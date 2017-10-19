В ММДМ готовят премьеру шоу "Жар-птица" по мотивам балета Стравинского
19.10.2017, 16:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 октября в Театральном зале Московского международного Дома музыки пройдёт закрытая генеральная репетиция танцевального шоу «Жар-птица» в стиле хип-хоп» по мотивам легендарного балета Игоря Стравинского, российская премьера которого состоится в ММДМ 7 и 8 ноября.
Оригинальный проект, организованный при поддержке Посольства США в Москве, представит американский хореограф-постановщик Дженнифер Вебер, которая специально прилетит в Москву для проведения финальных репетиций и общения с представителями СМИ.
Дженнифер Вебер - номинантка танцевальной премии Нью-Йорка Bessie, организатор и руководитель первого женского хип-хоп-театра Decadancetheatre, одна из ведущих популяризаторов нью-йоркской хип-хоп-культуры. Лучшие балетные сочинения мировой классики она переосмысливает с помощью современного языка улиц, понятного молодёжи всего мира, а также в любимом для себя жанре хип-хопа.
В 2016 году Дженнифер представила московской публике «Щелкунчика» на музыку П. Чайковского в стиле хип-хоп, вызвавшего большой резонанс и отклик у прессы и любителей классики. Новый этап российско-американского проекта - спектакль по мотивам балета И. Стравинского. В мае 2017 года в Москве прошёл кастинг в хип-хоп-постановку, в результате которого Дженнифер Вебер отобрала лучших российских танцоров.
Экспериментальное шоу «Жар-птица» в стиле хип-хоп» объединит музыку Стравинского и модный уличный танец, зародившийся во второй половине ХХ века в афроамериканских и латиноамериканских кварталах Нью-Йорка.
«Музыка в нашей постановке - это сочетание Стравинского и хип-хопа. Но даже в хип-хоп ритмах вы услышите мотивы легендарной партитуры», - говорит Дженнифер Вебер.
Оригинальный проект, организованный при поддержке Посольства США в Москве, представит американский хореограф-постановщик Дженнифер Вебер, которая специально прилетит в Москву для проведения финальных репетиций и общения с представителями СМИ.
Дженнифер Вебер - номинантка танцевальной премии Нью-Йорка Bessie, организатор и руководитель первого женского хип-хоп-театра Decadancetheatre, одна из ведущих популяризаторов нью-йоркской хип-хоп-культуры. Лучшие балетные сочинения мировой классики она переосмысливает с помощью современного языка улиц, понятного молодёжи всего мира, а также в любимом для себя жанре хип-хопа.
В 2016 году Дженнифер представила московской публике «Щелкунчика» на музыку П. Чайковского в стиле хип-хоп, вызвавшего большой резонанс и отклик у прессы и любителей классики. Новый этап российско-американского проекта - спектакль по мотивам балета И. Стравинского. В мае 2017 года в Москве прошёл кастинг в хип-хоп-постановку, в результате которого Дженнифер Вебер отобрала лучших российских танцоров.
Экспериментальное шоу «Жар-птица» в стиле хип-хоп» объединит музыку Стравинского и модный уличный танец, зародившийся во второй половине ХХ века в афроамериканских и латиноамериканских кварталах Нью-Йорка.
«Музыка в нашей постановке - это сочетание Стравинского и хип-хопа. Но даже в хип-хоп ритмах вы услышите мотивы легендарной партитуры», - говорит Дженнифер Вебер.
Источник: ММДМ