В МГК им. Чайковского прозвучит цикл концертов к 100-летию революции
15.09.2017, 16:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Впервые слушателям будет явлен практически полный спектр советской камерно-оркестровой музыки послереволюционного периода. Уникальность проекта связана с идеей возвращения ценностей и интонаций эпохи, всё более отдаляющейся от нас. «Красное колесо» — это антология раритетов, искусственно выведенных из сферы общественного внимания и концертной практики. Ни одно из сочинений программ не входит в репертуарный лист какого-либо российского коллектива, и в этом смысле «Студия новой музыки» вновь выступает первопроходцем.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
К юбилею И.А. Барсовой
«КРАСНОЕ КОЛЕСО»
Цикл концертов к 100-летию революции
18 сентября, понедельник, 19.00 (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ)
«Предчувствия и дисциплина чувств»
К юбилею И.А. Барсовой
Екатерина КИЧИГИНА (сопрано)
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
Квартет «Студия новой музыки»
В программе:
Рославец Камерная симфония №1 (1927)
Попов Камерная симфония (Септет) (1927)
Мосолов Струнный квартет №1 (1926)
Четыре газетных объявления для голоса и фортепиано (1926, переложение для голоса и камерного оркестра Э.Денисова, 1981)
11 октября, четверг, 19.00 (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ)
«Плюс электрификация всей страны!»
Олеся РОСТОВСКАЯ (терменвокс)
Даниил ЕКИМОВСКИЙ (фортепиано)
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
В программе:
Задерацкий Камерная симфония (1935)
Соната № 2 для фортепиано (1928)
Половинкин Электрификат (1925)
Шиллингер Первая аэрофоническая сюита (1929)
Щербачев Нонет (1919)
2 ноября, четверг, 19.00 (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ)
«Иди, товарищ, к нам в колхоз! Деревня и революция»
В рамках фестиваля «Московская осень»
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
Ансамбль Дмитрия Покровского
В программе:
Мосолов Завод. Музыка машин переложение для ансамбля (1928)
Тракторная бригада въезжает в колхозную деревню (1926), переложение для ансамбля Фрайзитцера, Австрия (2017)
Шостакович Фрагменты из балета «Болт» (1931)
Прокофьев «Поезд с мешочниками» и «Молоты» из балета «Стальной скок» (1927)
Гущян Об-Л-ИК-И для ансамбля и звуковой дорожки (2014)
Сысоев Сol pugno для ансамбля, двигателей и сирен (2013)
Вустин Ветер кантата на тексты Александра Блока из «Двенадцати» (2012)
Кайзер Новое сочинение (2017) Мировая премьера
3 декабря, воскресенье, 19.00 (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ)
«Конструкции»
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
В программе:
Рославец Камерная симфония №2 (1935)
Животов Фрагменты для нонета (1929)
Прокофьев Трапеция, квинтет для скрипки, альта, гобоя, кларнета и контрабаса, op.39 (1924)
Художественный руководитель проекта, профессор Владимир Тарнопольский: «Мне кажется, этот цикл станет важным событием в концертной жизни Москвы. Это результат многолетнего научного и творческого исследования и селекции огромного количества музыкальных событий революционного периода. Никогда ещё музыкальная панорама того времени не была представлена так широко, во всех своих противоречиях и в то же время — так целостно».
«Слушайте музыку революции!» – призывал в 1918 году Александр Блок. Подобно тому, как вдребезги раскололась осенью 1917-го русская жизнь, так и русская классическая музыка распалась на массу течений и индивидуальностей, раскиданных по всему свету. Коллективный портрет музыки «по периметру» Красного колеса включает сочинения Прокофьева и Шостаковича, Задерацкого и Щербачёва, Рославца и Мосолова, Попова и Половинкина, Попова, Шиллингера, Животова. Все это вместе отражает пёстрый и разноголосый мир русского музыкального искусства рубежа 1910-х–1920-х годов.
Четыре концерта «Студии новой музыки» пройдут в Рахманиновском зале Московской консерватории: 18 сентября, 11 октября, 2 ноября, 3 декабря.
«Четыре концерта «Студии новой музыки» – это полный оборот красного колеса русской и мировой истории, заскрипевшего и сдвинувшегося под залпы первой мировой и выкатившегося по ухабистому бездорожью "ревущих двадцатые" на гладкий автобан тоталитаризма. Мы удерживаемся на спице этого колеса, как Бастер Китон на стрелке башенных часов, и видим, внизу, справа и слева то огненные знаки пророков и провозвестников революции, то безумие звучащего мира машин, то полыхающие деревни. Композиторы в растерянности: старые формы рухнули вместе со старым миром. Нет звуков, нет красок, чтобы описать всё, что происходит. Изобретаются новые инструменты, новые музыкальные строи. Музыка пишется даже на тексты газетных объявлений.
Вся эта жестокость и трепетность, рациональность и мистика времени слышна в музыке нескольких поколений русских композиторов, писавших в СССР и в эмиграции. Не важно, известны ли их имена всему миру, или забыли о них надолго – красная линия окружности непрерывна, и на ней важна каждая точка. А нам важно представить слушателям наиболее полную картину этого движения, без фикций и реконструкций» (научный сотрудник Научно-творческого центра современной музыки, доцент Фёдор Софронов).
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
К юбилею И.А. Барсовой
«КРАСНОЕ КОЛЕСО»
Цикл концертов к 100-летию революции
18 сентября, понедельник, 19.00 (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ)
«Предчувствия и дисциплина чувств»
К юбилею И.А. Барсовой
Екатерина КИЧИГИНА (сопрано)
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
Квартет «Студия новой музыки»
В программе:
Рославец Камерная симфония №1 (1927)
Попов Камерная симфония (Септет) (1927)
Мосолов Струнный квартет №1 (1926)
Четыре газетных объявления для голоса и фортепиано (1926, переложение для голоса и камерного оркестра Э.Денисова, 1981)
11 октября, четверг, 19.00 (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ)
«Плюс электрификация всей страны!»
Олеся РОСТОВСКАЯ (терменвокс)
Даниил ЕКИМОВСКИЙ (фортепиано)
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
В программе:
Задерацкий Камерная симфония (1935)
Соната № 2 для фортепиано (1928)
Половинкин Электрификат (1925)
Шиллингер Первая аэрофоническая сюита (1929)
Щербачев Нонет (1919)
2 ноября, четверг, 19.00 (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ)
«Иди, товарищ, к нам в колхоз! Деревня и революция»
В рамках фестиваля «Московская осень»
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
Ансамбль Дмитрия Покровского
В программе:
Мосолов Завод. Музыка машин переложение для ансамбля (1928)
Тракторная бригада въезжает в колхозную деревню (1926), переложение для ансамбля Фрайзитцера, Австрия (2017)
Шостакович Фрагменты из балета «Болт» (1931)
Прокофьев «Поезд с мешочниками» и «Молоты» из балета «Стальной скок» (1927)
Гущян Об-Л-ИК-И для ансамбля и звуковой дорожки (2014)
Сысоев Сol pugno для ансамбля, двигателей и сирен (2013)
Вустин Ветер кантата на тексты Александра Блока из «Двенадцати» (2012)
Кайзер Новое сочинение (2017) Мировая премьера
3 декабря, воскресенье, 19.00 (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ)
«Конструкции»
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
В программе:
Рославец Камерная симфония №2 (1935)
Животов Фрагменты для нонета (1929)
Прокофьев Трапеция, квинтет для скрипки, альта, гобоя, кларнета и контрабаса, op.39 (1924)
Художественный руководитель проекта, профессор Владимир Тарнопольский: «Мне кажется, этот цикл станет важным событием в концертной жизни Москвы. Это результат многолетнего научного и творческого исследования и селекции огромного количества музыкальных событий революционного периода. Никогда ещё музыкальная панорама того времени не была представлена так широко, во всех своих противоречиях и в то же время — так целостно».
«Слушайте музыку революции!» – призывал в 1918 году Александр Блок. Подобно тому, как вдребезги раскололась осенью 1917-го русская жизнь, так и русская классическая музыка распалась на массу течений и индивидуальностей, раскиданных по всему свету. Коллективный портрет музыки «по периметру» Красного колеса включает сочинения Прокофьева и Шостаковича, Задерацкого и Щербачёва, Рославца и Мосолова, Попова и Половинкина, Попова, Шиллингера, Животова. Все это вместе отражает пёстрый и разноголосый мир русского музыкального искусства рубежа 1910-х–1920-х годов.
Четыре концерта «Студии новой музыки» пройдут в Рахманиновском зале Московской консерватории: 18 сентября, 11 октября, 2 ноября, 3 декабря.
«Четыре концерта «Студии новой музыки» – это полный оборот красного колеса русской и мировой истории, заскрипевшего и сдвинувшегося под залпы первой мировой и выкатившегося по ухабистому бездорожью "ревущих двадцатые" на гладкий автобан тоталитаризма. Мы удерживаемся на спице этого колеса, как Бастер Китон на стрелке башенных часов, и видим, внизу, справа и слева то огненные знаки пророков и провозвестников революции, то безумие звучащего мира машин, то полыхающие деревни. Композиторы в растерянности: старые формы рухнули вместе со старым миром. Нет звуков, нет красок, чтобы описать всё, что происходит. Изобретаются новые инструменты, новые музыкальные строи. Музыка пишется даже на тексты газетных объявлений.
Вся эта жестокость и трепетность, рациональность и мистика времени слышна в музыке нескольких поколений русских композиторов, писавших в СССР и в эмиграции. Не важно, известны ли их имена всему миру, или забыли о них надолго – красная линия окружности непрерывна, и на ней важна каждая точка. А нам важно представить слушателям наиболее полную картину этого движения, без фикций и реконструкций» (научный сотрудник Научно-творческого центра современной музыки, доцент Фёдор Софронов).