В Москве до конца года установят 24 городских павильона "Цветы"
22.09.2017, 10:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Городские павильоны «Цветы» начали устанавливать в Москве. Первый такой торговый объект появился на юге столицы. Его установили в рамках эксперимента месяц назад, теперь пилотный проект решили расширить и установить 24 павильона во всех округах города. Объекты сделаны по единому дизайну и оснащены всем необходимым для ведения бизнеса. Предприниматели могут сразу начинать работать без дополнительных трат на закупку оборудования и подключения к коммуникациям. Они лишь обязаны предлагать горожанам качественную продукцию и вовремя вносить арендную плату, которая поступает в столичный бюджет.
«Первый городской павильон “Цветы” начал работать по адресу: Борисовский проезд, владение 5а. Он уже доказал свою эффективность и практичность. До конца года в Москве установят еще 24 таких павильона в разных округах. Торговать в них будут предприниматели, которые выиграют открытые аукционы», — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Новый павильон для торговли цветами представляет собой закрытое строение длиной семь метров и шириной 3,5 метра. Он выполнен в бежево-серых тонах, а над входом размещена зеленая вывеска. Внутри есть холодильная камера для хранения растений и торговый зал. Срок службы такого торгового объекта без ремонта составляет не менее 10 лет. Адреса, по которым установят новые городские павильоны, пока выбирают префектуры столичных округов.
Каждый объект выставляется на конкурсные торги, в которых могут принять участие все желающие предприниматели. Процедура торгов прозрачна и доступна. Победитель получает полностью оборудованный, подключенный к сетям и готовый к работе торговый объект. Новые павильоны удачно вписываются в архитектурный облик города: они современные и обладают эстетичным видом. Утвержденная схема их размещения гарантирует соблюдение баланса интересов покупателей, пешеходов и автомобилистов.
В Москве с этого года устанавливают и сдают в аренду малому бизнесу городские киоски «Цветы». Они по площади меньше павильонов, не имеют торгового зала и холодильных камер. Киоски «Цветы» оказались очень востребованы среди малого бизнеса: в начале года Москва разыгрывала аукционы на право торговли в киосках с разной специализацией, и «Цветы» заняли второе место по популярности (в среднем четыре человека на лот, среднее превышение начальной цены — 200 процентов). Первое место закрепилось за киосками «Мороженое». Но у предпринимателей сохранялась потребность в нестационарных торговых объектах большей площади с возможностью организации торгового зала, куда могут зайти клиенты.
«Первый городской павильон “Цветы” начал работать по адресу: Борисовский проезд, владение 5а. Он уже доказал свою эффективность и практичность. До конца года в Москве установят еще 24 таких павильона в разных округах. Торговать в них будут предприниматели, которые выиграют открытые аукционы», — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Новый павильон для торговли цветами представляет собой закрытое строение длиной семь метров и шириной 3,5 метра. Он выполнен в бежево-серых тонах, а над входом размещена зеленая вывеска. Внутри есть холодильная камера для хранения растений и торговый зал. Срок службы такого торгового объекта без ремонта составляет не менее 10 лет. Адреса, по которым установят новые городские павильоны, пока выбирают префектуры столичных округов.
Каждый объект выставляется на конкурсные торги, в которых могут принять участие все желающие предприниматели. Процедура торгов прозрачна и доступна. Победитель получает полностью оборудованный, подключенный к сетям и готовый к работе торговый объект. Новые павильоны удачно вписываются в архитектурный облик города: они современные и обладают эстетичным видом. Утвержденная схема их размещения гарантирует соблюдение баланса интересов покупателей, пешеходов и автомобилистов.
В Москве с этого года устанавливают и сдают в аренду малому бизнесу городские киоски «Цветы». Они по площади меньше павильонов, не имеют торгового зала и холодильных камер. Киоски «Цветы» оказались очень востребованы среди малого бизнеса: в начале года Москва разыгрывала аукционы на право торговли в киосках с разной специализацией, и «Цветы» заняли второе место по популярности (в среднем четыре человека на лот, среднее превышение начальной цены — 200 процентов). Первое место закрепилось за киосками «Мороженое». Но у предпринимателей сохранялась потребность в нестационарных торговых объектах большей площади с возможностью организации торгового зала, куда могут зайти клиенты.
Источник: Мэрия Москвы