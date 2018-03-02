ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Малом зале консерватории 5 и 8 марта – вечера камерной музыки, посвящённые памяти Алексея Станчинского. В этом году композитору, современнику Скрябина, Прокофьева, Рахманинова, Метнера, исполняется 130 лет со дня рождения.

Музыкант трагической судьбы, страдавший галлюцинациями и нервным расстройством, он прожил всего 26 лет, но сумел выразить в своём достаточно обширном творческом наследии многие тенденции эпохи модерна. Как указывают исследователи, на ранних этапах сочинения Станчинского испытывают разные влияния – Скрябина, Грига, Мусоргского. «Прелюдии, написанные в 1907 году, показывают расширяющуюся гармоническую палитру, ритмическую оригинальность и изобретательность полифонического письма. В произведениях, написанных после 1908 года, композитор экспериментирует со сложными несимметричными размерами, использует более лаконичную фразировку, отчасти предвещая неоклассицизм. Станчинский отказывается от гармонии, основанной на хроматическом ведении голосов, сопоставляя построения без определённой тональности, которые образуют единое, пандиатоническое пространство. Подобно Игорю Стравинскому в конце 1910-х годов, Станчинский использовал в тесной связи друг с другом диатонический, восьмитоновый, целотонный и другие виды звукорядов, а в качестве исходного мелодического материала – русские народные мотивы. Несколько последних его сочинений обнаруживают мастерское владение полифонией».

Два концерта образуют мини-фестиваль, где музыка Станчинского вписана в контекст его времени. Прозвучат избранные прелюдии и эскизы для фортепиано, стихотворения, отрывки из дневников, романсы, хоры, камерные опусы. В сопоставлении с произведениями Танеева, Аренского, Голованова, Метнера, Скрябина и др. станут очевидны своеобразие и индивидуальность А. Станчинского.