17.03.2018, 10:22
В Москве продолжается акция по бесплатному доступу к музеям города
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Каждый любитель выставок знает эту магическую формулу: "третье воскресенье месяца". Уже второй год кассы московских музеев в этот день выдают всем желающим бесплатные входные билеты. Это отличная возможность посетить сразу несколько экспозиций. Предлагаем провести грядущее воскресенье в прогулках от одного музея к другому, вдумчиво изучая картины, фотографии, инсталляции и другие объектов. Для планирования маршрута времени предостаточно. В материале mos.ru - выставки, на которые есть смысл обратить особое внимание.
"Весенний самолёт" Ольги Солдатовой
Даты: до 30 марта
Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)
Часы работы: вторник - среда и пятница - воскресенье - с 10:00 до 20:00, четверг - с 11:00 до 21:00. Выходной - понедельник и последняя пятница месяца.
Архитектор, дизайнер и художник Ольга Солдатова больше всего любит самолёты: для неё они символ мечты и головокружительного счастья. Её монументальные мозаики, вдохновлённые советским большим стилем, украшают многие аэропорты мира, её знают и в Париже, и в Гонконге. Ремеслу мозаичиста она училась на родине мозаики - в итальянской Равенне. На персональной выставке Солдатовой "Весенний самолёт", которая открылась в Музее Москвы в Международный женский день, можно увидеть мозаики, акварели, а также украшения, в облике которых легко угадывается ностальгия по далёким временам завоевания неба и любовь к советскому кинематографу.
"Старая квартира"
Даты: до 15 апреля
Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)
Часы работы: вторник - среда и пятница - воскресенье - с 10:00 до 20:00, четверг - с 11:00 до 21:00. Выходной - понедельник и последняя пятница месяца.
Ещё одна интересная выставка в Музее Москвы - "Старая квартира". В пространстве Провиантских складов воссозданы интерьеры типичных квартир, в которых жили москвичи в течение ХХ века. Перемещаясь по экспозиции (довольно масштабной, нужно сказать), зритель попадает в скромную каморку заводского рабочего, коммунальную квартиру 1920-х, комнату в свежеотстроенной хрущёвке, кухню времён перестройки. Одно десятилетие - одна комната. В каждой характерные мебель, предметы декора и прочие знаковые вещи: в коммуналке - агитационная посуда, в хрущёвке - модные нейлоновые чулки, свисающие из ящика комода, и томик Хемингуэя на полке. Вместо музейных этикеток - воспоминания москвичей, записанные работниками музея: как переезжали в новые дома, как покупали мебель, что читали, носили, о чём мечтали.
До 6 апреля в пространстве выставки проходят квесты для детей - юных участников здесь ждут группами по 10–15 человек. Следить за другими событиями в рамках выставки можно на сайте музея.
Кстати, с 16 по 18 марта "Старая квартира" принимает артистов Театра наций, театра "Практика", "Театра.doc", Центра имени Всеволода Мейерхольда и Театра имени Моссовета. Они прочитают стихотворения и дневники советского времени. Читки начинаются в 19:00. 18 марта вход на выставку будет свободным, но для посещения читки нужно будет купить билет.
"Непостижимость бытия" Владимира Янкилевского
Даты: до 29 апреля
Место: Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, дом 10, строение 4)
Часы работы: понедельник - среда и пятница - воскресенье - с 12:00 до 20:00, четверг - с 13:00 до 21:00. Выходной - третий понедельник месяца.
В ММСИ на Гоголевском бульваре 2 марта открылась ретроспектива одной из центральных фигур советского нонконформистского искусства - живописца, графика и иллюстратора Владимира Янкилевского, приуроченная к 80-летию со дня его рождения. До юбилея художник не дожил примерно два месяца - скончался 4 января в одной из клиник Парижа, где жил последние годы.
Карьера Янкилевского началась в 1962 году с печально известной выставки "30 лет МОСХа" в Манеже, представлявшей работы молодых художников-абстракционистов и вызвавшей бурную реакцию Никиты Хрущёва. После отповеди генсека Янкилевскому, как и многим другим участникам выставки, пришлось забыть об участии в каких-либо проектах до 1975-го - тогда состоялась первая официально разрешённая выставка авангарда в павильоне "Пчеловодство" на ВДНХ. Через три года в Москве прошла его первая ретроспектива, а ещё через 10 лет его картины уже покупали на аукционе "Сотбис". Работы Янкилевского есть в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, Центра Помпиду в Париже, Музеях Людвига в Кёльне и Будапеште. На выставке "Непостижимость бытия" представлено более 200 работ из российских и зарубежных, частных и государственных собраний - живопись, графика, а также спонтанные рисунки.
"Ностальгия по красоте" Вячеслава Зайцева
Даты: до 13 мая
Место: Музей Моды (улица Ильинка, дом 4)
Часы работы: вторник, воскресенье - с 11:00 до 19:00, среда, суббота - с 12:00 до 20:00, четверг, пятница - с 13:00 до 21:00. Выходной - понедельник.
В Музее Моды можно посетить большую выставку, приуроченную к юбилею Вячеслава Зайцева (2 марта первому отечественному кутюрье исполнилось 80 лет). По экспозиции, в которую вошли костюмы и аксессуары, созданные в разные годы, рисунки, фотографии, картины из личной коллекции модельера, а также его личные вещи, можно изучить творческий путь Зайцева от 1960-х, когда он с лёгкой руки зарубежных модных журналистов получил имя "красный Диор", до наших дней. Обратите внимание на модели из легендарной коллекции "Тысячелетие Крещения Руси" - в 1987 году они заставили рукоплескать публику на показах в Лондоне и Нью-Йорке. Зайцев соединил в ней древнерусские мотивы с силуэтами родом из 1920-х, следуя своему излюбленному приёму - поиску вдохновения в истории России.
"Многое вспомнишь родное далёкое…"
Даты: до 27 марта
Место: Государственный музей А.С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12, строение 2)
Часы работы: вторник, среда, пятница - воскресенье - с 10:00 до 18:00, четверг - с 12:00 до 21:00. Выходной - понедельник.
В Музее А.С. Пушкина ждут тех, кто неравнодушен к творчеству Ивана Тургенева. С 8 марта здесь работает выставка "Многое вспомнишь родное далёкое…". В экспозиции - сокровища из усадьбы Спасское-Лутовиново, где прошли детские годы и значительная часть взрослой жизни писателя: личные вещи, автографы, дневники, предметы обстановки, предметы искусства. Тех, кто внимательно читал "Записки охотника" и помнит описанную в одном из рассказов картину "Три старика едят арбуз", ждёт сюрприз: картина не выдумана писателем, это полотно неизвестного художника из личного собрания Тургенева можно увидеть среди прочих экспонатов. Отдельного внимания заслуживает документальная часть выставки - представлено более 70 фотографий, среди них редкие снимки, запечатлевшие Тургенева и его современников: Льва Толстого, Николая Некрасова и других.
"Любить"
Даты: до 18 марта
Место: Центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 5)
Часы работы: 10:00–19:00
В это воскресенье закончится работа удивительной выставки "Любить" в Центре Гиляровского, окунающей в атмосферу Москвы XIX века - её ароматы, звуки и истории. В центре внимания - рассказ о Генрихе Брокаре, французском предпринимателе, открывшем одну из самых известных парфюмерных фабрик старой Москвы - товарищество "Брокар и Ко". В те времена массовое производство духов и одеколонов в России только начиналось. Брокар сделал ставку на доступность - купить что-то из продукции его фабрики могли не только состоятельные москвичи. Самый популярный товар, мыло "Народное", стоило одну копейку за кусок. Посетители могут увидеть рекламные плакаты товарищества "Брокар и Ко", хрустальные флаконы и фотографии.
"Животные в сказках"
Даты: до 2 мая
Место: Государственный Дарвиновский музей (улица Вавилова, дом 57)
Часы работы: вторник, среда, пятница - воскресенье - с 10:00 до 18:00, четверг - с 10:00 до 21:00. Выходной - понедельник.
(ещё картинки)
Выставка "Животные в сказках", приуроченная к Неделе детской книги, которая пройдёт в этом году с 24 марта по 1 апреля, точно будет интересна не только детям. В экспозицию вошли удивительные книги сказок, созданные в разных странах в XIX–XX веках, - книги-театры, книги-панорамы и многоярусные книги-картины. Эти чудом сохранившиеся сокровища (дети не слишком церемонятся с книжками, тем более такими, в которых можно что-то покрутить или разложить) можно будет рассмотреть в музейных витринах. Для тех, кто хочет увидеть, как работают самые интересные экспонаты, предусмотрены увеличенные копии их разворотов, сделанные из крепких материалов. С ними можно взаимодействовать без опасений - и с детским восторгом.
"Леонардо да Винчи. Художник. Инженер. Учёный. Гений"
Даты: до 29 апреля
Место: галерея "Беляево" (Профсоюзная улица, дом 100)
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 20:00. Выходной - понедельник.
Ещё одна экспозиция с интерактивом. В галерее "Беляево" в начале марта открылась выставка механизмов, созданных по чертежам Леонардо да Винчи. 50 технических изобретений великого художника и мыслителя Возрождения - от простых до самых сложных - можно не только увидеть, но и привести в действие.
"Весенний самолёт" Ольги Солдатовой
Даты: до 30 марта
Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)
Часы работы: вторник - среда и пятница - воскресенье - с 10:00 до 20:00, четверг - с 11:00 до 21:00. Выходной - понедельник и последняя пятница месяца.
Архитектор, дизайнер и художник Ольга Солдатова больше всего любит самолёты: для неё они символ мечты и головокружительного счастья. Её монументальные мозаики, вдохновлённые советским большим стилем, украшают многие аэропорты мира, её знают и в Париже, и в Гонконге. Ремеслу мозаичиста она училась на родине мозаики - в итальянской Равенне. На персональной выставке Солдатовой "Весенний самолёт", которая открылась в Музее Москвы в Международный женский день, можно увидеть мозаики, акварели, а также украшения, в облике которых легко угадывается ностальгия по далёким временам завоевания неба и любовь к советскому кинематографу.
"Старая квартира"
Даты: до 15 апреля
Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)
Часы работы: вторник - среда и пятница - воскресенье - с 10:00 до 20:00, четверг - с 11:00 до 21:00. Выходной - понедельник и последняя пятница месяца.
Ещё одна интересная выставка в Музее Москвы - "Старая квартира". В пространстве Провиантских складов воссозданы интерьеры типичных квартир, в которых жили москвичи в течение ХХ века. Перемещаясь по экспозиции (довольно масштабной, нужно сказать), зритель попадает в скромную каморку заводского рабочего, коммунальную квартиру 1920-х, комнату в свежеотстроенной хрущёвке, кухню времён перестройки. Одно десятилетие - одна комната. В каждой характерные мебель, предметы декора и прочие знаковые вещи: в коммуналке - агитационная посуда, в хрущёвке - модные нейлоновые чулки, свисающие из ящика комода, и томик Хемингуэя на полке. Вместо музейных этикеток - воспоминания москвичей, записанные работниками музея: как переезжали в новые дома, как покупали мебель, что читали, носили, о чём мечтали.
До 6 апреля в пространстве выставки проходят квесты для детей - юных участников здесь ждут группами по 10–15 человек. Следить за другими событиями в рамках выставки можно на сайте музея.
Кстати, с 16 по 18 марта "Старая квартира" принимает артистов Театра наций, театра "Практика", "Театра.doc", Центра имени Всеволода Мейерхольда и Театра имени Моссовета. Они прочитают стихотворения и дневники советского времени. Читки начинаются в 19:00. 18 марта вход на выставку будет свободным, но для посещения читки нужно будет купить билет.
"Непостижимость бытия" Владимира Янкилевского
Даты: до 29 апреля
Место: Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, дом 10, строение 4)
Часы работы: понедельник - среда и пятница - воскресенье - с 12:00 до 20:00, четверг - с 13:00 до 21:00. Выходной - третий понедельник месяца.
В ММСИ на Гоголевском бульваре 2 марта открылась ретроспектива одной из центральных фигур советского нонконформистского искусства - живописца, графика и иллюстратора Владимира Янкилевского, приуроченная к 80-летию со дня его рождения. До юбилея художник не дожил примерно два месяца - скончался 4 января в одной из клиник Парижа, где жил последние годы.
Карьера Янкилевского началась в 1962 году с печально известной выставки "30 лет МОСХа" в Манеже, представлявшей работы молодых художников-абстракционистов и вызвавшей бурную реакцию Никиты Хрущёва. После отповеди генсека Янкилевскому, как и многим другим участникам выставки, пришлось забыть об участии в каких-либо проектах до 1975-го - тогда состоялась первая официально разрешённая выставка авангарда в павильоне "Пчеловодство" на ВДНХ. Через три года в Москве прошла его первая ретроспектива, а ещё через 10 лет его картины уже покупали на аукционе "Сотбис". Работы Янкилевского есть в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, Центра Помпиду в Париже, Музеях Людвига в Кёльне и Будапеште. На выставке "Непостижимость бытия" представлено более 200 работ из российских и зарубежных, частных и государственных собраний - живопись, графика, а также спонтанные рисунки.
"Ностальгия по красоте" Вячеслава Зайцева
Даты: до 13 мая
Место: Музей Моды (улица Ильинка, дом 4)
Часы работы: вторник, воскресенье - с 11:00 до 19:00, среда, суббота - с 12:00 до 20:00, четверг, пятница - с 13:00 до 21:00. Выходной - понедельник.
В Музее Моды можно посетить большую выставку, приуроченную к юбилею Вячеслава Зайцева (2 марта первому отечественному кутюрье исполнилось 80 лет). По экспозиции, в которую вошли костюмы и аксессуары, созданные в разные годы, рисунки, фотографии, картины из личной коллекции модельера, а также его личные вещи, можно изучить творческий путь Зайцева от 1960-х, когда он с лёгкой руки зарубежных модных журналистов получил имя "красный Диор", до наших дней. Обратите внимание на модели из легендарной коллекции "Тысячелетие Крещения Руси" - в 1987 году они заставили рукоплескать публику на показах в Лондоне и Нью-Йорке. Зайцев соединил в ней древнерусские мотивы с силуэтами родом из 1920-х, следуя своему излюбленному приёму - поиску вдохновения в истории России.
"Многое вспомнишь родное далёкое…"
Даты: до 27 марта
Место: Государственный музей А.С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12, строение 2)
Часы работы: вторник, среда, пятница - воскресенье - с 10:00 до 18:00, четверг - с 12:00 до 21:00. Выходной - понедельник.
В Музее А.С. Пушкина ждут тех, кто неравнодушен к творчеству Ивана Тургенева. С 8 марта здесь работает выставка "Многое вспомнишь родное далёкое…". В экспозиции - сокровища из усадьбы Спасское-Лутовиново, где прошли детские годы и значительная часть взрослой жизни писателя: личные вещи, автографы, дневники, предметы обстановки, предметы искусства. Тех, кто внимательно читал "Записки охотника" и помнит описанную в одном из рассказов картину "Три старика едят арбуз", ждёт сюрприз: картина не выдумана писателем, это полотно неизвестного художника из личного собрания Тургенева можно увидеть среди прочих экспонатов. Отдельного внимания заслуживает документальная часть выставки - представлено более 70 фотографий, среди них редкие снимки, запечатлевшие Тургенева и его современников: Льва Толстого, Николая Некрасова и других.
"Любить"
Даты: до 18 марта
Место: Центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 5)
Часы работы: 10:00–19:00
В это воскресенье закончится работа удивительной выставки "Любить" в Центре Гиляровского, окунающей в атмосферу Москвы XIX века - её ароматы, звуки и истории. В центре внимания - рассказ о Генрихе Брокаре, французском предпринимателе, открывшем одну из самых известных парфюмерных фабрик старой Москвы - товарищество "Брокар и Ко". В те времена массовое производство духов и одеколонов в России только начиналось. Брокар сделал ставку на доступность - купить что-то из продукции его фабрики могли не только состоятельные москвичи. Самый популярный товар, мыло "Народное", стоило одну копейку за кусок. Посетители могут увидеть рекламные плакаты товарищества "Брокар и Ко", хрустальные флаконы и фотографии.
"Животные в сказках"
Даты: до 2 мая
Место: Государственный Дарвиновский музей (улица Вавилова, дом 57)
Часы работы: вторник, среда, пятница - воскресенье - с 10:00 до 18:00, четверг - с 10:00 до 21:00. Выходной - понедельник.
(ещё картинки)
Выставка "Животные в сказках", приуроченная к Неделе детской книги, которая пройдёт в этом году с 24 марта по 1 апреля, точно будет интересна не только детям. В экспозицию вошли удивительные книги сказок, созданные в разных странах в XIX–XX веках, - книги-театры, книги-панорамы и многоярусные книги-картины. Эти чудом сохранившиеся сокровища (дети не слишком церемонятся с книжками, тем более такими, в которых можно что-то покрутить или разложить) можно будет рассмотреть в музейных витринах. Для тех, кто хочет увидеть, как работают самые интересные экспонаты, предусмотрены увеличенные копии их разворотов, сделанные из крепких материалов. С ними можно взаимодействовать без опасений - и с детским восторгом.
"Леонардо да Винчи. Художник. Инженер. Учёный. Гений"
Даты: до 29 апреля
Место: галерея "Беляево" (Профсоюзная улица, дом 100)
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 20:00. Выходной - понедельник.
Ещё одна экспозиция с интерактивом. В галерее "Беляево" в начале марта открылась выставка механизмов, созданных по чертежам Леонардо да Винчи. 50 технических изобретений великого художника и мыслителя Возрождения - от простых до самых сложных - можно не только увидеть, но и привести в действие.