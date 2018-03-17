ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Музеях Московского Кремля 17 апреля откроется выставка "Династия Мин: сияние учёности". Экспозиция развернётся в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы. Она будет посвящена одной из самых ярких страниц в истории Китая - культуре династии Мин (1368–1644). Увлечение искусством, литературой, музыкой, глубокое знание философских и исторических трактатов стало в то время настоящим культом. Именно это в средневековом Китае вкладывали в понятие "учёность".

"Выставка продолжает традицию сотрудничества Музеев Московского Кремля с Шанхайским музеем, которое началось в 2012 году с показа в Шанхае коллекции Фаберже. В 2015-м мы представили проект "Оружейная сокровищница русских самодержцев", который за три месяца посетили 642 948 человек - это огромная цифра даже для Китая. В апреле в Москве откроется ответная выставка, посвящённая культуре династии Мин - важнейшему периоду в истории Поднебесной. Все вещи, которые увидят гости музея, впервые будут показаны в России и позволят познакомиться с самыми разными направлениями искусства, почувствовать очарование времени", - рассказала Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Одним из главных экспонатов станет великолепная процессия - набор из 66 фарфоровых фигур почётного эскорта: учёных, военных, музыкантов - конных и пеших, молодых и пожилых, одетых соответственно их рангу и социальному положению. Группу нашли в захоронении представителей императорской фамилии, однако точная её принадлежность неизвестна. То, что такой эскорт был помещён в гробницу, означало, что и после смерти человек станет занимать высокие должности, пользоваться теми же благами, что и при жизни. Богато украшенный комплект хорошо сохранился и выполнен с удивительным вниманием к деталям.

Выставка подчёркивает, что интеллектуалы средневекового Китая были увлечёнными ценителями произведений искусства. Здесь покажут предметы из нефрита, бронзы, резные лаки и перегородчатые эмали. Они служили не только украшениями интерьера или одежды, но были также предметом коллекционирования.

Посетители увидят уникальную мебель периода династии Мин с характерными линиями и благородной резьбой по дереву: часть выставочного пространства воссоздаст интерьер кабинета интеллектуала.

Визитная карточка династии Мин - фарфор, который специалисты по праву считают вершиной в производстве "белого золота" и высоко ценят. Именно в это время мастера разрабатывают цветные глазури и создают технологию надглазурной росписи. Гости выставки смогут полюбоваться изысканными изделиями, выполненными керамистами этого периода.

На выставке представят более 150 экспонатов. Она будет открыта для посетителей до 25 июля.