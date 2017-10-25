В ММДМ сыграют "Нормальную музыку"
25.10.2017, 17:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первый концерт абонемента «Нормальная музыка. Премьеры и не только» XV юбилейного сезона состоится в Камерном зале Московского международного Дома музыки 15 ноября 2017года.
В программе:
- И.К. БАХ. Концерт для клавира с оркестром ми-бемоль мажор. Солист - Алексей ЛЮБИМОВ
- ПЕЛЕЦИС. «Посвящение», концерт для двух фортепиано, оркестра и фонограммы (российская премьера)
- УСТВОЛЬСКАЯ. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист - Алексей ЗУЕВ
- МОЦАРТ. Концерт для двух клавиров с оркестром ми-бемоль мажор
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель и главный дирижёр - Владимир Спиваков) в ансамбле с Алексеем Любимовым и Алексеем Зуевым исполнят сочинения композиторов XVIII-XX веков и российскую премьеру концерта «Посвящение» (2003) Пелециса. По сложившейся традиции в этом абонементе оркестр выступит без дирижёра.
Идея цикла- познакомить слушателей с классикой музыкального искусства и новыми сочинениями современников. Своевременность этого шага отметил один из солистов вечера пианист Алексей Любимов, признанный «гуру» в сфере исполнительства старинной музыки и ультрасовременных новинок: И аутентичное исполнительство, и современное идут параллельными путями. Одно не может уничтожить другое. Но зачастую оба оказываются вне концертной практики. Иногда слушатель может просто не понимать великое искусство, как, например, бывает с Шенбергом, Веберном и даже Стравинским. Наверное, единственный выход — всё-таки понять музыкальную историю...». Второй солист вечера - пианист Алексей Зуев, ученик Любимова разделяет мнение маэстро.
В этот вечер прозвучат редко исполняемые клавирные концерты И.К. Баха и Концерт В.А. Моцарта для двух клавиров с оркестром, а также Концерт для фортепиано, струнного оркестра и литавр петербургского композитора Галины Уствольской.
Впервые в России будет исполнен Концерт для двух фортепиано, струнного оркестра и фонограммы «Посвящение» (2003) современного автора Георгса Пелециса. Латышский композитор придерживается в своем творчестве принципов эвфонической, благозвучной музыки и, также как и Чехов, говорит, что «в человеке всё должно быть прекрасно: и внешний вид, и мысли».
В программе:
- И.К. БАХ. Концерт для клавира с оркестром ми-бемоль мажор. Солист - Алексей ЛЮБИМОВ
- ПЕЛЕЦИС. «Посвящение», концерт для двух фортепиано, оркестра и фонограммы (российская премьера)
- УСТВОЛЬСКАЯ. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист - Алексей ЗУЕВ
- МОЦАРТ. Концерт для двух клавиров с оркестром ми-бемоль мажор
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель и главный дирижёр - Владимир Спиваков) в ансамбле с Алексеем Любимовым и Алексеем Зуевым исполнят сочинения композиторов XVIII-XX веков и российскую премьеру концерта «Посвящение» (2003) Пелециса. По сложившейся традиции в этом абонементе оркестр выступит без дирижёра.
Идея цикла- познакомить слушателей с классикой музыкального искусства и новыми сочинениями современников. Своевременность этого шага отметил один из солистов вечера пианист Алексей Любимов, признанный «гуру» в сфере исполнительства старинной музыки и ультрасовременных новинок: И аутентичное исполнительство, и современное идут параллельными путями. Одно не может уничтожить другое. Но зачастую оба оказываются вне концертной практики. Иногда слушатель может просто не понимать великое искусство, как, например, бывает с Шенбергом, Веберном и даже Стравинским. Наверное, единственный выход — всё-таки понять музыкальную историю...». Второй солист вечера - пианист Алексей Зуев, ученик Любимова разделяет мнение маэстро.
В этот вечер прозвучат редко исполняемые клавирные концерты И.К. Баха и Концерт В.А. Моцарта для двух клавиров с оркестром, а также Концерт для фортепиано, струнного оркестра и литавр петербургского композитора Галины Уствольской.
Впервые в России будет исполнен Концерт для двух фортепиано, струнного оркестра и фонограммы «Посвящение» (2003) современного автора Георгса Пелециса. Латышский композитор придерживается в своем творчестве принципов эвфонической, благозвучной музыки и, также как и Чехов, говорит, что «в человеке всё должно быть прекрасно: и внешний вид, и мысли».
Источник: ММДМ