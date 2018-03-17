17.03.2018, 14:22
В Кремле покажут уникальные экспонаты из Шанхайского музея
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Музеях Московского Кремля 17 апреля откроется выставка "Династия Мин: сияние учёности". Экспозиция развернётся в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы. Она будет посвящена одной из самых ярких страниц в истории Китая - культуре династии Мин (1368–1644). Увлечение искусством, литературой, музыкой, глубокое знание философских и исторических трактатов стало в то время настоящим культом. Именно это в средневековом Китае вкладывали в понятие "учёность".
"Выставка продолжает традицию сотрудничества Музеев Московского Кремля с Шанхайским музеем, которое началось в 2012 году с показа в Шанхае коллекции Фаберже. В 2015-м мы представили проект "Оружейная сокровищница русских самодержцев", который за три месяца посетили 642 948 человек - это огромная цифра даже для Китая. В апреле в Москве откроется ответная выставка, посвящённая культуре династии Мин - важнейшему периоду в истории Поднебесной. Все вещи, которые увидят гости музея, впервые будут показаны в России и позволят познакомиться с самыми разными направлениями искусства, почувствовать очарование времени", - рассказала Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.
Одним из главных экспонатов станет великолепная процессия - набор из 66 фарфоровых фигур почётного эскорта: учёных, военных, музыкантов - конных и пеших, молодых и пожилых, одетых соответственно их рангу и социальному положению. Группу нашли в захоронении представителей императорской фамилии, однако точная её принадлежность неизвестна. То, что такой эскорт был помещён в гробницу, означало, что и после смерти человек станет занимать высокие должности, пользоваться теми же благами, что и при жизни. Богато украшенный комплект хорошо сохранился и выполнен с удивительным вниманием к деталям.
Выставка подчёркивает, что интеллектуалы средневекового Китая были увлечёнными ценителями произведений искусства. Здесь покажут предметы из нефрита, бронзы, резные лаки и перегородчатые эмали. Они служили не только украшениями интерьера или одежды, но были также предметом коллекционирования.
Посетители увидят уникальную мебель периода династии Мин с характерными линиями и благородной резьбой по дереву: часть выставочного пространства воссоздаст интерьер кабинета интеллектуала.
Визитная карточка династии Мин - фарфор, который специалисты по праву считают вершиной в производстве "белого золота" и высоко ценят. Именно в это время мастера разрабатывают цветные глазури и создают технологию надглазурной росписи. Гости выставки смогут полюбоваться изысканными изделиями, выполненными керамистами этого периода.
На выставке представят более 150 экспонатов. Она будет открыта для посетителей до 25 июля.
"Выставка продолжает традицию сотрудничества Музеев Московского Кремля с Шанхайским музеем, которое началось в 2012 году с показа в Шанхае коллекции Фаберже. В 2015-м мы представили проект "Оружейная сокровищница русских самодержцев", который за три месяца посетили 642 948 человек - это огромная цифра даже для Китая. В апреле в Москве откроется ответная выставка, посвящённая культуре династии Мин - важнейшему периоду в истории Поднебесной. Все вещи, которые увидят гости музея, впервые будут показаны в России и позволят познакомиться с самыми разными направлениями искусства, почувствовать очарование времени", - рассказала Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.
Одним из главных экспонатов станет великолепная процессия - набор из 66 фарфоровых фигур почётного эскорта: учёных, военных, музыкантов - конных и пеших, молодых и пожилых, одетых соответственно их рангу и социальному положению. Группу нашли в захоронении представителей императорской фамилии, однако точная её принадлежность неизвестна. То, что такой эскорт был помещён в гробницу, означало, что и после смерти человек станет занимать высокие должности, пользоваться теми же благами, что и при жизни. Богато украшенный комплект хорошо сохранился и выполнен с удивительным вниманием к деталям.
Выставка подчёркивает, что интеллектуалы средневекового Китая были увлечёнными ценителями произведений искусства. Здесь покажут предметы из нефрита, бронзы, резные лаки и перегородчатые эмали. Они служили не только украшениями интерьера или одежды, но были также предметом коллекционирования.
Посетители увидят уникальную мебель периода династии Мин с характерными линиями и благородной резьбой по дереву: часть выставочного пространства воссоздаст интерьер кабинета интеллектуала.
Визитная карточка династии Мин - фарфор, который специалисты по праву считают вершиной в производстве "белого золота" и высоко ценят. Именно в это время мастера разрабатывают цветные глазури и создают технологию надглазурной росписи. Гости выставки смогут полюбоваться изысканными изделиями, выполненными керамистами этого периода.
На выставке представят более 150 экспонатов. Она будет открыта для посетителей до 25 июля.