В Москве катки с искусственным льдом планируется открыть 1 ноября
04.10.2017, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Катки с искусственным и естественным льдом готовят в столице к зимнему сезону. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Рабочим предстоит подготовить все необходимые объекты инфраструктуры — установить освещение, оборудовать пункты проката, раздевалки, медпункты, точки питания, туалеты.
«В составе индустрии зимнего отдыха в городе сегодня 191 каток с искусственным льдом и 1283 катка с естественным», — рассказал Петр Бирюков. По его словам, в случае хорошей погоды катки с искусственным льдом заработают 1 ноября.
В прошлом году в столице открылось более 1,4 тысячи ледовых площадок. Самым большим катком с искусственным покрытием оказался каток на ВДНХ. Общая площадь его территории с объектами инфраструктуры составила 68 300 квадратных метров. Площадь ледового покрытия — 20 549 квадратных метров.
Самым «высоким» стал каток, расположенный на 86-м этаже башни в деловом центре «Москва-Сити». Отсюда, с высоты 354 метров, открывался панорамный вид на город.
Рабочим предстоит подготовить все необходимые объекты инфраструктуры — установить освещение, оборудовать пункты проката, раздевалки, медпункты, точки питания, туалеты.
«В составе индустрии зимнего отдыха в городе сегодня 191 каток с искусственным льдом и 1283 катка с естественным», — рассказал Петр Бирюков. По его словам, в случае хорошей погоды катки с искусственным льдом заработают 1 ноября.
В прошлом году в столице открылось более 1,4 тысячи ледовых площадок. Самым большим катком с искусственным покрытием оказался каток на ВДНХ. Общая площадь его территории с объектами инфраструктуры составила 68 300 квадратных метров. Площадь ледового покрытия — 20 549 квадратных метров.
Самым «высоким» стал каток, расположенный на 86-м этаже башни в деловом центре «Москва-Сити». Отсюда, с высоты 354 метров, открывался панорамный вид на город.
Источник: Мэрия Москвы