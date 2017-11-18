ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Центре фотографии имени братьев Люмьер 25 ноября в 16:00 пройдёт показ документального фильма Себастьяна Коупленда «Территория холода: странствия души».

В центре сюжета путь фотографа и полярного исследователя Себастьяна Коупленда и его напарника Кита Хегера к географическому Северному полюсу. За два месяца они прошли почти 700 километров, записывая каждый этап своего путешествия на камеру. Этот видеоматериал, а также записи подготовки и спортивных тренировок на Большой земле легли в основу фильма.

Показ пройдёт в тематическом интерьере — на базе выставки «Чистая Арктика Себастьяна Коупленда», где представлены 50 крупноформатных работ, снятых на протяжении последних десяти лет в экспедициях в полярные районы Норвегии, Канады, США, Гренландии, по Северному Ледовитому океану и Антарктическому полуострову.

Себастьян Коупленд — фотограф, журналист, полярный исследователь, защитник природы, обладатель нескольких мировых рекордов в полярных регионах, автор документальных фильмов. С 1999 года сотрудничает с американским филиалом Международного зеленого креста — экологической организацией, основанной Михаилом Горбачевым. Фотографии Себастьяна Коупленда хранятся во многих частных коллекциях и музеях по всему миру.