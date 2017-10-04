ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дни фестиваля «Золотая осень» всех желающих приглашают на бесплатные экскурсии. На экскурсии «Московская трапеза», которая начнётся 4 октября в 18:00, покажут дома и квартиры, где в XIX–XX веках жили любители вкусно поесть. Участники побывают в Столешниковом переулке, потом пройдут по Петровке, улице Петровские линии, Неглинной, Кузнецкому Мосту. Место встречи — Столешников переулок, дом 6.

В это же время начнётся экскурсия «Театральные бульвары». Это прогулка по улицам, где находятся известные столичные театры. Маршрут: Арбатская площадь — Пушкинская площадь — Тверской бульвар — Никитский бульвар. Место встречи — Новый Арбат, дом 13.

5 октября в 18:00 также стартуют две экскурсии. Участникам «Гастрономической Тверской» покажут рестораны, популярные в XIX–XX веках. Маршрут: Столешников переулок — Тверская площадь — Тверская улица. Место встречи — Столешников переулок, дом 6. А участников прогулки «Арбатские площади» познакомят с окрестностями Арбата. Маршрут: улица Новый Арбат — Арбатский переулок — улица Арбат — Арбатская площадь — площадь Арбатские Ворота — Гоголевский бульвар — Никитский бульвар. Место встречи — улица Новый Арбат, дом 13.

Об особенностях торговли в Москве после 1917 года расскажут на экскурсии «Новая жизнь дореволюционных заведений». Маршрут: Столешников переулок — улица Петровка — улица Кузнецкий Мост — Театральная площадь — Лубянская площадь. Место встречи — Столешников переулок, дом 6. На прогулке «Аристократическая Поварская» покажут дома, в которых жили представители высших сословий в дореволюционной России. Маршрут: улица Новый Арбат — Поварская улица — Малый Ржевский переулок — Хлебный переулок — Поварская улица. Место встречи — улица Новый Арбат, дом 13. Обе экскурсии начнутся 6 октября в 18:00.

На следующий день, 7 октября, всех желающих приглашают на прогулку в двух частях по районам, описанным в книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи». Маршрут (часть I): Тверская площадь — Тверская улица — Столешников переулок — улица Петровские Линии — Неглинная улица — Трубная площадь. Место встречи — Столешников переулок, дом 6. Маршрут (часть II): Столешников переулок — улица Петровка — улица Кузнецкий Мост — Неглинная улица — Театральный проезд — Лубянская площадь — Новая площадь. Место встречи — Столешников переулок, дом 6. Начало в 14:00 и 17:00.

Кроме того, в 14:00 стартует экскурсия «Готическая Москва» (здания и сооружения в готическом стиле и их история). Маршрут: улица Новый Арбат — Большой Афанасьевский переулок — Калошин переулок — улица Пречистенка — улица Остоженка. Место встречи — улица Новый Арбат, дом 13. В 17:00 все желающие на экскурсии «Поэзия и проза бульваров» прогуляются по местам, воспетым русскими классиками литературы. Маршрут: улица Новый Арбат — Арбатская площадь — Никитский бульвар — площадь Никитские Ворота — Тверской бульвар — Пушкинская площадь. Место встречи — улица Новый Арбат, дом 13.