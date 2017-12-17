В Малом зале МГК пройдёт концерт в честь 85-летия Родиона Щедрина
17.12.2017, 11:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 декабря в Малом зале консерватории – гала-концерт в честь 85-летия Родиона Щедрина – выдающегося композитора современности, почётного профессора Московской консерватории.
Р. Щедрин – композитор универсального дарования: в его списке сочинений и музыка к кинофильмам, и оперы, балеты, и симфонические опусы, и духовные сочинения. Многие пианисты начинают своё знакомство с современной музыкой с пьес «В подражание Альбенису» и «Basso ostinato», в традиционному репертуаре академических певиц – Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь», а эстрадники с удовольствием поют «Весёлый марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники»).
Все это и многое другое – в монографическом концерте, который одновременно завершает масштабный Всероссийский музыкальный фестиваль «Запечатленный ангел», посвящённый юбилею композитора.
«Фестиваль задуман как огромная ретроспектива всего творчества Родиона Щедрина — от его ранних работ до произведений, созданных в уже третьем тысячелетии, — поделился художественный руководитель фестиваля, профессор Московской консерватории Александр Соловьёв. — Вне зависимости от жанровой направленности музыка Щедрина безупречна по стилю, во многом программна и всегда изысканно интеллектуальна».
В концерте примут участие как именитые артисты – солисты московских оперных театров Ксения Вязникова, Роман Улыбин, скрипач Никита Борисоглебский, органистка Евгения Кривицкая, пианист Дмитрий Онищенко, флейтист Максим Рубцов, так и молодые лауреаты – Майя Соловьёва, Михаил Кривицкий, Хидако Шино (Япония). Среди коллективов – Хор «Алые паруса» ДМШ №68 им. Р.К. Щедрина, Камерный оркестр МГК под управлением Феликса Коробова.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
18 декабря, понедельник, 19.00
Абонемент №24
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ»
Закрытие фестиваля
«Посвящение Родиону Константиновичу Щедрину»
Камерный хор Московской консерватории
Дирижёр – Александр СОЛОВЬЕВ
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
Хор «Алые паруса» ДМШ №68 Р.К. Щедрина
Дирижёр – Алла ПУШКАРЕВА
В концерте принимают участие –
Дмитрий ОНИЩЕНКО (фортепиано)
Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано)
Лариса КОСТЮК (меццо-сопрано)
Роман УЛЫБИН (бас)
Максим РУБЦОВ (флейта)
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)
Сергей ЛЫСЕНКО (гобой)
Алексей КОРНИЛЬЕВ (труба)
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)
Виктор СЫЧ (ударные)
Кузьма БОДРОВ (фортепиано)
Михаил КРИВИЦКИЙ (фортепиано)
Майя СОЛОВЬЕВА (фортепиано)
Хидака ШИНО (фортепиано), Япония
В программе:
Щедрин
«Да святится Имя Твое», из хоровой литургии «Запечатленный ангел» по Н. Лескову
«Ave Музыка»
Бодров
Концертная фантазия на темы Р.К. Щедрина для хора, органа, гобоя и трубы
Щедрин
Дуэты для скрипки соло
«Eсhos» для органа и блокфлейты сопранино
Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»
Камерная сюита для ансамбля скрипачей, арфы, аккордеона и двух контрабасов
«Алый парус», сл. А. Грина
«В подражание Альбенису»
«Ледяной дом», сказка для маримбы соло
«Basso ostinato»
«Частушки» для фортепиано
«Серенада»
«Цыганка Груша» из оперы «Очарованный странник»
«Многия лета» для хора, солирующего фортепиано и трёх групп звенящих инструментов
«Весёлый марш монтажников» из кинофильма «Высота»
Р. Щедрин – композитор универсального дарования: в его списке сочинений и музыка к кинофильмам, и оперы, балеты, и симфонические опусы, и духовные сочинения. Многие пианисты начинают своё знакомство с современной музыкой с пьес «В подражание Альбенису» и «Basso ostinato», в традиционному репертуаре академических певиц – Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь», а эстрадники с удовольствием поют «Весёлый марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники»).
Все это и многое другое – в монографическом концерте, который одновременно завершает масштабный Всероссийский музыкальный фестиваль «Запечатленный ангел», посвящённый юбилею композитора.
«Фестиваль задуман как огромная ретроспектива всего творчества Родиона Щедрина — от его ранних работ до произведений, созданных в уже третьем тысячелетии, — поделился художественный руководитель фестиваля, профессор Московской консерватории Александр Соловьёв. — Вне зависимости от жанровой направленности музыка Щедрина безупречна по стилю, во многом программна и всегда изысканно интеллектуальна».
В концерте примут участие как именитые артисты – солисты московских оперных театров Ксения Вязникова, Роман Улыбин, скрипач Никита Борисоглебский, органистка Евгения Кривицкая, пианист Дмитрий Онищенко, флейтист Максим Рубцов, так и молодые лауреаты – Майя Соловьёва, Михаил Кривицкий, Хидако Шино (Япония). Среди коллективов – Хор «Алые паруса» ДМШ №68 им. Р.К. Щедрина, Камерный оркестр МГК под управлением Феликса Коробова.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
18 декабря, понедельник, 19.00
Абонемент №24
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ»
Закрытие фестиваля
«Посвящение Родиону Константиновичу Щедрину»
Камерный хор Московской консерватории
Дирижёр – Александр СОЛОВЬЕВ
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
Хор «Алые паруса» ДМШ №68 Р.К. Щедрина
Дирижёр – Алла ПУШКАРЕВА
В концерте принимают участие –
Дмитрий ОНИЩЕНКО (фортепиано)
Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано)
Лариса КОСТЮК (меццо-сопрано)
Роман УЛЫБИН (бас)
Максим РУБЦОВ (флейта)
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)
Сергей ЛЫСЕНКО (гобой)
Алексей КОРНИЛЬЕВ (труба)
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)
Виктор СЫЧ (ударные)
Кузьма БОДРОВ (фортепиано)
Михаил КРИВИЦКИЙ (фортепиано)
Майя СОЛОВЬЕВА (фортепиано)
Хидака ШИНО (фортепиано), Япония
В программе:
Щедрин
«Да святится Имя Твое», из хоровой литургии «Запечатленный ангел» по Н. Лескову
«Ave Музыка»
Бодров
Концертная фантазия на темы Р.К. Щедрина для хора, органа, гобоя и трубы
Щедрин
Дуэты для скрипки соло
«Eсhos» для органа и блокфлейты сопранино
Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»
Камерная сюита для ансамбля скрипачей, арфы, аккордеона и двух контрабасов
«Алый парус», сл. А. Грина
«В подражание Альбенису»
«Ледяной дом», сказка для маримбы соло
«Basso ostinato»
«Частушки» для фортепиано
«Серенада»
«Цыганка Груша» из оперы «Очарованный странник»
«Многия лета» для хора, солирующего фортепиано и трёх групп звенящих инструментов
«Весёлый марш монтажников» из кинофильма «Высота»
Источник: Ореанда