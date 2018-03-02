В Малом зале МГК пройдут концерты, посвящённые памяти Алексея Станчинского
Музыкант трагической судьбы, страдавший галлюцинациями и нервным расстройством, он прожил всего 26 лет, но сумел выразить в своём достаточно обширном творческом наследии многие тенденции эпохи модерна. Как указывают исследователи, на ранних этапах сочинения Станчинского испытывают разные влияния – Скрябина, Грига, Мусоргского. «Прелюдии, написанные в 1907 году, показывают расширяющуюся гармоническую палитру, ритмическую оригинальность и изобретательность полифонического письма. В произведениях, написанных после 1908 года, композитор экспериментирует со сложными несимметричными размерами, использует более лаконичную фразировку, отчасти предвещая неоклассицизм. Станчинский отказывается от гармонии, основанной на хроматическом ведении голосов, сопоставляя построения без определённой тональности, которые образуют единое, пандиатоническое пространство. Подобно Игорю Стравинскому в конце 1910-х годов, Станчинский использовал в тесной связи друг с другом диатонический, восьмитоновый, целотонный и другие виды звукорядов, а в качестве исходного мелодического материала – русские народные мотивы. Несколько последних его сочинений обнаруживают мастерское владение полифонией».
Два концерта образуют мини-фестиваль, где музыка Станчинского вписана в контекст его времени. Прозвучат избранные прелюдии и эскизы для фортепиано, стихотворения, отрывки из дневников, романсы, хоры, камерные опусы. В сопоставлении с произведениями Танеева, Аренского, Голованова, Метнера, Скрябина и др. станут очевидны своеобразие и индивидуальность А. Станчинского.
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5
Понедельник
19.00
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Памяти Алексея Станчинского
К 130-летию со дня рождения
Никита БОРИСОГЛЕБСК (скрипка)
Александр РУДИН (виолончель)
Яна ИВАНИЛОВА (сопрано)
Яков КАЦНЕЛЬСОН (фортепиано)
Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано)
Дмитрий СТЕПАНОВИЧ (бас)
Хоровой ансамбль «Voci Di Ricci»
Руководитель – Дмитрий СТЕПАНОВИЧ
Евгений ТАЛИСМАН (фортепиано)
Евгений ТАЛИСМАН (фортепиано)
Юрий КРАСКОВ (художественное слово)
В программе:
Прокофьев – Фортепианные пьесы, соч. 12
Скрябин – Соната № 9, соч. 68
– Ноктюрн, соч. 5 № 1
– Два этюда, соч. 42
– Романс для голоса и фортепиано
Станчинский – Шотландские песни на стихи Р. Бёрнса
– Хор «Колодники» на стихи А. Толстого
(реконструкция Д. Степановича, премьера)
Метнер – Три пьесы для фортепиано, соч. 31 (памяти А. Станчинского)
– Три песни
Рахманинов – Три романса
Избранные хоровые сочинения Танеева, Аренского, Голованова
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8
Четверг
19.00
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Памяти Алексея Станчинского
К 130-летию со дня рождения
Никита БОРИСОГЛЕБСК (скрипка)
Александр РУДИН (виолончель)
Яна ИВАНИЛОВА (сопрано)
Яков КАЦНЕЛЬСОН (фортепиано)
Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано)
Дмитрий СТЕПАНОВИЧ (бас)
Хоровой ансамбль «Voci Di Ricci»
Руководитель – Дмитрий СТЕПАНОВИЧ
Евгений ТАЛИСМАН (фортепиано)
Евгений ТАЛИСМАН (фортепиано)
Юрий КРАСКОВ (художественное слово)
В программе:
Станчинский – Избранные прелюдии и эскизы для фортепиано
– Стихотворения, отрывки из дневников
– Отрывок и Серенада для скрипки и фортепиано (премьера)
– Три романса на стихи И. Гёте, К. Бальмонта, С. Надсона (премьера)
– Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ре мажор
Мясковский – Соната № 1 для виолончели и фортепиано ре мажор
Метнер – Соната № 1 для скрипки и фортепиано си минор, соч. 21
Рахманинов – Элегическое трио № 1 соль минор