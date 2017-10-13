В Москве пройдёт IV Всероссийский фестиваль детской книги
13.10.2017, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28-30 октября 2017 года, в начале осенних школьных каникул, в Российской государственной детской библиотеке состоится IV Всероссийский фестиваль детской книги, организованный при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Темой фестиваля станет мир животных и охрана природы. В этом году фестиваль параллельно проходит также в городах Воронеж и Владимир.
Посетителей ждёт выставка-ярмарка детских книг более 50 издательств России. Будут представлены книжные новинки не только современных писателей и художников, но и свежие переиздания классических книг, а также познавательную и учебную литературу. За три дня пройдёт более 100 мероприятий для всех возрастов: встречи с писателями, художниками-иллюстраторами, мастер-классы, интерактивные спектакли, кино и мультипликационные показы.
В программе фестиваля: спектакли по сказкам Ханса Кристиана Андерсена театра «Отражение», «Бременские музыканты» Московского театра музыки и драмы Стаса Намина и «Теремок» Московского театра кукол, встреча с лётчиком-космонавтом Александром Лавейкиным и презентация книги «Буравчик выходит на орбиту», научное шоу «WOW! HOW?», сторителлинг «Истории об историях» от Le Cirque de Charles la Tannes и Мастерской Дмитрия Брусникина, презентация кинотрилогии «Частное пионерское» с участием продюсера фильмов Владимира Есинова, актрисы Анфисы Вистисгаузен и съёмочной группы фильма. Пройдёт презентация нового сказочного фэнтези-блокбастера студии Дисней «Последний богатырь» с участием актёров, креативного продюсера студии Владимира Грамматикова.
Гостей фестиваля ожидает экопрограмма от Командорского заповедника, квест по книге «Морские монстры Шпицбергена» и мастер-классы по рисованию доисторических животных от издательства «Паулсен», Олег Вороной расскажет о дальневосточных тиграх, Олег Бундур – о путешествии на Северный полюс, а писатель и путешественник Данил Джа представит экологическую сказку «Приключения Инди», состоятся презентация книги Татьяны Пузановой «Экология для любознательных» (МГУ) и книги «Детское экологическое движение в Республике Татарстан». Лидия Кудрявцева расскажет о портретах Пушкина и о нём самом, состоится презентации книги Юрия Нечипоренко «Пушкин» из новой серии «Кто такой?» издательства “Октопус”.
В программе фестиваля примут участие писатели Римма Алдонина, Сергей Белорусец, Марина Бородицкая, Александр Блинов, Дина Бурачевская, Мария Вайсман, Наталья Волкова, Станислав Востоков, Артур Гиваргизов, Михаил Грозовский, Александр Дорофеев, Дарья Доцук, Михаил Есеновский, Илья Ильин, Екатерина Каликинская, Генрих Книжник, Ася Кравченко, Ирина Краева, Григорий Кружков, Лидия Кудрявцева, Майя Лазаренская, Виктор Лунин, Андрей Максимов, Борис Минаев, Марина Москвина, Алексей Олейников, Анастасия Орлова, Александр Разумихин, Лариса Романовская, Евгений Рудашевский, Татьяна Рик, Лариса Румарчук, Леонид Сергеев, Анастасия Строкина, Марина Тараненко, Александр Тимофеевский, Александр Турханов, Елена Усачева, Вера Хамидуллина, Татьяна Шипошина, Валерий Шульжик, Елена Явецкая, авторы клуба детских писателей «Чёрная курица» и др.
Пройдёт серия мастер-классов под руководством художников из отдела по работе с детьми ГМИИ им. А. С. Пушкина «Мусейон» и Института Современного Искусства, Музей-квартира А.Н. Толстого представит в игровой форме «Сорочьи сказки», музей Валентина Берестова школы "Свиблово" представит сказку-игру «Царевна-лягушка», а Музей Андрея Рублева – мастер-класс по письму Древней Руси.
В Фестивале принимают участие художники Екатерина Быстрицкая, Надежда Грунина, Мария Лукьянцева, Вера Марова, Ольга Монина, Владимир Мочалов, Наталья Петрова, Зина и Филипп Суровы, Вера Цепилова, Алексей Чаругин и др.
Командный баттл по чтению вслух «РГДБбаттл» пройдёт при поддержке Межрегиональной Федерации Чтения (чемпионаты России по чтению вслух «Открой рот» и «Страница»).
Из Франции на фестиваль приедет делегация детских писателей и художников. Художники-аниматоры Микаэль Леблон и Фредерик Бертран проведут мастер-классы по книгам из серии «Пижамарама» и расскажут о тайнах теневого кино. А писательница Флоранс Пино вместе с художником Стефаном Киелем представят книгу «Тайная жизнь микробов» и проведут интерактивную лекцию о тайнах микромира и мастер-класс по лепке его обитателей.
Также состоится Детская читательская конференция, на которой юные критики будут обсуждать современные произведения, состоятся занятия творческой мастерской «Начинающий писатель» под руководством Льва Яковлева. Для специалистов пройдут круглые столы, посвященные познавательной литературе по экологии и анималистической иллюстрации. Состоится встреча с Народным художником России Николаем Устиновым.
В Фестивале принимают участие гости из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Кандалакши, Саратова, Ярославля и других городов России.
Посетителей ждёт выставка-ярмарка детских книг более 50 издательств России. Будут представлены книжные новинки не только современных писателей и художников, но и свежие переиздания классических книг, а также познавательную и учебную литературу. За три дня пройдёт более 100 мероприятий для всех возрастов: встречи с писателями, художниками-иллюстраторами, мастер-классы, интерактивные спектакли, кино и мультипликационные показы.
В программе фестиваля: спектакли по сказкам Ханса Кристиана Андерсена театра «Отражение», «Бременские музыканты» Московского театра музыки и драмы Стаса Намина и «Теремок» Московского театра кукол, встреча с лётчиком-космонавтом Александром Лавейкиным и презентация книги «Буравчик выходит на орбиту», научное шоу «WOW! HOW?», сторителлинг «Истории об историях» от Le Cirque de Charles la Tannes и Мастерской Дмитрия Брусникина, презентация кинотрилогии «Частное пионерское» с участием продюсера фильмов Владимира Есинова, актрисы Анфисы Вистисгаузен и съёмочной группы фильма. Пройдёт презентация нового сказочного фэнтези-блокбастера студии Дисней «Последний богатырь» с участием актёров, креативного продюсера студии Владимира Грамматикова.
Гостей фестиваля ожидает экопрограмма от Командорского заповедника, квест по книге «Морские монстры Шпицбергена» и мастер-классы по рисованию доисторических животных от издательства «Паулсен», Олег Вороной расскажет о дальневосточных тиграх, Олег Бундур – о путешествии на Северный полюс, а писатель и путешественник Данил Джа представит экологическую сказку «Приключения Инди», состоятся презентация книги Татьяны Пузановой «Экология для любознательных» (МГУ) и книги «Детское экологическое движение в Республике Татарстан». Лидия Кудрявцева расскажет о портретах Пушкина и о нём самом, состоится презентации книги Юрия Нечипоренко «Пушкин» из новой серии «Кто такой?» издательства “Октопус”.
В программе фестиваля примут участие писатели Римма Алдонина, Сергей Белорусец, Марина Бородицкая, Александр Блинов, Дина Бурачевская, Мария Вайсман, Наталья Волкова, Станислав Востоков, Артур Гиваргизов, Михаил Грозовский, Александр Дорофеев, Дарья Доцук, Михаил Есеновский, Илья Ильин, Екатерина Каликинская, Генрих Книжник, Ася Кравченко, Ирина Краева, Григорий Кружков, Лидия Кудрявцева, Майя Лазаренская, Виктор Лунин, Андрей Максимов, Борис Минаев, Марина Москвина, Алексей Олейников, Анастасия Орлова, Александр Разумихин, Лариса Романовская, Евгений Рудашевский, Татьяна Рик, Лариса Румарчук, Леонид Сергеев, Анастасия Строкина, Марина Тараненко, Александр Тимофеевский, Александр Турханов, Елена Усачева, Вера Хамидуллина, Татьяна Шипошина, Валерий Шульжик, Елена Явецкая, авторы клуба детских писателей «Чёрная курица» и др.
Пройдёт серия мастер-классов под руководством художников из отдела по работе с детьми ГМИИ им. А. С. Пушкина «Мусейон» и Института Современного Искусства, Музей-квартира А.Н. Толстого представит в игровой форме «Сорочьи сказки», музей Валентина Берестова школы "Свиблово" представит сказку-игру «Царевна-лягушка», а Музей Андрея Рублева – мастер-класс по письму Древней Руси.
В Фестивале принимают участие художники Екатерина Быстрицкая, Надежда Грунина, Мария Лукьянцева, Вера Марова, Ольга Монина, Владимир Мочалов, Наталья Петрова, Зина и Филипп Суровы, Вера Цепилова, Алексей Чаругин и др.
Командный баттл по чтению вслух «РГДБбаттл» пройдёт при поддержке Межрегиональной Федерации Чтения (чемпионаты России по чтению вслух «Открой рот» и «Страница»).
Из Франции на фестиваль приедет делегация детских писателей и художников. Художники-аниматоры Микаэль Леблон и Фредерик Бертран проведут мастер-классы по книгам из серии «Пижамарама» и расскажут о тайнах теневого кино. А писательница Флоранс Пино вместе с художником Стефаном Киелем представят книгу «Тайная жизнь микробов» и проведут интерактивную лекцию о тайнах микромира и мастер-класс по лепке его обитателей.
Также состоится Детская читательская конференция, на которой юные критики будут обсуждать современные произведения, состоятся занятия творческой мастерской «Начинающий писатель» под руководством Льва Яковлева. Для специалистов пройдут круглые столы, посвященные познавательной литературе по экологии и анималистической иллюстрации. Состоится встреча с Народным художником России Николаем Устиновым.
В Фестивале принимают участие гости из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Кандалакши, Саратова, Ярославля и других городов России.
Источник: Ореанда