстердамской консерватории Willem Brons, профессора Женевской консерватории Сергея Мильштейна, доцента Московской консерватории Михаила Лидского, ученицы А.А.Шмидт-Шкловской Галины Минскер, профессора концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории Ирины Шараповой.



Начало концерта в 19.00. Адрес: Красноярск, улица Ленина, 22. Приобретение билетов: +7 (391) 227-55-88.