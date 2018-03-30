30.03.2018, 12:09
В Липецке представили премьеру оперы "Травиата"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Липецке прошла постановка одной из самых известных и поэтичных опер великого итальянского композитора Джузеппе Верди «Травиата».
В сопровождении тамбовского камерного хора имени Сергея Рахманинова солировали молодые артисты липецкой филармонии, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Игорь Пронин, Сергей Блинков, Софья Овчинникова, Михаил Вербицкий, Елена Баранчук и Наталья Батлукова, исполнившая партию Виолетты. Партия Альфреда прозвучала в исполнении солиста Большого театра, участника Арт-проекта «ТенорА XXI века» Станислава Мостового. Музыкальное сопровождение обеспечил воронежский молодёжный симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Юрия Андросова.
Опера «Травиата» была написана в 1852 году итальянским либреттистом Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Прототипом героини романа была знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, чья красота и незаурядный ум привлекали многих выдающихся людей. Одним из её поклонников был тогда ещё начинающий литератор Дюма-сын. Считается, что в разрыве с Дюплесси и отъезде сына виноват прославленный автор «Трёх мушкетёров» Дюма-отец. Вернувшись в Париж, младший Дюма не застал свою любимую в живых. Приступая к опере, Верди изменил имена персонажей, некоторые события, однако неизменным осталась основная сюжетная линия романа - история жизни, любви и гибели главной героини - Травиаты (с итальянского traviata означает «падшая», «заблудшая») - Виолетты. История героини романа Дюма-сына и оперы Верди актуальна во все времена, что подтверждает её невероятная популярность, которая не ослабевает уже полтора столетия. "Постановка стала ярким событием в культурной жизни региона", - считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.
В сопровождении тамбовского камерного хора имени Сергея Рахманинова солировали молодые артисты липецкой филармонии, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Игорь Пронин, Сергей Блинков, Софья Овчинникова, Михаил Вербицкий, Елена Баранчук и Наталья Батлукова, исполнившая партию Виолетты. Партия Альфреда прозвучала в исполнении солиста Большого театра, участника Арт-проекта «ТенорА XXI века» Станислава Мостового. Музыкальное сопровождение обеспечил воронежский молодёжный симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Юрия Андросова.
Опера «Травиата» была написана в 1852 году итальянским либреттистом Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Прототипом героини романа была знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, чья красота и незаурядный ум привлекали многих выдающихся людей. Одним из её поклонников был тогда ещё начинающий литератор Дюма-сын. Считается, что в разрыве с Дюплесси и отъезде сына виноват прославленный автор «Трёх мушкетёров» Дюма-отец. Вернувшись в Париж, младший Дюма не застал свою любимую в живых. Приступая к опере, Верди изменил имена персонажей, некоторые события, однако неизменным осталась основная сюжетная линия романа - история жизни, любви и гибели главной героини - Травиаты (с итальянского traviata означает «падшая», «заблудшая») - Виолетты. История героини романа Дюма-сына и оперы Верди актуальна во все времена, что подтверждает её невероятная популярность, которая не ослабевает уже полтора столетия. "Постановка стала ярким событием в культурной жизни региона", - считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.
Источник: http://admlip.ru